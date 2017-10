Beim Spitzeln mithalten

Gesucht! Die BRD-Geheimdienstchefs haben Wünsche – welche davon sie bereits erfüllt bekamen, damit rückten sie vor dem parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages nicht so recht heraus. Vlnr.: Bruno Kahl (BND), Hans-Georg Maaßen (BfV), Christof Gramm (MAD) Foto: Hase;Jensen;F.Gambarini/dpa

Das Kontrollgremium des Bundestages hörte am Donnerstag erstmals die Chefs der drei deutschen Geheimdienste öffentlich an. Was üblicherweise geheim ist, blieb es auch. Klar wurde: Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), der Bundesnachrichtendienst (BND) sowie der Militärische Abschirmdienst (MAD) wurden in den vergangenen Jahren drastisch aufgerüstet.

»Die Dienste stehen heute vor der größten Herausforderung«, bekräftigte BND-Präsident Bruno Kahl das Anliegen, »Terror, Krieg und Flüchtlinge«. Darum arbeite der BND »sehr gut mit 451 Diensten weltweit zusammen«. Beim digitalen Wettrüsten sei trotzdem ein eigenes BND-Satellitensystem vonnöten – geschätzte Kosten: 400 Millionen Euro. Die Dienste freuten sich auch über rund zehn Prozent mehr Personal als vor vier Jahren.

BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen referierte zunächst über die RAF, schwenkte dann um: »Islamismus ist heute die größte Bedrohung.« Es gebe hier 1.800 »potentielle Terroristen« in Deutschland. 700 davon führe die Polizei als »Gefährder«, dazu noch »Links- und Rechtsextremismus«. Sein Wunsch: »Wir brauchen einen vollen Werkzeugkasten.«

Beim Thema der rechten Umtriebe innerhalb der Bundeswehr – rund 400 Fälle waren zuletzt bekanntgeworden – wusste Maaßen zu beschwichtigen: Trotz der hohen Fallzahl würden jährlich nur etwa acht Neofaschisten in der Truppe identifiziert. Auch habe seine Behörde vom NSU bis 2011 nichts gewusst: »Es hätte ja sein können, dass der Thüringer Heimatschutz nur Thüringen betrifft.« Inzwischen würden die Länder aber Daten an ihn übermitteln – auch über eingesetzte V-Leute.

MAD-Chef Christof Gramm forderte, die Befugnisse der Dienste »bundesweit zu harmonisieren«. Befragt nach dem kürzlich in Mecklenburg-Vorpommern aufgeflogenen bewaffneten rechten Netzwerk aus dem Umfeld von Polizei und Reservistenverband der Bundeswehr, wies er die Verantwortung zurück. Reservisten unterstünden nicht dem MAD. »Allerdings haben Herr Maaßen und ich eine Arbeitsgemeinschaft Reservisten eingerichtet«, lobte er und versicherte: Rechte Netzwerke im Heer? Die gebe es nicht.