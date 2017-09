Wessen Stadt ist die Stadt?

Das berühmte Theaterhaus am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte erklärten sie unter großem Jubel zum »Eigentum aller Menschen«: Die Berliner Volksbühne ist am Freitag nachmittag von Hunderten Aktivisten friedlich besetzt worden. Hinter der Aktion stehen das »Kunstkollektiv B61-12« und die »Operation Staub zu Glitzer«. Auf einer Pressekonferenz im Foyer des Theaters nannte deren Sprecherin, die sich Bärbel Zinnober nennt, es ein »Symbol der Stadtentwicklung«. In der von ihr verlesenen Erklärung heißt es, dass man die Abwicklung des »widerständigen Ortes« nicht hinnehme.

Die Aktion möchte hingegen die »Schockstarre aufbrechen«, zu der die existentielle Angst der Menschen angesichts »exorbitanter Mieten und unsicherer Arbeitsverhältnisse« in der Stadt geführt habe. Kritik geübt wird an der Kommerzialisierung von Kunst und an der Politik in den vergangenen Jahrzehnten. Große Chancen für Berlin seien verspielt worden. »Unsere Stadt wurde vielmehr als Beute dargeboten und der Profitgier schien keine Grenzen gesetzt.«, heißt es. Die deutsche Hauptstadt beschreite, wie zuvor andere europäische Metropolen, einen »Weg der Verdrängung, Ausgrenzung, der Zerschlagung jeglicher Gemeinschaft«, warnen die Aktivisten.

Verteidigt wird die »Vision einer Großstadt, in der sich alle Menschen in gleichwertigen Lebensverhältnissen friedlich entfalten können«. Im Mittelpunkt der Initiative steht die Frage: »Wem gehört die Stadt«, die auch künstlerisch bearbeitet werden soll. Sie zählt zum Lager der Kritiker an den Plänen für das Haus unter dem neuberufenen Volksbühne-Intendanten Chris Dercon. Entsprechend setzt sie sich für eine »Neuverhandlung der Zukunft des Theaters unter Einbeziehung von Fachleuten, der angestellten Mitarbeiterschaft und dem Publikum der Bühne« ein. (pst)