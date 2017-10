Che in den Ebenen

18. September 1960: Che (mit typischem kubanischen Strohhut) bei der Diskussion der Generalversammlung der Volksmacht in Camagüey. Links neben ihm Kommandant Jorge Papita Serguera Foto: Rogelio Arias

Nachdem der von den USA gestützte Diktator Fulgencia Batista aus Kuba geflohen war und die Rebellen Anfang Januar 1959 im ganzen Land gesiegt hatten, begann – wie Che Guevara es selbst einmal ausdrückte – nach der »zerstörenden Phase der alten Macht«, die »konstruktive Phase der Revolution«. Sechs Jahre lang prägte der argentinisch-kubanische Comandante, der seine olivgrüne Guerillauniform auch nach dem Sieg der Revolution und dem Einmarsch in Havanna nicht ablegte, die radikale soziale und ökonomische Umwandlung des Landes wie kaum ein anderer. Che Guevara arbeitete zunächst im Institut für Agrarreform, dann als Präsident der Nationalbank und ab 1961 als Industrieminister. Er wurde neben seinem Genossen und Freund Raúl Castro zur treibenden Kraft der Agrarreform, beschleunigte die Verstaatlichung der US-Monopolgesellschaften auf der Insel und organisierte die Neuorientierung der kubanischen Wirtschaft.

Diese ersten Jahre des neuen Kuba haben einige seiner jungen Kampfgefährten, die damals noch keine Berufsfotografen waren, mit ihren Kameras eindrucksvoll dokumentiert. »Wir waren so etwas wie Milizionäre des Bildes«, sagt René Calvo, einer von ihnen, im Gespräch mit René Lechleiter, dem Herausgeber des soeben erschienenen Fotobuches. Mit Hilfe kubanischer Archivare ist es dem Schweizer gelungen, bisher unveröffentlichte Aufnahmen aufzuspüren, die den Revolutionär aus weniger bekannten Perspektiven zeigen. Zu sehen ist der ganz normale, alltägliche Che, der seinen Kampf in der Sierra Maestra auf andere Art fortsetzte. Zu sehen ist ein als »Politiker« ebenso engagierter Che, der für den Aufbau der neuen sozialistischen Gesellschaft, für die Herausbildung und Formung dessen, was er den neuen Menschen nennt, brennt.

Den Fotografen ist es gelungen, die tägliche Mühsal und die selteneren Glücksmomente eines Revolutionärs einzufangen. Die Aufnahmen zeigen Ches »Impetus, aber auch, wie er seine Energie in unzähligen Sitzungen, auf Empfängen, in Diskussionen über den richtigen Weg, im Kontakt mit den ausländischen Gesandten wie dem einfachen Volk einsetzte«, schreibt der Schweizer Kunsthistoriker Guido Magnaguagno im Vorwort. Eine Ahnung von dem, was damit gemeint ist, vermitteln die wenigen hier ausgewählten Fotos, die neugierig machen auf mehr.