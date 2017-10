Vorreiterrolle abgegeben

In der BRD bald stark reguliert: Große Solaranlagen, wie hier im brandenburgischen Senftenberg Foto: Patrick Pleul/dpa

Die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris hat einen Bericht über die globale Entwicklung der erneuerbaren Energieträger Wind, Sonne, Wasser und Biomasse veröffentlicht. Er enthält zugleich einen Ausblick auf die kurzfristige Entwicklung bis 2020. Die Ergebnisse geben Anlass zur Hoffnung, aber aus deutscher Sicht auch zur Sorge. Im globalen Maßstab schreitet der Umbau der Energieversorgung kräftig voran, Europa beginnt jedoch zurückzufallen. An der Spitze steht die Volksrepublik China.

Mit 165 Gigawatt (GW) waren im letzten Jahr rund zwei Drittel der neuen Kraftwerkskapazitäten, die in aller Welt errichtet wurden, den erneuerbaren Trägern zuzurechnen. Insbesondere die Solarenergie hat 2016 weltweit einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Der entsprechende Markt wuchs binnen zwölf Monaten um 50 Prozent auf 74 GW elektrische Leistung, die auf allen Kontinenten ans Netz gingen. Damit lässt sich etwa so viel Strom erzeugen wie in 16 modernen Kohlekraftwerken.

Vor allem China sorgt für Tempo. In dem Land werden nicht nur etwa 60 Prozent aller Solarzellen weltweit hergestellt, sondern auch fast die Hälfte aller neuen Anlagen installiert. Im vergangenen Jahr kamen in der Volksrepublik beachtliche 34,2 GW hinzu, und im ersten Halbjahr 2017 waren es bereits weitere 23,6 Prozent, fast die Hälfte aller neuen Kraftwerkskapazitäten. Damit könnten in China allein in diesem Jahr mehr neue Solaranlagen ans Netz gehen, als im einstigen Vorreiterland BRD insgesamt Strom liefern.

Tatsächlich hat Beijing in diesem Sommer bereits das im aktuellen Fünfjahresplan für 2020 gesetzte Ausbauziel erreicht. Noch vor einem knappen Jahr hatten viele Beobachter gemeint, der chinesische Solarmarkt wäre überhitzt, und der dortige Absatz würde in der zweiten Jahreshälfte 2016 zusammenbrechen. Bei den verbliebenen Anlagenherstellern in Deutschland griff bereits Panik um sich, es könne dadurch zu einer erneuten Überproduktionskrise kommen, die die Preise in den Keller treiben würde.

Tatsächlich sind die Preise weiter gefallen, aber weniger stark als von den Herstellern befürchtet. An den am besten geeigneten Standorten können Solaranlagen inzwischen günstiger Strom liefern, als es mit Kohlekraftwerken möglich ist. Die IEA, die seit den 1970ern im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die internationalen Energiemärkte beobachtet, rechnet daher für die nächsten fünf Jahre mit einem weiteren kräftigen Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energieträger. Sie hat ihre Vorhersagen sogar gegenüber dem letzten Jahr um 12 Prozent erhöht, was vor allem auf die positiven Aussichten in China und Indien zurückzuführen sei.

Ganz anders sieht es derweil in der BRD aus. Hier hat die damalige CDU/CSU-FDP-Koalition gegen Ende ihrer Legislaturperiode 2013 den Solarboom abrupt abgewürgt, wodurch mehrere zehntausend Arbeitsplätze in Industrie und Handwerk verlorengingen. Der jährliche Zubau neuer Anlagen betrug in den letzten Jahren nur noch etwas mehr als ein GW. Erst 2016 zeigte sich wegen der weiteren Verbilligung der Anlagen eine leichte Erholung. Größere Solaranlagen sind aber genauso wie Windparks ab 2018 stark reglementiert. Die Investoren bekommen nur noch staatliche Fördermittel, wenn sie an Ausschreibungen teilnehmen. Dadurch werden derartige Investitionen strikt begrenzt, außerdem steigt für die potentiellen Betreiber das wirtschaftliche Risiko. Besonders die Hersteller von Windenergieanlagen befürchten daher in den kommenden Jahren auf dem heimischen Markt einen erheblichen Einbruch des Absatzes.

Hinzu kommt, dass sich das umweltpolitische Klima erheblich verschlechtert. Das zeigt sich nicht nur an den Wahlerfolgen von AfD und FDP, zweier Parteien, die mit dem Klimaschutz am liebsten sofort aufhören und Kohlekraftwerke länger laufen lassen würden. Auch einige Landesregierungen torpedieren die Energie- und Klimaschutzziele. In Sachsen und Bayern wurden derart restriktive Abstandsregeln für neue Windkraftanlagen eingeführt, dass nur noch sehr wenige errichtet werden können. Während Tagebaue im Lausitzer Kohlerevier bis auf 200 Meter an Wohnhäuser und Kindergärten heranrücken dürfen, ist bei Windrädern je nach Höhe bis zu zwei Kilometer Abstand einzuhalten. Ebenfalls auf dieser kohlefreundlichen Linie liegt – wenig überraschend – Brandenburg. Die dort regierenden Parteien SPD und Die Linke diskutieren derzeit, das Klimaschutzziel des Landes aufzuweichen. Statt die Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid bis 2030 um 72 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken, sollen es nun lediglich 55 Prozent werden.