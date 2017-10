Foto: Ingo Wagner/dpa

Die Überschrift gibt die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen des Daimler-Werks in Bremen wieder, die 2014 eine Abmahnung durch die Geschäftsleitung erhielten. Der Grund: Die Nachtschicht hatte am 11. Dezember 2014 gestreikt – wegen der anhaltenden Fremdvergaben, das heißt der Auslagerung von betrieblichen Funktionen mittels Werkverträgen, die mit den »günstigsten« Anbietern geschlossen werden. Und diejenigen Anbieter sind »günstig«, die viele und billige Leiharbeitskräfte einsetzen. Die Rechtlosigkeit immer größerer Teile der Belegschaft, ihre Spaltung zerstört ihre Kampfkraft, die Solidarität und nicht zuletzt die Gewerkschaften selbst. Trotzdem erhielten die Abgemahnten – ganz überwiegend Mitglieder der IG Metall –von ihrer Gewerkschaftsführung keine Rückendeckung und keinen Rechtsschutz. Auf dem Gewerkschaftstag mussten sie ihre Anliegen draußen vor der Tür vorbringen. Der Fall ging durch die Instanzen der Arbeitsgerichtsbarkeit und liegt nun beim Bundesarbeitsgericht.

Es geht dabei ums Streikrecht. Streikrecht ist Richterrecht. Helmut Platow, ehemals Leiter der Abteilung Recht/Rechtspolitik beim Verdi-Bundesvorstand und bis 31. Dezember 2016 ehrenamtlicher Richter beim Ersten Senat des Bundesarbeitsgerichts, schreibt dazu im neuesten Band der Reihe »Widerständig« des VSA-Verlags: »Wenn aber (…) im Einzelfall die gewerkschaftliche Unterstützung fehlt, müssen die Kollegen sich selbstbestimmt organisieren und den ›Rechtsbruch‹ wagen.« Gerhard Kupfer, der Herausgeber des schmalen, aber inhaltlich starken Büchleins »Streik und Menschenwürde« war als Vertrauensmann und Betriebsrat von Daimler Bremen maßgeblich an den Aktionen im Herbst 2014 beteiligt.

Lebendig wird unter anderem die Vorgeschichte ausgeführt, als die Bremer 1996 von sich reden machten. Sie hatten die Versuche der Daimler-Herrschaften und der Kohl-Regierung, die Axt an die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu legen, mit Streiks zurückgewiesen – zusammen mit Belegschaften anderer Werke des Konzerns. Tom Adler, bis 2012 Betriebsrat bei Daimler in Untertürkheim, berichtet über die dortigen Aktionen. Da wurde auf einmal »französisch« gesprochen. Und es fanden sich andere Belegschaften, die in den Kampf einstiegen. Der Erfolg stellte sich ein, aber der Flächenbrand blieb aus. Wieder sprang die sozialdemokratische Gewerkschaftsführung für das Kapital in die Bresche. Hier liegt eine besondere Stärke des Buchs und natürlich des Kampfs der Kolleginnen und Kollegen von Daimler: Es bleibt nicht beim Geschimpfe auf die Gewerkschaftsführung. Sie nehmen den langwierigen Kampf auf, diese ihre Gewerkschaft wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Wieviel Arbeit dahintersteckt, kann man nur erahnen: Kollegen an einen Tisch zu bekommen, eine Betriebszeitung zu machen, zu recherchieren, zu schreiben, zu verteilen, zu finanzieren. Die Auseinandersetzungen mit dem Kapital führen und die eigenen Betriebsräte, die eigene Verwaltungsstelle, die Gewerkschaftsvorstände zu gewinnen – oder ihre Schläge von hinten abzuwehren.

Gut gelungen ist auch, die Berichte aus der gewerkschaftlichen Praxis mit Abhandlungen zu unterfüttern, die die historischen Aspekte (im Kampf um die Lohnfortzahlung) oder juristische beleuchten (Werkvertrag, Streikrecht). Da wird erkennbar, dass in diesem Kampf einige der besten der Arbeiterbewegung verbundenen Anwälte der Republik die Sache unterstützt haben: Gabriele Heinecke, Benedikt Hopmann, Helmut Platow und Reinhold Niemerg. Kleines Manko: Ein Firmenportrait, das deutlich gemacht hätte, mit welchem Gegner es die Beschäftigten bei Daimler zu tun haben, hätte das Buch noch »stacheliger« gemacht.

Benedikt Hopmann ist zusammen mit Ulrich Schneider (Bundessprecher VVN-BdA und Generalsekretär der FIR – Fédération Internationale des Résistants) Herausgeber der im VSA-Verlag aufgelegten Reihe »Widerständig«. Diese stellt sich die Aufgabe, die verleugneten Kämpfe in Betrieb und Gewerkschaft als ausschlaggebend für die Zukunft von Demokratie und sozialem Fortschritt ins Bewusstsein zu rufen. Demnächst erscheint ein Band zum Kampf der Beschäftigten im Botanischen Garten Berlin.