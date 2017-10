Kolumbianische Polizisten sollen in Tumaco mindestens acht Menschen ermordet haben Foto: John Vizcaino/Reuters

In Tumaco, einer Gemeinde im Westen Kolumbiens, sind am Donnerstag (Ortszeit) nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens acht Bauern von Angehörigen der Nationalpolizei erschossen worden. Wie die alternative Nachrichtenagentur Anncol unter Berufung auf lokale Organisationen berichtete, ereignete sich das Massaker, als Polizisten gegen eine friedliche Demonstration von Kokabauern vorgingen. Diese hatten die Umsetzung des im vergangenen Jahr zwischen der damaligen ­FARC-Guerilla und Regierung von Staatschef Juan Manuel Santos geschlossenen Friedensabkommens verlangt. In dem Vertrag, für den der Präsident 2016 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, ist unter anderem festgelegt, dass die Beseitigung von Anbauflächen für Koka durch Vereinbarungen mit den Bauern erreicht werden sollen. Diese sind auf Hilfe bei der Umstellung ihrer Landwirtschaft auf legale Produkte angewiesen.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur RPA Sur erklärte ein Teilnehmer der Kundgebung, die Protestaktion sei vollkommen friedlich verlaufen, bis Einheiten der Nationalpolizei und des Militärs erschienen seien und begonnen hätten, die Versammlung aufzulösen. Er machte die Polizei für die Todesopfer verantwortlich.

Die Staatsmacht weist die Schuld an der Gewalteskalation zurück. Wie das Internetportal Semana berichtete, bezichtigen Polizei und Militär ehemalige Guerilleros der FARC, die sich dem Friedensschluss widersetzen, die Einsatzkräfte und Demonstranten angegriffen zu haben. Während sich die frühere Guerillaorganisation Ende September in eine legale Partei umgewandelt hatte, setzen einzelne Gruppen den bewaffneten Kampf fort. Für das Massaker in Tumaco machen die Behörden eine Abspaltung der ehemaligen »Frente Daniel Aldana« der FARC verantwortlich. Diese würden die Bauern nicht nur zur Teilnahme an den Protesten zwingen, sondern sie auch angreifen, wenn Polizei und Armee anwesend seien.