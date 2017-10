Heldin der Kommune

Grenzenlos mutig und zugleich bescheiden bis zur Selbstverleugnung: Louise Michel (1830–1905) Foto: Lopez (J.M.) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Sie habe nie zuvor eine Frau getroffen, die sich selbst so sehr vernachlässige, schrieb die US-amerikanische Anarchistin Emma Goldman über die 39 Jahre ältere Louise Michel. Die beiden hatten sich 1886 in England getroffen. Goldman meinte das bewundernd und fragte sich nach dem Treffen mit der Schwester im Geiste, »wie irgend jemand sie nicht bezaubernd finden könnte. Ihr ganzes Wesen strahlte von einem inneren Licht«. Im selben Jahr veröffentlichte Louise Michel ihre Memoiren. Diese sind nun im Münsteraner Unrast-Verlag in einer Neuübersetzung erschienen. Die erste deutsche Fassung war 1962 in der DDR herausgebracht worden.

Mit der Geschichte ihres Lebens hat sich Michel wesentlich kürzer gefasst als Emma Goldman, deren 1.000seitige Autobiographie die Edition Nautilus vor einigen Jahren auf deutsch herausgebracht hat. Dies mag daran liegen, dass die Jüngere vor Selbstbewusstsein nur so strotzte, während Michel zwar offenbar grenzenlos mutig, aber auch bescheiden bis zur Selbstverleugnung war. Ihr Text beginnt denn auch mit einer Klarstellung: Es widerstrebe ihr, so Michel, über sich selbst zu sprechen bzw. zu schreiben, »so wie es einem widerstrebt, sich in der Öffentlichkeit zu entkleiden«. Dass sie es dennoch tat, ist auf das Drängen vieler Zeitgenossen zurückzuführen. Ein Glück, möchte man sagen, denn Michels Erinnerungen sind faszinierendes Zeugnis einer Zeit des Umbruchs. Vieles, was das 19. Jahrhundert, in dem »die Welt sich verwandelte«, prägte, verdichtete sich 1871 im ersten Arbeiterstaat der Menschheitsgeschichte. Die 72 Tage bestehende Pariser Kommune wiederum war prägend für Michels Leben.

Louise Michel war 1830 – im Jahr der Julirevolution gegen den Bourbonenkönig – als uneheliche Tochter einer Dienstmagd geboren worden. Ihre Mutter war wahrscheinlich vom adligen Hausherrn oder dessen Sohn geschwängert worden. Da die Großeltern Louise als Enkelin akzeptierten, verbrachte sie ihre Kindheit auf dem Schloss der Familie. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Lehrerin, erhielt aber keine öffentliche Anstellung, weil sie den Eid auf Kaiser Napoleon III. verweigerte. Sie kam nach Paris und schloss sich dort 1871 dem Volksaufstand an – mit Haut und Haar. Michel überlebte die blutige Niederschlagung der Rätedemokratie Ende Mai 1871, bezahlte ihren Einsatz aber mit Gefängnis und Verbannung auf die französische Südseekolonie Neukaledonien. Eine Amnestie brachte sie 1880 zurück nach Frankreich und Paris.

Die Memoiren – verfasst während ihres dritten Gefängnisaufenthalts von 1883 bis 1886 – sind keineswegs nur als historische Quelle interessant. Sie sind auch ein Text von literarischer Anmut, geprägt von einer gewissen Regellosigkeit. Dies kündigt die Autorin frühzeitig an: Ihr Leben sei voll von packenden Erinnerungen. Sie werde diese »oft ohne Plan, wie sie mir einfallen, erzählen«. Das Recht, »meine Gedanken und meine Feder vagabundieren zu lassen«, habe sie sich hart verdient, schreibt Michel – mit einem Leben voller Kämpfe und staatlicher Repression.

Die Kommunardin war zu Lebzeiten so etwas wie ein Star. Die einen hassten sie abgrundtief und wünschten ihr den Tod. Von den anderen wurde sie glühend verehrt. Nachdem sie im Januar 1905 in Marseille während einer Vortragsreise gestorben war, gaben ihr mehr als 100.000 Menschen das letzte Geleit. Und nicht nur die eingangs zitierte Emma Goldman schwärmte in den höchsten Tönen von ihr. Auch andere prominente Zeitgenossen besangen sie und ihren Mut. Victor Hugo widmete ihr sein Gedicht »Viro Major – An Louise Michel«, verfasst am 18. Dezember 1871. Es ist den Memoiren vorangestellt.

Ergänzt werden diese zudem durch einen höchst lesenswerten Anhang unter dem Titel »Meine Prozesse«. Dort veröffentlicht Michel ihre Prozessberichte. Im ersten ging es um ihre Zugehörigkeit zur Kommune, im zweiten um ihre Teilnahme an Feierlichkeiten zum ersten Todestag des Kommunarden Louis-Auguste Blanqui 1882. Im dritten Verfahren schließlich, dem jene Haftzeit folgte, in der Michel die Memoiren verfasste, wurde der Vorwurf verhandelt, sie habe im März 1883 in Paris die Plünderung einer Bäckerei angeführt.

Um zu verdeutlichen, welchen Geist ihr Auftreten vor Gericht atmete, sei zitiert, was Michel im Kommune-Prozess auf die Frage, was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen habe, antwortete: »Ich will mich nicht verteidigen, noch will ich verteidigt werden; ich gehöre mit Leib und Seele der sozialen Revolution und erkläre, dass ich die Verantwortung für alle meine Taten übernehme.«