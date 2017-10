Steffen Kercher und Kollegin: »Re: Weizen oder Wohnen?« Foto: ARTE/BR

Re: Weizen oder Wohnen?

Bauern gegen Städteplaner

Überall wird es voll, besonders, warum auch immer, in München: Keine andere Region wächst so stark in Deutschland. Bis 2030 sollen 300.000 zusätzliche Menschen in der Landeshauptstadt Bayerns leben. Schon jetzt sind die Wohnungen dort maßlos überteuert. Wo sollen die Menschen also leben? Die Stadt reagiert mit riesigen neuen Planungsgebieten an den Rändern der Metropole. Hier gibt es noch Landwirtschaft und viele kleine Betriebe. Die Bauern haben Angst, in letzter Konsequenz einfach enteignet zu werden. Dagegen wehren sie sich und kämpfen gegen die Stadt München. Dazu immer wieder empfohlen die großartige Serie »Der Millionenbauer« mit Walter Sedlmayer.

Arte, Mo., 19.40

Frau S. will sterben

Wer hilft am Lebensende?

Frau S. ist 78 Jahre alt und leidet unter zahlreichen Krankheiten. Zeit ihres Lebens kämpfte sie mit den Folgen einer damals noch nicht behandelbaren Kinderlähmung. Jetzt im Alter wird ihr alles zur Last. Einfachste Verrichtungen sind ihr nicht mehr möglich, ihr Körper macht nicht mehr mit. Das Leben sei für sie nur noch eine Qual, sagt sie und hat beschlossen, ihm selbstbestimmt ein Ende zu setzen. Sie will es jetzt tun, bevor ihre Kräfte weiter nachlassen und sie unter Umständen den Becher mit dem Schlafmittel und der tödlichen Sub­stanz nicht mehr selbst trinken kann. Die Dokumentation läuft direkt im Anschluss an den Spielfilm »Die letzte Reise«, der sich ebenfalls mit dem Thema Sterbehilfe befasst.

Das Erste, Mo., 21.45

Der Millionenbauer

Der Schmu

Letzte Folge – aber das kann ja der Beginn einer großen Liebe werden. Eine handwerklich unglaublich gut gemachte Serie über einen Großbauern und Politiker am Münchner Stadtrand. Mit Walter Sedlmayr (Josef Hartinger), Veronika Fitz (Rosa Hartinger), Elmar Wepper (Andreas). BRD 1978. Regie: Peter Weissflog.

BR, Mo., 22.45

Star Wars: Eine neue Hoffnung

Damit ist man an diesem Tag doch sehr gut bedient, Darth Vader hat ja auch was von dem anderen schwarzen Riesen. Und das Imperium verliert, auf Dauer gesehen, klar, der Maulwurf muss eben immer, immer weiter wühlen. USA 1977. Mit Harrison Ford. Regie: George Lucas.

Pro sieben, Di., 20.15