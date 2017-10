Warnung vor dem Wassertrinken

Diese Dinge braucht ein Schriftsteller, zumindest in einer Skizze von Ernst Jandl Foto: Österreichische Nationalbibliothek

Schon so mancher Dichter hat versucht, seiner Kreativität mit Hilfe von Drogen auf die Sprünge zu helfen. Goethe nahm über Jahre hinweg das Opiumpräparat Laudanum, Schiller experimentierte ebenso wie Charles Baudelaire mit Cannabis und schnüffelte an faulen Äpfeln, die Ethylen ausströmen, und die Liste der schriftstellernden Alkoholiker ist sowieso lang: Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Jane Bowles, Joseph Roth und so weiter. Schon vor zweitausend Jahren fand der römische Dichter Horaz: »Gedichte, die von Wassertrinkern geschrieben wurden, können nicht lange Gefallen erregen.«

Die Ausstellung »Im Rausch des Schreibens. Von Musil bis Bachmann« im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien versucht, dem Zusammenhang etwas systematischer auf den Grund zu gehen, beschränkt sich dabei aber in erster Linie auf die österreichische Literaturszene des 20. Jahrhunderts. Die zeitlichen Eckpunkte sind mit Adalbert Stifter und Robert Menasse aber breiter gesetzt, als der Titel es nahelegt.

Ausgangspunkt der Ausstellung und gleichzeitig Erklärung für ihre zeitliche und geographische Beschränkung sind die reichhaltigen eigenen Bestände von Nationalbibliothek und Museum, aus denen die meisten der Exponate stammen. Dazu gehören etwa Manuskriptseiten von Ingeborg Bachmann, die durch den achtlosen Umgang mit Zigaretten zahlreiche Brandlöcher davongetragen haben – ein fast tragischer Anblick, wenn man weiß, dass Bachmanns Tod die Folge von Brandverletzungen war, die sie sich zuzog, weil sie mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen war. Aber auch in ihren Texten selbst finden sich zahlreiche Hinweise auf ihren Nikotinkonsum. In »Malina« etwa wird die Kippe zum Zeitmesser: »Sechzig Zigaretten später aber ist Ivan zurück in Wien.«

Bei Robert Musil nahm die Beschäftigung mit dem eigenen Zigarettenkonsum geradezu zwanghafte Ausmaße an. In den letzten Jahren seines Lebens führte er ein Rauchertagebuch, in dem er akribisch die genaue Uhrzeit jeder gerauchten Zigarette auflistete. Und auch Friedrich Torberg schrieb an seine Frau: »Wär’ alles nicht so arg, wenn man rauchen könnt’« – aus einem Sanatorium, das er aufgrund von Herzproblemen aufsuchen musste.

Das Spektrum der von Schriftsteller(inne)n konsumierten Drogen ist aber weitaus breiter als die Alltagsstimulanzien Nikotin, Koffein und Alkohol. Tragisch war der Fall Georg Trakl. Der gelernte Apotheker hatte schon als Jugendlicher mit Chloroform experimentiert. Als Sanitäter im Ersten Weltkrieg nutzte er den nahezu unbeschränkten Zugriff auf Morphium, Opium und Kokain auch zum Eigenkonsum und nahm sich schließlich im Garnisonsspital Krakau mit einer Überdosis Kokain das Leben.

Die Ausstellung zeigt aber nicht nur die tragischen Auswirkungen ungehemmter Intoxikation, sie ist gleichzeitig eine ironische Invektive gegen übergroße Nüchternheit. So waren die LSD-Experimente von Oswald Wiener, die er gewissermaßen zur Beobachtung des eigenen Gehirns unternahm, gleichzeitig ein grandioser Akt der Selbstermächtigung. Über die »Wiener Gruppe«, der er angehörte, hätte man in diesem Zusammenhang gerne mehr erfahren, waren bei ihr doch experimentelle Körperkunstdarbietungen in Form von Performances ebenfalls oft mit rauschhaften Zuständen verbunden.

Bei soviel Rausch darf das Gegenteil davon nicht fehlen. Das ist einerseits die Selbstdisziplinierung, in der Ausstellung exemplarisch am Beispiel Peter Handkes dargestellt. Für ihn sind regelmäßige Arbeitsrituale wesentliche Voraussetzung für das Schreiben. »Die Kunstarbeit ist ja kein Rausch, sondern die große Ernüchterung«, meint er – aber auch, dass das Schreiben »unglaublich sinnlich« sei und die Wirklichkeitswahrnehmung schärfe. Damit wird er auch zum Kronzeugen für eine andere Art von Schreibrausch, bei dem das Schreiben selbst die Ekstase auslöst.

Und das berühmte Lied »Ganz Wien« der Popikone Falco? Wurde 1981 vom Österreichischen Rundfunk auf den Index gesetzt, weil der Text »Ganz Wien / ist heut’ auf Heroin … Ganz Wien / Greift auch zu Kokain« wie zahlreiche weitere Anspielungen auf Schnee und offene Venen als Verherrlichung des Drogenkonsums gesehen wurde. Der Popularität tat das allerdings keinen Abbruch – es wurde zu Falcos erstem Hit. Allerdings auf englisch (»That Scene«), zum die Zensur auzuhebeln.