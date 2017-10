Noch mehr Profit

Zu jW vom 23./24. September: »Stinker mit ­Tunnelblick«

(…) Wer glaubt ernsthaft daran, dass die Fahrzeugindustrie dem Elektroantrieb nicht eine ebenso riesige Begeisterung entgegenbringt wie dem »Selbstfahrauto«? Mehr Geld kann man nicht verdienen. Bei gleichbleibendem Preisniveau kann man mit mindestens der Hälfte an Lohnabhängigen einen viel größeren Profit machen. Wirtschaftlich wirkt dem sicherlich entgegen, dass der Rohstoffeinsatz beim Elektroantrieb um einiges höher sein dürfte (allein schon für die Unmengen an Kupfer, Lithium und diversen seltenen Edelmaterialien), jedoch ist der Zeitaufwand geringer, und die Herstellungsverfahren sind viel einfacher und bestens zu automatisieren. Obendrein winken noch Subventionen aus Steuergeldern. Bingo! Als Sahnehäubchen wird der Käufer so abhängig vom Produzenten wie nie zuvor. (…)

Warum redet man nur vom Pkw, wenn das keine große Werbeveranstaltung für das E-Auto ist? Warum nicht vom Bus, vom Kleintransporter, vom Laster, von Schiffen oder gar von fliegenden Kerosinschleudern? Man erinnere sich an Pläne in Hamburg, Straßen für Selbstzünderautos zu sperren, da die Feinstaubbelastung durch die Abgase der Schiffe zu hoch ist. Wir haben Krebs und schneiden uns die Fingernägel dagegen? (…)

Haltet euch die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen von intensivem Bergbau zur Gewinnung von Wismut, Coltan, Lithium, Nickel etc. vor Augen! Es wissen doch alle, unter welchen unmenschlichen Bedingungen Sklavenarbeiter jeglichen Alters und Geschlechts in ungesicherten Minen schuften. Elektroautos sind genauso unmoralisch wie die massenhafte Produktion von Smartphones, Tablets, Notebooks und deren ständiger Neukauf. (…)

K. Szillat, per E-Mail

Lügen der türkischen Staatspresse

Zu jW vom 25. September: »Türkei fliegt ­Luftangriffe auf PKK im Nordirak«

Warum verbreitet die junge Welt, wie auch die anderen bundesdeutschen Zeitungen, die Lügen der türkischen Staatspresse? Die türkische Luftwaffe flog verstärkt Angriffe gegen die Zivilbevölkerung in Südkurdistan/Nordirak und nicht gegen Stellungen der PKK. Bei diesen Angriffen der türkischen Armee wurden in der vorletzten Woche zehn Zivilisten getötet, mehrere Personen wurden verletzt, einige schwer. Auch Dörfer der Bevölkerung wurden unter Feuer genommen, Häuser und Gärten zerstört. Ziel dieser Angriffe sind die Bewohnerinnen und Bewohner der südkurdischen Bergregionen. Mit seinem Bombenterror will Ankara bewirken, dass die Bevölkerung ihr Land verlässt und ihre Eigenständigkeit verliert.

Die Medya-Verteidigungsgebiete, wie das Gebiet im Norden Südkurdistans bezeichnet wird, stehen unter der Kontrolle der kurdischen Freiheitsbewegung. Versuche der türkischen Armee, das Gebiet einzunehmen, musste sie immer wieder unter großen Verlusten abbrechen.

ISKU, Informationsstelle Kurdistan

Wunderdemokraten

Zu jW vom 26. September: »Zitat des Tages«

Ach, hätte Friedrich Schorlemmer doch geschwiegen. Ich habe ihn sehr viel besser und politisch ausgewogener in Erinnerung. Wo haben denn die SPD-Politiker mit ihrer Zustimmung zur verheerenden »Agenda 2010« gute Politik gemacht? Hinzu kommt die völlig desaströse Entscheidung, Martin Schulz von Brüssel zu holen und zum Kanzlerkandidaten zu küren. Er konnte nur verlieren.

Völlig unterhalb seines intellektuellen Niveaus ist dann die Beschimpfung vieler Ostdeutscher als »undankbare« Wähler. Wofür sollen sie denn dankbar sein? Etwa für den rigorosen Anschluss nach dem Recht der ökonomisch und politisch in der BRD Herrschenden mit der Folge von über zwei Millionen Arbeitslosen bereits 1991? Oder für den Eintritt der BRD in den Jugoslawien-Krieg nach dem Motto »Verantwortung in der Welt« übernehmen? Weitere Kriegsteilnahmen folgten bis jetzt. Kennenlernen konnten sie völlig unbekannte Dinge wie Leiharbeit, Kurzarbeit, ständige Umschulungen, Unmündigkeit im Betrieb, gebrochene Erwerbsbiographien, verbunden mit den ununterbrochenen Belehrungen durch die bundesdeutschen Wunderdemokraten über die DDR-Diktatur. 85 Prozent der DDR-Produktionsmittel rissen sich die neuen Herren sehr schnell unter den Nagel, den Ostdeutschen fehlte dazu das Kapital.

Schließlich betritt er mit der Behauptung zur 140-Mark-DDR-Rente das Reich der Lügen. Ein ganz kleiner Blick in die DDR-Wirklichkeit: Ab 1.12.1984 betrug die Mindestrente ab 15 Arbeitsjahren 310 DDR-Mark, sie stieg bis auf 370 Mark ab 45 Arbeitsjahren. Gewiss keine hohen Beträge, aber Schorlemmer unterschlägt, dass alle Waren für das tägliche Leben subventioniert wurden, also Lebensmittel, Mieten, die Teilnahme an Kultur und Sport usw. Das Gesundheitswesen war völlig kostenlos, Zusatzbeiträge unbekannt. (…)

Übrigens: Fast alle Rentner, die BRD-Besuche bei Verwandten machten, kamen zurück, weil sie in der DDR besser leben würden. Meine Mutter ist ein Beweis dafür. Flaschensammeln musste in der DDR kein Rentner, jetzt sehe ich täglich Menschen, die das tun.

Zum Schluss: Wie lebt man mit Renten unter 600 Euro in dieser reichen BRD? Da ist der Gang zum Sozialamt programmiert, da muss die Rente aufgestockt werden, da muss Auskunft zu Konten, Einkünften, Geschenken gegeben und nur ein Schonbetrag darf behalten werden – entwürdigend.

Peter Lachmann, Halle/Saale

Regelmäßige Inszenierung

Zu jW vom 22. September: »Inhaltsleeres ­Ritual«

Entscheidender Unterschied zur Antike: Inzwischen glauben die Marionetten massenhaft, sie seien tatsächlich die eigentlichen Regisseure dieses ritualisierten Theaters, dieser beliebig wiederholbaren inhaltsleeren Mimesis, die die Herrschenden in schöner Regelmäßigkeit inszenieren lassen und allen realen Machtverhältnissen zum Hohn auch noch »Demokratie« nennen.

Reinhard Hopp, per E-Mail