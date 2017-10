Gnadenlose Konkurrenz

Wie stark ist Schröder noch? Lobbyist und Exkanzler mit Partnern des Nord-Stream-2-Projekts im April in Paris Foto: Christian Hartmann/Reuters

Seit Monaten wird die Auseinandersetzung um den geplanten Bau der zweiten Ostseepipeline »Nord Stream 2« von Russland nach Deutschland in Brüsseler Konferenzsälen geführt. Erhebliche Teile der EU-Bürokratie und die osteuropäischen Mitgliedsländer sind gegen das Projekt. Wichtigste Befürworter sind neben der BRD Österreich, Frankreich und die Niederlande, jene Länder, aus denen sich Unternehmen an der geplanten Pipeline beteiligen wollen. Neuerdings profiliert sich auch Dänemark als Gegner des Projekts. Die Regierung in Kopenhagen hat sogar Gesetze geändert, um gegen den Bau Einspruch erheben zu können. Und Polen tut seit Jahren alles, um Nord Stream 2 zu torpedieren.

Die Einwände einzelner EU-Mitglieder – noch sind in keinem der potentiellen Anrainerstaaten die Genehmigungsverfahren abgeschlossen – sind die eine Methode, mit der die Gegner den Bau der Leitung verhindern wollen. Dieses Damoklesschwert hängt nach wie vor über dem Projekt, auch wenn der russische Projektführer Gasprom schon vier Milliarden Euro – fast die Hälfte der geplanten Investitionskosten – ausgegeben hat: Die Röhren liegen in Russland und auf Rügen bereit, die Verlegeschiffe sind gechartert. Der andere Weg, über den die Gegner versuchen, das Projekt zu stoppen, ist die Einschaltung der EU-Kommission. Deren für Energiefragen zuständiger Kommissar ist der Slowake Maros Sefcovic – ein Mann, dessen Land ebenso wie die Ukraine Einnahmen aus dem Gastransit verlieren würde, wenn die Pipeline gebaut würde. Die Einwände zielen darauf, dass Nord Stream 2 dem »Dritten Energiepaket« der EU zuwiderliefe, das es verbietet, Gas vom selben Unternehmen anbieten und transportieren zu lassen.

Diese Argumentation hat jetzt von Seiten des juristischen Dienstes der EU-Kommission einen Schlag versetzt bekommen. In einem Ende September in Brüssel bekanntgewordenen Bericht stellen die Juristen fest, dass das Europarecht der EU keine Möglichkeiten biete, gegen Nord Stream 2 vorzugehen: Das »Dritte Energiepaket« gelte nur für den EU-Binnenmarkt, nicht für Projekte einzelner Mitglieder mit einem Drittland. Und der unter Wasser befindliche Abschnitt der geplanten Pipeline verlaufe in internationalen Gewässern. Also greife das Argument nicht, es herrsche eine Regelungslücke, in die Brüssel hineingrätschen könne: Das stimme nicht. Für die hohe See gelte das Seevölkerrecht, und das verbiete den Pipelinebau nicht.

Die EU-Kommission und die hinter ihr versammelten Pipelinegegner sind aber offenbar nicht bereit, dieses Ergebnis hinzunehmen. Wie die im allgemeinen zuverlässige polnische Zeitung Rzeczpospolita am Freitag berichtete, soll jetzt ad hoc die »Gasrichtlinie« so geändert werden, dass eine solche Zuständigkeit doch gegeben wäre. Die Änderungen müssten allerdings auch dann noch mit Mehrheiten der EU-Abgeordneten und der Mitgliedsstaaten bestätigt werden. Fragwürdig ist auch, ob Nord Stream 2 dann als »neues« Projekt eingestuft werden könnte oder ob es den Schutz des Rückwirkungsverbots genießt. Die Auseinandersetzung geht also weiter, mit allen denkbaren und nicht denkbaren Tricks.

Die Bundesregierung hat bisher immer argumentiert, Nord Stream 2 sei kein politisches, sondern ein kommerzielles Vorhaben unter den beteiligten Unternehmen. Brüssel habe kein Recht, dem Markt vorzugreifen. Das Argument ist natürlich auch vorgeschoben, denn der Bau oder Nichtbau entscheidet darüber, ob Deutschland der entscheidende Gasumschlagplatz in Zentraleuropa wird. Nach Angaben von Gasprom reicht die Kapazität der 2011 in Betrieb genommenen ersten beiden Röhren von Nord Stream inzwischen nur noch für den stark steigenden deutschen Bedarf aus. Kämen dank Nord Stream 2 weitere 55 Millionen Tonnen Gases auf den Markt, würden deutsche Unternehmen am Weiterverkauf verdienen.

Genau dieselbe Absicht verfolgt aber auch Polen. Das Land will seinerseits zum »Hub« (Knotenpunkt) für Flüssiggas aus den USA werden und es in Ostmitteleuropa weiterverteilen. Ein Terminal zur Anlandung dieses Rohstoffs wurde 2016 in Swinoujscie am Ostzipfel der Insel Usedom in Betrieb genommen. Der wird einstweilen aus Katar beliefert, soll aber später auch von Gastankern aus den USA angefahren werden: Das gehört zur Energieaußenpolitik von US-Präsident Donald Trump, der mit US-Schiefergas den Weltmarkt erobern will. Größtes Hindernis ist, dass russisches Gas in der EU auf absehbare Zeit deutlich günstiger kommt als amerikanisches. Hinter der ganzen Aufregung steckt also auch der US-Versuch, den billigsten Anbieter aus dem Markt zu drängen, um anschließend die Preise diktieren zu können.

Wie hart die Konkurrenzkämpfe sind, zeigt ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Hamburg von Ende September. Polen hatte dagegen geklagt, dass die Röhren von Nord Stream 1 direkt auf dem Grund der Ostsee verlegt wurden. Dies behindere den Ausbau des Terminals in Swinoujscie. Das Hamburger Gericht wies die Klage in zweiter Instanz zurück: Die Rohre lägen in deutschen Hoheitsgewässern, und basta.