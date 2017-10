Überschlag in der ­Trabant-Klasse!

»Familientreffen im Schlamm« – vergangenes Wochenende in Altlandsberg Foto: Jan Lieske/jW

»Ich wiederhole noch einmal: Beim Vernichtungsrennen geht es gleich um einen Gewinnpot von 50 Euro! 50 Euro für den letzten, der noch fahren kann!« Der Streckensprecher nuschelt ins Mikrofon, im Hintergrund laufen Helene Fischer und Karat, von fern dröhnen die Böhsen Onkelz. In den Rennen am vergangenen Wochenende bei Wegendorf im Landkreis Märkisch-Oderland geht es um viel, aber nicht um viel Geld.

Stock-Car heißt eine Motorsportdisziplin, die von der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) nicht offiziell anerkannt wird, aber in Westdeutschland seit den 70ern Tradition hat. »In der DDR musste jede Dreckskiste ja wieder aufgemöbelt werden, hier fahren wir endgültig alles zu Schrott!« meint Norbert, ein älterer Herr, der sich vor Ort schon lange ehrenamtlich engagiert.

Hier konkurrierende Autos sind als solche kaum zu erkennen. Manche haben die Markennamen mit einem Sticker aufs Heck geklebt, manche gar draufgepinselt. In einigen Wagen steckt so viel Herstellervielfalt, dass jegliche Typenbezeichnung reine Ironie ist. Darum geht es hier auch: Spaß haben, Freunde treffen, ein paar Bier trinken und rumschrauben. Devotionalienhändler »Lutze ausm Osten« erzählt, welche Bedeutung das Ereignis für die Region hat: »Wenn Samstagabend im Zelt der DJ auflegt, kommt die gesamte Dorfjugend. Denen ist das Rennen da scheißegal, aber dann ist endlich mal was los hier!«

Von weitem wirkt das Rennwochenende sowieso eher wie ein Musikfestival. Neben der Strecke aus Sand und Matsch sitzen die Akteure auf Campingstühlen zwischen ihren heißen Öfen. Man hat schmutzige Hände, unter den Fingernägeln klebt Öl, und das einzige Parfüm heißt Super bleifrei, eventuell mit Ölgemisch, wenn Zweitakter. Neben den verschiedenen Antriebs- und Leistungsklassen, einer Jugend- und einer Frauenklasse gibt es auch noch die Trabant-Klasse. Vom Volksprodukt des VEB Automobilwerk Zwickau müssen der Motor und grob die Form der Karosserie wiedererkennbar sein, ansonsten steht jedem frei, das Heck abzusägen und einen Seitenauspuff aus dem Fenster winken zu lassen.

John Paul wird bald 18 und fährt Stock-Car, seit er 14 ist. Zum Motorsport hat ihn sein Vater gebracht, den er hoffentlich bald in den Graben rammen darf. Einen amtlichen Führerschein der Klasse B braucht man zum Glück nicht. Auch wegen ein paar Bier wird niemand gleich disqualifiziert. Die Einhaltung der 0,0-Promillegrenze wird hier nicht so streng kontrolliert wie auf anderen Strecken. »In Herzfelde gehen die schon mal mit dem Alkomaten durch – und dann biste raus«, meint Ricardo Gerlach, der mit einem Pils auf seiner verbeulten Motorhaube fläzt.

»Überschlag in der Trabant-Klasse! Überschlag in der Trabant-Klasse! Die 302 wird wegen Unsportlichkeit disqualifiziert!« Aufregung auf den Rängen. Die 302 soll die 788 absichtlich brutal gerammt haben. Ein paar Diskussionen, auch über den Gleichgewichtssinn im Innenohr, dann geht es weiter. Drei Runden gilt es zu überstehen.

»Früher sind die Frauen noch in der Jugendklasse mitgefahren. Aber dann haben sich die Eltern irgendwann aufgeregt, weil die Frauen noch brutaler als die Männer fuhren. Da musste man regelrecht Angst um seine Kinder haben. Da haben sie die Frauenklasse eingeführt. Da war eine ältere Dame, die hat jahrelang alle abgehängt. Überhaupt keine Skrupel, immer voll drauf. Irgendwann haben wir sie gefragt, warum sie eigentlich nicht in der normalen Klasse mitfährt, und auf einmal wollte sie gar nicht mehr fahren. Na ja, deswegen gibt es jetzt halt immer noch die Frauenklasse.«

So plaudert Michael Denisch (34) aus der Rennsportgeschichte in Altlandsberg. Auch für ihn ist Motorsport Familiensache. Sein verstorbener Vater leitete lange die Abläufe in Wegendorf. Mittlerweile ist auch seine Freundin am Start, und im Arm hält er seinen kleinen Sohn, der jetzt aber mal dringend pinkeln muss. Häufig erkennt man in Gesichtern offensichtliche Verwandtschaftsverhältnisse. Familientreffen im Schlamm.

Inmitten der idyllischen Gemeinschaft fallen leider die prominenten Schattenseiten der ostdeutschen Provinz ins Auge: Thor-Steinar-Klamotten, Pitbull-Terrier, eine Reichskriegsflagge und Startnummern mit den Endziffern 8 und 8. Ob die vielen anständigen Leute das brauchen, die hier einfach leidenschaftlich ihrem Hobby nachgehen, sei dahingestellt. Das rechte Milieu zeigt sich deutlich selbstbewusster als in der nur einen Steinwurf entfernten Hauptstadt.

Wenigstens ist man geblieben in einer Region, aus der besonders die Jungen in Scharen abgewandert sind. Darauf kann man stolz sein. Und auf die beeindruckend zusammengeschweißten Blechhaufen, die teilweise bis zu 10.000 Euro und ungezählte Arbeitsstunden verschlungen haben. Schmuckstücke treten beim Vernichtungsrennen, dem letzten Lauf des Wochenendes, nicht mehr an. Hier gewinnt ein lila Kombi, dessen Kofferraumdeckel nach der ersten Runde aufspringt und bestimmt nie wieder zu geht.