Die Replikantin Pris wickelt den ehemaligen Genetik-Designer der Tyrell-Corporation J.F. Sebastian um den Finger: »Blade Runner« Foto: ARTE France/ Warner Bros.

Frankenfish

Ja, es geht um einen Fisch. Und Spezialisten sagen, der trashige Tierhorror-B-Film befriedige die Erwartungen von Genrefans weitgehend professionell, wenngleich mit hohem Blutzoll. Petri Heil! Und klar: Sonst läuft – nichts! USA 2004. Regie: Mark A.Z. Dippé.

Tele 5, Sa., 20.15

Unter unserem Himmel

Nabburg in der Oberpfalz

Nabburg in der Oberpfalz, gut 50 Kilometer nördlich von Regensburg gelegen, war Kreisstadt, bis es in den 70er Jahren alle Ämter an Schwandorf verlor. Danach wurde es ruhig in der Altstadt. Sehr ruhig. 1950 lebten hier 1.200 Menschen. 1983 waren es nur noch 400, und weil das so nicht weitergehen konnte, beschloss der Stadtrat Anfang der 80er Jahre eine Stadterneuerung. Seitdem wurden gut 60 Millionen Euro investiert, vom Steuerzahler wie von privaten Hausbesitzern. Seitdem leuchtet Nabburg, aber: Heute leben noch weniger Menschen in der Stadt. Was ist passiert? AfD-Ergebnis im Wahlkreis Schwandorf-Cham übrigens: 17, 3 Prozent.

BR Fernsehen, So., 19.15

Blade Runner

L.A. 2019: Der Polizist Rick Deckard soll vier Replikanten, menschenähnliche Androiden, aufspüren. Die Jagd nach den Humanoiden lässt ihn auch an seiner eigenen Identität zweifeln. USA/HK/GB 1982. Mit Harrison Ford (Rick Deckard), Rutger Hauer (Roy Batty), Daryl Hannah (Pris). Pünktlich zur Fortsetzung in den Kinos. Regie: Ridley Scott.

Arte, So., 20.15

Philip K. Dick und wie er die Welt sah

Philip Kindred Dick schrieb zahlreiche Romane und Kurzgeschichten, die als Vorlage für einige Klassiker unter den Science-Fiction-Filmen dienten. Dicks Werk wird oft mit dem von Kafka, Orwell oder Asimov verglichen. Er zahlte einen sehr hohen Preis für sein Genie. Wer darf sich neben einem wie Dick Schriftsteller nennen? Viele bleiben da nicht übrig. Regie: Yann Coquart.

Arte, So., 22.05

ZDF-History

Die Jagd nach der RAF

Jahrzehntelang hält die RAF die Bundesrepublik in Atem. Das war vielleicht ihre größte Tat.

ZDF, So., 23.30

Zerrissene Umarmungen

Die Sekretärin Lena sorgt sich um ihren krebskranken Vater, den ihr Chef Ernesto in eine exklusive Privatklinik verlegen lässt. Als Gegenleistung wird die ehemalige Schauspielerin zu seiner Mätresse. Wer Penélope Cruz als Prostituierte leiden sieht, wird vieles danach anders sehen. E 2009. Regie: Pedro Almodóvar.

Das Erste, So., 23.35