Stinknormaler Kapitalismus

Zu jW vom 10. Oktober: »Der Hunger des ­Reisbauern«

Der Autor bringt offensichtlich sein eigenes Unverständnis zum Ausdruck, wenn er in der letzten Zeile seines Artikels folgendes resümiert und zitiert: »Die Stimmung nach dem Film beschreibt das Presseheft sehr gut: ›Fassungslosigkeit über das Paradox machte bald einem anderen Gefühl Platz – Wut‹.« »Paradox und »Fassungslosigkeit« ist doch in diesem Kontext nur der Ausdruck von dumm gehaltenen oder sich dumm haltenden Personen; denn hier handelt es sich doch um stinknormalen Kapitalismus! Darüber hätte doch der Autor in der jW einige Sätze sagen sollen, anstatt einer verdrehten Welt zu huldigen, in der so etwas tatsächlich fassungslos macht.

Konstantin Westphal, per E-Mail

Nur ein Signal

Zu jW vom 7./8. Oktober: »Oslo blamiert Atommächte«

Es ist gut, dass Atomwaffengegner mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurden, und es ist ein wichtiges Signal, aber mehr nicht! Solange Staaten Atomwaffen besitzen, um damit ihre Macht zu signalisieren, ist es ein Spiel mit dem Feuer, das nur mit Tod und Verderben enden kann! Trotzdem ist der Nobelpreis wichtig als ein klares Zeichen für Abrüstung und Ächtung der Atomwaffen, denn was diese Waffen anrichten können, sollte uns immer im Hinterkopf bleiben. Wir müssen uns gemeinsam stark machen für Frieden in der Welt – ohne Atomwaffen und atomare Muskelspielchen!

René Osselmann, Magdeburg

Perfektes trojanisches Pferd

Zu jW vom 11. Oktober: »Wochenarbeitszeit verkürzen«

Viele IG-Metall-Mitglieder sehen die Arbeitszeitforderungen kritisch, da sie nach Aussage der Gewerkschaftsspitze eine Kündigung des Manteltarifvertrages erfordern. Das wird zum einen nicht weiter begründet und ist zum anderen risikoreich. Denn die IG Metall wird es schwer haben, alle erkämpften Errungenschaften und die neuen Forderungen zur Arbeitszeit in einem neuen Manteltarifvertrag unterzubringen.

Wenn man die Arbeitsmarktprognosen (Industrie 4.0, Folgen neuer Antriebe für Pkw etc.) bedenkt und weiß, dass sogar die CDU in ihrem Wahlprogramm ganz ähnliche Forderungen wie jetzt die IG Metall formuliert hatte, kommt der Verdacht auf, dass es hier um etwas ganz anderes geht: Es wäre ein perfektes trojanisches Pferd, um Arbeitnehmer um ihre Besitzstände zu bringen. Wer meint, dass das übertrieben ist, sollte sich mal mit den Arbeitsmarktreformen in Frankreich näher befassen und sich fragen, was denn bisher das größte Hindernis ist, so etwas auch in Deutschland umzusetzen.

Christian Anschütz, per E-Mail

Umdenken einleiten?

Zu jW vom 2. Oktober: »Eingleisige ­Verkehrspolitik«

Von Professor Voß von der Uni Hannover stammt das Konzept Cargo Railnet, der Ausbau aller Nebenstrecken und Nutzung für den Güterverkehr, was bedeutet, der Güterverkehr soll von den Hauptstrecken weg, also Trennung von Personen- und Güterverkehr auf der Schiene. Der Deutschen Bahn AG ist das Konzept wohlbekannt. Trotzdem lässt sie den Güterverkehr weiter mit dem Personenverkehr rollen mit den bekannten Behinderungen. Ob das Fiasko von Rastatt ein Umdenken einleitet?

Reinhard Stranz, per E-Mail

Schockierend

Zu jW vom 6. Oktober: »Fass mein ­Sturmgewehr nicht an«

»Beschlossen wurde das sieben Jahre nach Ende des Unabhängigkeitskrieges gegen England und zu einer Zeit, wo das gewaltsame Vordringen der Siedler ins ›Indianerland‹ und die Bewachung von Hunderttausenden afrikanischen Sklaven eine allgemeine Bewaffnung erforderten.« Ich war schockiert, diese Sätze in der jW zu lesen, denn sie sind eine Rechtfertigung der Massaker an der First Nation of Amerika und der Versklavung der schwarzen Menschen. (…)

Daniel Horneber, per E-Mail

Schuld ist der Westen

Zu jW vom 7./8. Oktober: »Kurs halten!«

Der Gastbeitrag von Ulla Jelpke ist völlig richtig. Die Linke sollte sich bewusst sein, dass keiner freiwillig seine Heimat verlässt, Freunde und Verwandte zurücklässt. Ob der Grund nun Krieg ist oder wirtschaftliche Not, das Ergebnis ist in mehrfacher Hinsicht das gleiche, es wird geflüchtet, und schuld ist der Westen mit seiner Kriegspolitik und wirtschaftlichen Expansionspolitik. Die Linke darf es nicht zulassen, dass die Flüchtlinge und die sozial Schwächsten, aber auch das gesamte Proletariat gegeneinander ausgespielt werden. Diese Zusammenhänge und Ursachen für diese prekären unmenschlichen Situationen müssen alle Linken auf der Straße den Bürgern vermitteln. Diese Linkspartei muss endlich begreifen, dass der Wahlkampf 365 Tage lang auf der Straße stattfindet, und die Gewerkschaften müssen endlich wieder ihrer Verantwortung nachkommen und sich um alle Lohnabhängigen kümmern und sich endlich von der Abhängigkeit von der SPD lösen. Erst dann, wenn hier eine breite Massenbewegung entsteht, werden weder Rechtspopulisten vom Schlage einer AfD noch bürgerliche Parteien es wagen, Flüchtlinge abzuschieben und Bevölkerungsschichten gegeneinander auszuspielen.

Carsten Hanke, per E-Mail

Zu jW vom 7./8. Oktober: »Im AfD-Staat«

(…) Geschichte wiederholt sich nicht, aber der Einzug der AfD in die Parlamente der Bundesländer und nunmehr in den Deutschen Bundestag erinnert mich an die verhängnisvolle Geschichte des Einzuges der faschistischen Hitler-Partei NSDAP in die Länderparlamente und den Reichstag vor 1933 und die sich daran anschließende Übertragung der Macht an Hitler am 30. Januar 1933 durch den greisen Militaristen, den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Und zwar zu einem Zeitpunkt, am dem die Faschisten in braunen und schwarzen Uniformen die Zerschlagung und Vernichtung der Vertreter der Parteien der Arbeiterklasse nicht nur vorbereitet, sondern verwirklicht haben. (…)

Armin Lufer, Berlin