Imperiales Flensburg

Jetzt spricht man englisch: Arbeiter auf St. Thomas mit einem Fass Pott-Rum um 1965 Foto: Flensburger Schifffahrtsmuseum

Flensburg und der Rum: 1980 rief die Stadt die touristisch beliebte Rum-Regatta ins Leben. Daraus wurde ein Volksfest zum Bestaunen alter Segelschiffe, mittlerweile ist es das größte Treffen der Gaffelsegler (eine bestimmte Art der Takelung) in Nordeuropa. Früher brachten sie Zucker und Rum in die Stadt. Rum wird bis heute in Flensburg hergestellt, was noch aus der Zeit herrührt, als Flensburg dänisch war – von 1460 bis 1864. Es war nach Kopenhagen der wichtigste Handelshafen Dänemarks und damit auch Teil von dessen imperialer Politik, was heute in der Stadt kaum bekannt ist.

Aus diesem Grund lohnt ein Besuch der Sonderausstellung »Rum, Schweiß und Tränen« im Flensburger Schiffahrtsmuseum. Hier kann man lernen, dass die teilweise prächtige Architektur Flensburgs etwas mit Sklavenhandel und Sklavenarbeit zu tun hat. Ab dem 18. Jahrhundert wurde Rohrzucker aus Dänisch-Westindien, den heutigen Jungferninseln, importiert und in Flensburg raffiniert. Zucker war damals ebenso selten wie wertvoll, was sich erst unter Napoleon änderte, als mit der Züchtung der Zuckerrübe begonnen wurde.

Dänemark verkaufte die Jungferninseln Saint Croix, Saint Thomas und Saint Jan 1917 an die USA. Schon damals stammten die »Pflanzer« des Zuckerrohrs, wie sich die Kolonialherren nannten, nicht alle aus Dänemark. Viele waren Engländer oder Schotten, manche kamen auch aus dem heutigen Schleswig-Holstein. Zwar nannten sich die Kolonialherren »Pflanzer«, doch selbstverständlich ließen sie diese Arbeit von Sklaven erledigen, die im wesentlichen aus Dänisch-Guinea, Küstenabschnitte des heutigen Ghanas, stammten. Es gab den sogenannten Dreieckshandel, bei dem Tuche und Gewehre nach Westafrika gebracht wurden, wo die Schiffe im Austausch Sklaven an Bord nahmen, diese zu den karibischen Inseln transportierten und dort dafür Zucker luden, den sie nach Dänemark verschifften.

Um die Versorgungslage der Kolonien zu verbessern, wurde der Westindienhandel ab 1755 liberalisiert, so dass sich auch Flensburger Unternehmen daran beteiligen konnten. So kamen der Rum und der Zucker nach Flensburg – und zum Beispiel Ziegel aus Flensburg auf die Jungferninseln, wo immer noch teilweise damit die Dächer der Kolonialbauten gedeckt sind.

Passend dazu befindet sich die Ausstellung »Rum, Schweiß und Tränen« auf dem Dachboden des Schiffahrtsmuseums. Es gibt auch thematische Pfade durch die Stadt, die beispielsweise über die Hafengeschichte informieren. Kuratorin ist die jamaikanische Kulturwissenschaftlerin Imani Tafari-Ama. Sie hat anderthalb Jahre in Flensburg gelebt und zahlreiche Interviews über die Kolonialgeschichte der Stadt mit ihren heutigen Bewohnen gemacht und stellte fest, dass sie überraschend wenig davon wussten. Die Ausstellung selbst ist sehr spartanisch gehalten. Auf dem Boden sind dicht an dicht die Umrisse von Menschenkörpern aufgezeichnet, die den Transport der Sklaven auf den Schiffsböden der Westindiensegler symbolisieren. Die Besucher werden sozusagen auf die Knie gezwungen, denn viele Tafeln sind in den Boden eingelassen, oft mit Kopfhörern für Hörstücke. Man muss sich die Ausstellung etwas mühsam erarbeiten. Sie ist aber eine gute Ergänzung der Ausstellung »Deutscher Kolonialismus«, die bis Mai im Deutschen Historischen Museum in Berlin gezeigt wurde.

Die Jungferninseln haben heute den Status eines »nichtinkooperierten Außengebietes« der USA, was unter anderem bedeutet, dass ihre Bewohner von den Wahlen in den USA ausgeschlossen sind. Der Unterschied zwischen einer dänischen und einer US-amerikanischen Kolonie scheint hauptsächlich in der Verwaltungssprache Englisch zu bestehen.