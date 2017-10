Ein Land fordert Aufklärung

Kundgebung für Santiago Maldonado am 1. Oktober in Buenos Aires Foto: Victor R. Caivano/AP Photo/dpa

In Argentinien reißen die Proteste nach dem »Verschwinden« des Menschenrechtsaktivisten Santiago Maldonado nicht ab. »Mit dem Verschwindenlassen von Santiago stehen unsere Grundrechte auf dem Spiel, wir müssen uns vor allem deshalb zusammenschließen, um seine unversehrte Rückkehr zu fordern. Als Gesellschaft müssen wir die Wahrheit erfahren und fordern deshalb Gerechtigkeit«, erklärte einer seiner Brüder im Vorfeld einer weiteren Großdemonstration, zu der am vergangenen Wochenende in Buenos Aires mehrere hunderttausend Menschen zusammengekommen waren. Zu dem Protest hatten Menschenrechts- und Gewerkschaftsorganisationen sowie auch Parteien und Organisationen der argentinischen Linken aufgerufen.

Der Fall sorgt in dem südamerikanischen Land nicht zuletzt aufgrund der Parallelen zur Praxis des »Verschwindenlassens« in der Zeit der Militärdiktatur (1976–1983) für Unruhe in der Gesellschaft. Damals waren unter dem Vorwurf der Subversion über 30.000 Oppositionelle verhaftet, in Konzentrationslager verschleppt und umgebracht worden.

Maldonado, ein 28 Jahre alter Künstler aus Buenos Aires und politischer Aktivist für die Rechte der im Süden des Landes lebenden indigenen Minderheit der Mapuche, war in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August »verschwunden«. Er hatte sich zuvor an einer Protestaktion in der Mapuche-Gemeinde Pu Lof en Resistencia in der südlichen Provinz Chubut beteiligt. Das Landgut, auf dem die Gleise einer Touristenbahn verlaufen, gehört dem Benetton-Konzern, der in Patagonien 900.000 Hektar Landfläche besitzt und schon in der Vergangenheit Mapuche-Gemeinden vertreiben ließ. Augenzeugen bestätigten die Verhaftung Maldonados durch die eingesetzten Polizeieinheiten. Er sei in einem Einsatzwagen weggebracht worden.

Über die Hintergründe der Verschleppung Maldonados wird spekuliert. Möglich ist ein Zusammenhang mit den Aktivitäten der in der Region aktiven Untergrundorganisation »Resistencia Ancestral Mapuche« (RAM, etwa »Widerstand der Ahnen der Mapuche«), die immer wieder Anschläge auf Wirtschaftsfunktionäre und Politiker verübt, die an der Vertreibung und Enteignung von Mapuche beteiligt sind. Dieser wird auch unterstellt, hinter den Protesten Ende Juli gestanden zu haben. Es ist daher denkbar, dass Maldonado für ein Mitglied der Organisation gehalten, deshalb verschleppt und vermutlich ermordet wurde.

Regierungsvertreter, allen voran Sicherheitsministerin Patricia Bullrich, beharren nach wie vor darauf, dass es keine Verbindung zwischen dem »Verschwinden« Maldonados und der argentinischen Polizei gebe. »Wir suchen Santiago weiter, und wir werden damit mit all unserer Kraft fortfahren. Und wir erwarten, dass die Justiz ihre Arbeit fortsetzt, um ein für alle Mal Gewissheit zu schaffen«, erklärte Bullrich anlässlich der Proteste vom Wochenende. Glaubwürdig ist das nicht, denn die Regierung beharrt auf der These von einem möglichen Unfall am nahegelegenen Fluss Chubut. Anderslautenden Hinweisen wurde bislang offenbar nicht nachgegangen. So hatte ein Freund des Opfers, Ariel Barzi, nach eigenen Angaben am 2. August das Mobiltelefon Maldonados angerufen. Es habe sich aber eine fremde Stimme gemeldet. Anschließend sei die Nummer abgeschaltet worden.