»Versprechen von SPD und Grünen sind Versprecher«

Spitzenkandidaten der Linken: Anja Stöck und Hans-Henning Adler im September in Hannover Foto: Peter Steffen/dpa

In einer guten Woche wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Aktuellen Prognosen der Umfrageinstitute zufolge würde Die Linke in den Landtag einziehen. Wie sehen Sie die Chancen?

Gerade in den letzten Tagen haben CDU und SPD ihre Angriffe auf uns verstärkt. Da ist davon die Rede, Die Linke unbedingt aus dem Landtag halten zu wollen. Es wird mit Plattitüden wie SED-Nachfolgepartei gearbeitet oder auch davon fabuliert, in Niedersachsen das Parteiengefüge SPD/Grüne gegen CDU/FDP aufrecht zu erhalten, um Die Linke und AfD aus dem Parlament zu halten. Mal sehen, ob das wirkt – oder nicht sogar Menschen, die weder ein »Weiter so« noch ein Roll-Back wollen, mobilisiert.

Welche parlamentarischen Initiativen würden Sie als erstes in Angriff nehmen?

Im Bildungsbereich wollen wir eine Einstellungsoffensive von Lehrerinnen und Lehrern, Sozialpädagogen und anderen Fachleuten, aber auch die Wiedereinführung des Studiengangs »Grundschullehramt« in Hannover und Göttingen erreichen. Den Kommunen sollen kurzfristig mehr finanzielle Mittel für die Sanierung von Schulen bereitgestellt werden. Neben dem gesetzlichen Pflegeschlüssel braucht es auch die schrittweise Rekommunalisierung der Krankenhäuser. Ebenso werden wir ein Landesprogramm »Medizinische Versorgung im ländlichen Raum« vorantreiben. Eine relativ einfache, aber für uns wichtige Initiative möchte ich noch erwähnen: Der Internationale Frauentag am 8. März und der Tag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai sollen in Niedersachsen gesetzliche Feiertage werden.

Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil, SPD, der bisher zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen regiert hat, könnte nach der Wahl auf Ihre Unterstützung angewiesen sein. Kann er auf Sie bauen?

Er kann darauf bauen, dass wir ihn an seine Wahlversprechen erinnern. Die von ihm geführte Landesregierung hat erst im August mit dem Übertritt der ehemaligen Grünen-Landtagsabgeordneten Elke Twesten zur CDU-Fraktion ihre Mehrheit im Parlament verloren. SPD und Grüne hätten also ihre jetzigen Forderungen zuvor umsetzen können, waren aber zu zögerlich bis untätig. Es ist merkwürdig, um nur einen Punkt zu nennen, dass Weil erst am 26. September dieses Jahres auffällt, dass Personal in Krankenhäusern fehlt, sich die Menschen kaputtarbeiten – und dann eine Personaluntergrenze verspricht. War er nicht die letzten vier Jahre dafür zuständig? Meiner Meinung nach sind die Versprechen Versprecher und reines Wahlkampfgetöse, das mich an das Verhalten eines verwundeten Tieres erinnert.

Aber es gibt doch genügend Schnittmengen mit SPD und Grünen.

Es gibt Schnittmengen in den Wahlprogrammen. Ob die allerdings ausreichen, bezweifele ich. Nehmen wir neben dem bereits Beschriebenen zwei Beispiele aus dem ökologischen Bereich: Fracking wurde unter SPD/Grünen nicht generell verboten, das Atomklo Gorleben steht immer noch mit Zustimmung oben Genannter als Endlager zur Debatte. Wahlprogramme helfen nicht, wenn Wählerinnen und Wähler auch reale Politik bewerten.

Dann aber konkret: Was wollen Sie anders machen?

Wir werden im Landtag diejenigen sein, die nicht ihre Versprechen brechen, sondern konsequent an der Umsetzung arbeiten. Wir werden, welche Regierung auch immer, durch Druck von links die Entwicklung hin zu sozialer Gerechtigkeit, aber auch sozial-ökologischer Wende treiben. Dies werden wir in Zusammenarbeit mit sozialen, ökologischen Initiativen und Gewerkschaften tun.

Und wie wollen Sie diese Pläne finanzieren?

Als niedersächsische Linke werden wir als eines der ersten Projekte die Wiedereinführung der Vermögenssteuer angehen, das im Bundesrat eingebracht wird. Die Umsetzung spült jede Menge Geld in die klammen Kassen der Länder, nicht nur in Niedersachsen. Auch dies ist übrigens ein Versprechen von SPD und Grünen, das in keinster Weise angegangen wurde. Außerdem hat Niedersachsen höhere Steuereinnahmen als erwartet, die wir nicht zur Schuldentilgung einsetzen wollen.