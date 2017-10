Kapitalistischer Aufbruch

Chinesisches Hafenterminal in der Nähe von Kyaukpyu in Myanmar (18. Mai) Foto: Soe Zeya Tun/REUTERS

Das Handelsdefizit von Myanmar (ehemals Burma) hat sich im zurückliegenden Haushaltsjahr 2016/17 vergrößert. Auf umgerechnet 5,5 Milliarden US-Dollar. Zwar sind das »nur« 100 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum, doch markiert es ein ernstes Problem: die starke Abhängigkeit von Wareneinfuhren.

Angestiegen sind die Reisexporte. Das Getreide wird in die Nachbarländer Bangladesch und China verkauft, sie sind die wichtigsten Abnehmer. Lieferungen gehen aber auch nach Japan, Sri Lanka, Indonesien, Senegal, Südafrika und Russland. Beflügelt werden die Ausfuhrgeschäfte von der schwächelnden Landeswährung Kyat.

Andere Faktoren wie zum Teil gestiegene Preise für bestimmte Warengruppen markieren quasi den Gegenpol zum kleinen Reisexportboom. Myanmar hat zudem finanzielle Hilfen aus dem Ausland aus unterschiedlichsten Gründen nicht vollständig abrufen können. Das betrifft insbesondere ein Kreditprogramm der Weltbank für Mikroprojekte. Vielen Ministerien und nachgeordneten Behörden wird Ineffizienz vorgeworfen – nicht zuletzt wegen ihrer mangelnden Erfahrungen. Die Staatseinnahmen lagen im vergangenen Jahr bei 18,6 Billionen Kyat (11,92 Milliarden Euro). Im Haushalt indes waren 21,1 Billionen Kyat vorgesehen. Zwar konnte die entstandene Etatlücke minimiert werden, weil die Regierung weniger ausgab. In einem Land, dessen Infrastruktur überall nach jahrzehntelanger Vernachlässigung Investitionen braucht, ist dies jedoch kontraproduktiv.

Hauptinvestor China

Myanmar bleibe stark auf ausländische Investitionen angewiesen, um seine Infrastruktur erhalten und ausbauen zu können, sagte Bauminister Win Khaing dieser Tage auf einem Treffen der Mitglieder des Wirtschaftsbündnisses ASEAN in Singapur. Die Regierung wolle sich vor allem deshalb an der Initiative »Neue Seidenstraße« Chinas beteiligen. Im Zuge dieses Megaprojektes will die Regierung in Beijing unter anderem umgerechnet zehn Milliarden Dollar an Investitionen im nordwestlichen Teilstaat Rakhine ausgeben, der seit August durch die Vertreibung der muslimischen Minderheit (meist als Rohingya bezeichnet) erschüttert wird. Mehr als 530.000 Personen sind bereits ins mehrheitlich von Muslimen bewohnte Nachbarland Bangladesch geflohen. Mit Sorge betrachten die Regierungen Chinas und Myanmars die ökonomischen Auswirkungen dieser sich zuspitzenden Lage. Denn in der Region geht es um den Bau eines modernen Seehafens, eines Handelszentrums und einer Sonderwirtschaftszone in der Stadt Kyaukpyu. China, das auch zu Zeiten der Militärherrschaft der wichtigste Partner des Landes war, will die Hilfe noch ausbauen. So wurde erst im Frühjahr die 2,45 Milliarden Dollar teure Ölpipeline in Betrieb genommen, die von Rakhine über den Kachin-Staat im Nordosten bis in die chinesische Provinz Yunnan führt.

Ein anderes Großprojekt liegt seit sechs Jahren auf Eis: Der Myitsone-Staudamm am Irrawaddy. Bereits im September 2011 hatte Thein Sein, der »Übergangspräsident« nach dem Ende der Militärdiktatur, das 6,3 Milliarden Dollar schwere Vorhaben im Kachin-Staat wegen Protesten vorerst gestoppt. Seither hat sich dort wenig geändert, weite Teile der lokalen Bevölkerung lehnen das Projekt ab. Es geht um das enorme Überflutungsgebiet, um ökologische und seismische Aspekte. Fast noch stärker wiegt die Befürchtung, der erzeugte Strom der Anlage (geplante Leistung 6.000 Megawatt) könne nach Fertigstellung, die ursprünglich in diesem Jahr 2017 vorgesehen war – nahezu komplett nach China fließen. Die China Power Investment Corporation (CPI) hat das zwar zurückgewiesen und betont, die Versorgung der umliegenden Region habe Vorrang. Viele zweifeln dies aber an. Momentan sind in Myanmar landesweit erst 38,5 Prozent der Bevölkerung an die Stromversorgung angeschlossen. In vielen Gebieten muss man sich nach wie vor mit (oftmals teureren) Alternativen wie Generatoren behelfen. Die Dieselimporte sind im Haushaltsjahr 2015/16 auf 809 Millionen Gallonen (je 4,5 Liter) gestiegen, doppelt soviel wie noch vier Jahre zuvor.

