Wladimir Putin vor der Interparlamentarischen Union in St. Petersburg

Am Sonnabend begann in St. Petersburg die 137. Tagung der 1889 gegründeten Interparlamentarischen Union. In ihr sind Abgeordnete aus 173 Ländern und von elf assoziierten Mitgliedern vertreten. In seiner Eröffnungsrede führte der russische Präsident Wladimir Putin u. a. aus:

Leider sehen wir, dass in letzter Zeit immer mehr Versuche unternommen werden, die Kommunikation und direkten Kontakte zwischen Parlamentariern einzuschränken. Im Blick habe ich dabei die Praxis, diskriminierende Auflagen und Sanktionslisten, auf denen teilweise auch Parlamentarier auftauchen, einzuführen. Wir halten diese Praxis für unannehmbar, schädlich und einfach dumm. (…) Dies widerspricht nach unserer Ansicht dem Prinzip der freien interparlamentarischen Zusammenarbeit, dem souveränen Recht jedes Staates, seinen Standpunkt zivilisiert und öffentlich zu vertreten.

In der heutigen Welt gibt es keine einheitlichen, schablonenhafte Modelle der Entwicklung, und es kann sie nicht geben. Jeder Staat hat das natürliche und unbestreitbare Recht, sein eigenes Schicksal zu bestimmen – wie es in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt ist. Versuche, sich in das Leben souveräner Länder ohne Kenntnis und ohne Berücksichtigung ihrer nationalen Spezifik einzumischen, führen lediglich zu Chaos.

Eine solche unüberlegte Einmischung von außen führte zur Destabilisierung der Situation im Nahen Osten und in Nordafrika, zur Eskalation der Spannungen in dieser Region und zum Anwachsen der terroristischen Gefahr. Wir sind überzeugt, dass der Terrorismus ohne doppelte Standards, ohne versteckte Absichten, ohne die Ausnutzung radikaler Kräfte im politischen Interesse einer Seite bekämpft werden muss und – versteht sich – nur mit gemeinsamen Anstrengungen, nur in Zusammenarbeit. Russland hat wiederholt dazu aufgerufen, zu diesem Zweck eine breite internationale Koalition zu schaffen (…).

Sie wissen, welche Anstrengungen unser Land unternahm, um die militärische und politische Lage in Syrien zu stabilisieren. Innerhalb von zwei Jahren wurde das von Terroristen kontrollierte Territorium halbiert, wurden eine Reihe größerer Städte befreit und der Infrastruktur der Terroristen substantieller Schaden zugefügt. Ich unterstreiche: Auf syrischem Territorium handeln wir in Übereinstimmung mit der Regierung des Landes und streng im Rahmen des Völkerrechts. Kürzlich wurden in Astana in Kasachstan Beschlüsse über die Einrichtung von vier Deeskalationszonen in Syrien gefasst. Beteiligt daran waren die Garantiemächte Russland, Iran und Türkei mit Unterstützung sehr vieler anderer Staaten.

Diese Vereinbarungen schaffen die Bedingungen für die Verwirklichung der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats auf der Grundlage eines direkten Dialogs zwischen der Regierung und der Opposition und der Vereinigung ihrer Anstrengungen im Interesse einer möglichst schnellen Beseitigung des terroristischen Brandherdes, der Wiederherstellung von Frieden und der Bewahrung der Einheit Syriens.

Ich glaube, dass es für die internationale Gemeinschaft Zeit ist, nachzudenken – über die Wiederherstellung des Staates nach dem Krieg, darüber, in welchen Formen und in welchem Umfang dieses Land und andere in der Region Hilfe erhalten müssen, darüber, wie wir dort effektiver zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung beitragen können, zur Festigung der staatlichen Institutionen, eingeschlossen die Parlamente.

Übersetzung aus dem Russischen: Arnold Schölzel