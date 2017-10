Keine kritischen Fragen

Zu jW vom 4. Oktober: »›Kampagnen sind auf die Klientel zugeschnitten‹«

Ein sehr einseitiges Interview mit dem Correctiv-Geschäftsführer. Keine kritische Infragestellung des Wordings »Fake News«, das wie »Verschwörungstheorie« eine argumentationsfreie, delegitimierende Kommunikationsfunktion hat. Kein Wort davon, weshalb Correctiv kompetent sein sollte, Fake News zu erkennen. Kein Wort zu den Kriterien. Denn von westlichen Fake News wie der Brutkastenlüge, dem erfundenen Hufeisenplan oder den irakischen Massenvernichtungswaffen war nichts zu lesen. Beseitigt werden soll, was dem westlichen Narrativ zuwiderläuft. Gefällt Euch das, wenn es Rechte trifft? Täuscht Euch nicht, die Linken sind die nächsten! Und was macht es mit dem Recht auf Meinungsfreiheit, wenn private Zensurfirmen die sozialen Netzwerke säubern? Wenigstens kritische Fragen wären für eine linke Zeitung Pflicht gewesen.

J. Klink, per E-Mail

Woher kommt das Geld?

Zu jW vom 4. Oktober: »›Kampagnen sind auf die Klientel zugeschnitten‹«

Wir sind einigermaßen schockiert über das Interview mit David Schraven. Habt Ihr denn nicht recherchiert, welche Stiftungen und Presseorgane hinter Correctiv stehen? Woher die Gelder kommen? Das ganze Interview klingt wie eine Presseverlautbarung der Springer-Presse.

David Schraven wirft Neonazis, Europafeinde und russische Quellen in einen Topf. Die Gleichsetzung ist ziemlich unappetitlich, wenn man bedenkt, was die deutschen Faschisten in Russland angerichtet haben. Sie übertrifft sogar die antirussische Propaganda der führenden NATO-Staaten. Es ist uns unerklärlich, warum solchen Leuten in der jW ein Forum gegeben wird.

Christa Weber und Christof Herzog, per E-Mail

Lektion für das iranische Volk

Zu jW vom 21. September: »Amokpaarlauf«

In der Tat, es war ein rhetorischer Amoklauf, den Donald Trump vor der UNO hingelegt hat. Knut Mellenthin, der regelmäßig kenntnisreich und faktengesichert über den Konflikt rund um die iranische Atompolitik berichtet, hat aber vielleicht einem Aspekt zuwenig Aufmerksamkeit gewidmet. (…)

Das iranische Nuklearprogramm wurde in der Schah-Zeit mit amerikanischer und französischer Hilfe aufgelegt. Nach der Revolution von 1979 wurde es aber vom Revolutionsführer Khomeini aus religiösen (!) Gründen eingestellt. Kurz danach begann die irakische Invasion, ein »klassischer« Angriffskrieg gegen den Iran. Niemand kam zu Hilfe! Mit Ausnahme Syriens standen alle großen Mächte an der Seite Iraks. Der Sicherheitsrat der UNO weigerte sich acht lange Kriegsjahre hindurch, die eindeutige Aggression beim Namen zu nennen. Das grauenhafteste Kapitel war die westliche Beihilfe zu Saddam Husseins chemischer Kriegführung. Unternehmen aus vielen westlichen Staaten, auch aus der Bundesrepublik, lieferten wichtige Komponenten. Wie später veröffentlichte CIA-Dokumente belegen, leisteten die USA Aufklärungshilfe bei der Bestimmung von Angriffszielen, und dies in vollem Wissen, dass Angriffe mit Giftgas geplant waren. Wieder rief der Iran den UN-Sicherheitsrat vergeblich an. Diese Lektion wird das iranische Volk nie vergessen. Sie hat sich tief in sein kollektives Gedächtnis eingebrannt. Noch dreißig Jahre nach Kriegsende sind mehr als 70.000 Chemiewaffenopfer dauerhaft auf medizinische Hilfe angewiesen. Was alle Iraner bis heute und auch in Zukunft verbindet, ist der Satz: Wir standen allein. Und genau das ist der Grund, weshalb der Iran nach dem Krieg das Nuklearprogramm wiederaufgenommen hat.

Als Trump seine Rede vor der UNO eingeübt hat, muss er wohl vor einem Spiegel gestanden haben mit der US-Nationalflagge im Hintergrund. Nicht dem Iran, sondern God’s own Country muss der Vorwurf gemacht werden, ein »mörderischer Schurkenstaat« zu sein, der »Gewalt, Blutvergießen und Chaos exportiert« hat. Die Blutspur zieht sich vom Korea-Krieg über Vietnam bis in den Nahen Osten. Wenn der Rest der westlichen Wertegemeinschaft glaubt, den amerikanischen Präsidenten weiterhin mit diplomatischen Tönen allein zähmen zu können, sollte ihm bewusst sein, dass der dritte Weltkrieg weder einen Bogen um das Bundeskanzleramt noch um einen anderen Regierungssitz macht.

Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken: Die von mir genannten Fakten habe ich, zum Teil wörtlich zitiert, dem wunderbaren Buch von Charlotte Wiedemann »Der neue Iran«, genauer dem Kapitel »Traumata. Krieg und Isolation im kollektiven Gedächtnis« entnommen.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Die EU schweigt

Zu jW vom 2. Oktober: »Blutiges Referendum«

Vielen Dank für den Artikel über die brutale Polizeigewalt gegen friedliche Menschen, die über ihre politische Zukunft selbst bestimmen wollen. Die nach Unabhängigkeit strebenden Katalanen werden von der Zentralregierung in Madrid niedergeknüppelt. Mir fällt auf, dass die Spitzen der EU wie Jean-Claude Juncker und Donald Tusk dazu schweigen. Wenn Vergleichbares in Russland geschieht, verhängt die EU harte Sanktionen. Als (…) Jugoslawien sich gegen die Abspaltung des Kosovo und anderer Regionen mit Gewalt wehrte, haben NATO-Staaten, darunter Deutschland, die Zentralregierung in Belgrad mit Bomben zum Aufgeben gezwungen. (…)

Ingrun Schellhammer, per E-Mail

Es geht um mehr

Zu jW vom 1. Oktober: »Sprache der Gewalt« (online)

Die gewaltsame Behinderung des Referendums durch die spanische Regierung macht deutlich, dass es um mehr geht als »nur« die Abspaltung Kataloniens. Die Regierenden in Madrid haben einiges zu verlieren, nicht nur Katalonien als Wirtschaftskraft. Stellen wir uns vor, ein Teil Spaniens wird unabhängig. Dann ist es weder Mitglied in der EU noch in der NATO. Das sind zwei gewichtige Probleme. (…)

Axel Georges, per E-Mail