Nachschlag: Ikone der Linken

Die Anden-Orte La Higuera und Vallegrande sind historischer Schauplatz der Ermordung Che Guevaras vor 50 Jahren. Auf dem Foto: Das improvisierte Che-Denkmal in La Higuera Foto: David Mercado/REUTERS

Neues und Altes zu einem historischen Datum: Mit einer Hörfunkreportage aus Bolivien und weiteren Beiträgen widmeten sich der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur dem Todestag der Ikone der Linken. »Wenn der Che noch am Leben wäre, hätte er niemals erlaubt, dass mit seinem Bild Geschäfte gemacht werden. Das Problem ist, (…) wenn wir den Touristen keinen Service anbieten, machen es andere. Man muss eine soziale Idee damit verbinden.« So der O-Ton eines Mannes in Anne Herrbergs aufschlussreicher Reportage aus La Higuera, jenem bolivianischen Andendorf, in dem Ernesto Rafael Guevara de la Serna am 9. Oktober 1967 ermordet wurde. Für Matthias Bertschs »Kalenderblatt« zum Thema mussten dann unangenehmerweise Gesänge von Wolf Biermann untergebracht werden – und dazu die mutmaßliche Aussichtslosigkeit der Revolution. Dass die mit Evo Morales’ »Bewegung zum Sozialismus« gegenwärtig ist, kam nicht vor. Trotzdem danke: Die DLF-Sender haben umfangreich berichtet. (ale)