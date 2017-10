Heino des Tages: Campino

»Bis zum bitteren Ende«: Andreas Frege vom Kanzlerwahlverein »Pantalones muertos« Foto: Henning Kaiser/dpa

»Ich kann sehr gut damit leben, dass Frau Merkel weiter Kanzlerin bleiben soll«, sagte Andreas Frege (55) der Deutschen Presseagentur (dpa). »Ich wünsche der Frau einfach nur stabile Nerven.« Sie gehe in »sehr, sehr anstrengende« Koalitionsverhandlungen. Mit seinem Mitgefühl.

Von der Senioren-Union Castrop-Rauxel mag die Kanzlerin solche Wünsche gewohnt sein, doch Frege ist als Campino immerhin Frontmann der Toten Hosen – »beste Punkband des Landes« (Spiegel), derzeit als »Pantalones muertos« auf Argentinien-Tour (Frege segnete die »Jamaika«-Koalition gegenüber dpa in der Nacht zum Freitag in Buenos Aires).

»Muttis« Sohn ist Campino nicht erst seit gestern. Als am Bundestagswahlabend 2013 im Adenauer-Haus ein Formatradiohit der Toten Hosen eingespielt wurde, begann Ursula von der Leyen zu tanzen, Volker Kauder griff zum Mikro und Merkel klatschte nicht nur im Takt, sondern ließ sich nach gleichlautenden Korrespondentenberichten gar zu Lippenbewegungen hinreißen, die ihr den Anschein einer verzückten Sängerin verliehen haben sollen. Bilder, die um die Welt gingen, wie es so schön heißt, auch wenn viele lieber nicht so genau hingeguckt haben werden.

Ein paar Tage später klingelt in der Bandbiographie der Toten Hosen das Telefon: Die Kanzlerin wünsche »Herrn Campino« zu sprechen. Wie im Groschenroman hält Campino das in der Bandbiographie zunächst für einen schlechten Scherz, hat sie dann aber leibhaftig an der Strippe, die Frau Merkel. Sie finde das Lied »sehr schön«, gesteht sie. Es bei Wahlkampfveranstaltungen erklingen zu lassen, habe die Band ihres Wissens untersagt – aber für »Siegesfeiern« gelte das ja wohl nicht?

Als Führerin der freien Welt längst jedem Wahlkampf enthoben, wird Merkel ihre Siege künftig vielleicht noch öfter mit den Toten Hosen feiern. »Bis zum bitteren Ende« war eine Hymne der Band im Jahre 1983.