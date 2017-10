Ishmail Muslim Ali, geboren als Ali LaBeet:»Die Geschichte des Flugzeugentführers Ali LaBeet« Foto: Derek Rogers/ZDF

Re: Überleben in Venedig

Einwohner wehren sich gegen Massentourismus

Sebastian Fagarazzi ist Venezianer. Die Mehrheit seiner Freunde hat die Lagunenstadt bereits verlassen, auch seine Zukunft dort ist ungewiss. Und das müsste nicht so sein. Und vielleicht wird es auch wieder anders. Aber das sagen wir schon auch, weil sonst alles zu traurig wäre.

Arte, 19.40

37 Grad: Feierabend, Bauer!

Generationswechsel auf alten Höfen

Ein Hightechbauernhof und ein Biohof stehen vor einem Generationswechsel. Wie kommen Altbauern und Nachfolger in der Übergangsphase miteinander zurecht? Der Hightech-Hof war früher ein traditioneller Bauernhof. Jetzt gibt es einen Computerraum neben dem Stall, Melkroboter, Bildschirme zur Kontrolle. Für den Altbauern ist das eine fremde Welt.

ZDF, 22.15

Mao, unser Idol

Europäer und wdie Kulturrevolution

In Westeuropa begeistern sich viele Studenten für Mao und seine Ideen. Für sie verkörpert er die Verbindung von Marxismus und asiatischer Weisheit, ein Anführer, der sich dem Imperialismus der USA entgegengestellt und den Sozialismus von seinen bürokratischen Fesseln befreit hat. Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer beginnt sich als Geschichtsstudent in Heidelberg für Mao und dessen Ideen zu interessieren. Die Französin Daniele Palau gibt sogar ihr Studium auf, um als Fabrikarbeiterin für die maoistische Revolution zu werben. Und dann ist da natürlich noch der Schriftsteller Christian Y. Schmidt, der vielleicht lustigste Maoist der Welt.

Arte, 22.50

Die Geschichte des Flugzeugentführers Ali LaBeet

Ishmail Muslim Ali, geboren als Ali LaBeet, ist ein in den USA zu achtmal lebenslänglich verurteilter Mörder. Gemeinsam mit Freunden soll er im Jahr 1972 acht Menschen auf einem Golfplatz auf den Amerikanischen Jungferninseln getötet haben. Nachdem LaBeet, der bis heute seine Unschuld beteuert, über mehrere Jahre erfolglos versucht hatte, in Berufung zu gehen, nahm er sein Schicksal selbst in die Hand: In der Silvesternacht des Jahres 1984 kidnappt er die Maschine des Fluges 626 nach Kuba, wo er nach einer kurzen Haftstrafe wegen Flugzeugentführung seitdem in Frieden lebt. Der Filmemacher Jamie Kastner erzählt erstmals die Lebensgeschichte von Ali LaBeet. CAN 2016.

Arte, 23.45