Expansion der Banken

Schnell läuft es beim Ausbau des Bankensektors. Im Januar wagte die First Private Bank (FPB) den Gang an die Börse – sie ist damit erst das vierte Unternehmen, das an der noch jungen Yangon Stock Exchange gelistet ist, und neben der Myanmar Citizens Bank (MCB) dort das zweite Geldhaus. Die seit 1992 bestehende FPB erweitert auch ihr Netz im Land. Allein im Frühjahr sind zu den zuvor 32 Filialen sieben neue dazugekommen. Die Einnahmen der Bank haben sich von 18,3 Milliarden Kyat im Jahr 2013/14 auf zuletzt 22,6 Milliarden Kyat (14,5 Millionen Euro) erhöht, der Reinerlös war die letzten drei Jahren bei sechs bis 6,5 Milliarden Kyat (3,8 bis 4,2 Millionen Euro) stabil. Die MCB wiederum hat ihre Reinerlöse von 2,5 auf 5,1 Milliarden Kyat verdoppeln können. Die Sparzinsen liegen laut den Regierungsvorgaben bei acht, im Ausnahmefall auch bei zehn Prozent, die Kreditzinsen sind bei 13 Prozent gedeckelt. An Darlehen für notwendige Investitionen zu kommen ist aber gerade für kleine und mittelständische Betriebe noch immer zu schwierig und sei das wichtiges Hemmnis für stärkeres Wirtschaftswachstum, wurde erst im Juni Thein Zaw Tun, Vorstandschef der ebenfalls zu den größeren Kreditinstituten des Landes gehörenden CB Bank, in der Myanmar Times zitiert. Was fehle, sei eine zentrale Institution, die Informationen über die Kreditwürdigkeit verwalte, hatte der Bankenchef bemängelt. Bei der Zentralbank des Landes laufen inzwischen Vorbereitungen, dies zu ändern. Auch das Niveau der Kreditzinsen liegt bislang über dem der meisten anderen ASEAN-Staaten. Das Geld für die Darlehen stammt zumeist noch von ausländischen Einrichtungen wie dem Internationalen Währungsfonds oder der Japan International Cooperation Agency (JICA). In einem zweistufigen Prozess wird es über die staatliche Myanmar Economic Bank an die einzelnen Institute weitergereicht.

Mindestlohn drei Euro

Aktuell berät die zuständige nationale Kommission über den neuen Mindestlohn, den das Gremium im Dezember festlegen will. Bislang gilt eine Untergrenze von 3.600 Kyat (2,30 Euro) für einen regulären Achtstundentag. Diese Regelung war zum September 2013 in Kraft getreten. Ausgenommen sind Kleinbetriebe mit weniger als 15 Beschäftigten. Die Vorschläge, die jetzt aus den einzelnen Regionen zur Diskussion auf dem Tisch liegen, bewegen sich zwischen 4.000 und 4.800 Kyat (maximal 3,07 Euro), wie der Ökonom Khin Maung Kyo, Mitglied der nationalen Kommission, der Presse mitteilte. Das Gremium, dem Vertreter der zuständigen Ministerien und nachgeordneten Behörden, von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden sowie weitere Experten für Ökonomie angehören, war von der Regierung im Februar eingesetzt worden.

Neben der Festlegung des Mindestlohns geht es derzeit um wichtige Ergänzungen der bisherigen Gesetzgebung im Arbeitssektor. Dies läuft in enger Abstimmung mit der International Labour Organisation (ILO) der Vereinten Nationen, die finanzielle Unterstützung aus Norwegen, der Schweiz und den USA erhält. Ziel der Regierung von De-facto-Premierministerin Aung San Suu Kyi und ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NLD) ist es, sich bei der Reform an global üblichen Standards zu orientieren. Die Notwendigkeit sei angesichts der gravierenden Veränderungen in der myanmarischen Gesellschaft seit dem Einsetzen des Demokratisierungsprozesses gewachsen, betonte ILO-Vertreter Rory Mungro­ven gegenüber der Myanmar Times. Arbeiter wie Unternehmern wüssten so gut wie nichts von international gültigen Richtlinien und Vorgaben, und die Anpassung der Einzelgesetze komme eher schleppend voran.

Laut den geplanten neuen Regularien sollen acht Stunden pro Tag bzw. maximal 44 Stunden pro Woche als üblich gelten. Überstunden (maximal 16 pro Woche) sollen extra entlohnt werden. Für Schwangere soll es insgesamt 14 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub geben, sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Väter können 15 Tage freinehmen. Kinderarbeit, ein wachsendes Problem, bleibt möglich, allerdings erst ab 14 Jahren. Selbst dann sind Beschränkungen festgeschrieben – so für Fabrikarbeiter unter 16 keine Nachtarbeit und maximal vier Stunden am Stück oder fünf mit Pause pro Arbeitstag. Gleiches gilt für Geschäfte und andere Betriebe.