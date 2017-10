Theater ohne Chef

Experiment Selbstverwaltung: Es mangelte den Volksbühnenbesetzern leider an Stärke und Konsistenz Foto: Paul Zinken/dpa

Mit ihrer Räumung am vergangenen Donnerstag ist die Besetzung der Berliner Volksbühne eine Sache der Vergangenheit. Nicht mehr was ist und was getan werden muss kann Gegenstand der Diskussion sein, sondern nurmehr was war und was hätte sein können. Immerhin stellt die jüngste Geschichte des Theaters am Rosa-Luxemburg-Platz für eine solche Auseinandersetzung einen dankbaren Gegenstand dar. Denn einiges ist versäumt worden, leider.

Am 20. Juni 2016 veröffentlichte die Belegschaft einen offenen Brief, in dem sie die Entscheidung des Berliner Senats zurückwies, Chris Dercon als Nachfolger ihres Intendanten Frank Castorf einzusetzen. Sie erhoffte, hohe Wellen zu schlagen, und entfachte doch nur einen Sturm im Wasserglas des Feuilleton. Die auf tatkräftige Unterstützung ihres Publikums gehofft hatten, wurden enttäuscht. Sie hatten unterschätzt, in welchem Maße ihr Unmut einfach als Teil des Politspektakels konsumiert werden würde. Sie setzten auf Öffentlichkeitswirksamkeit statt auf Selbstorganisation. Und sie verloren.

Dabei hätten sie damals nicht ohne jede Überzeugungskraft die Losung von einer Volksbühne in Selbstverwaltung ausgeben können. Dass in diesem Theater, das der historischen Arbeiterbewegung derart verbunden war, niemand auf diese Idee kam, ist unwahrscheinlich. Was ihrer Umsetzung im Wege stand, ist nicht bekannt. Jedenfalls hätten die damaligen Mitarbeiter der Volksbühne mit etwas aufwarten können, das die Besetzung vermissen ließ: das für die Leitung eines Theaters notwendige Knowhow. Sie kannten ihr Geschäft und hätten das Schiff auch ohne Castorf, ohne einen Chef geschaukelt bekommen.

Wahrscheinlich war diese Aufgabe für die Besetzer von vornherein zu groß. Dann steht ihnen zumindest das Verdienst zu, nicht vor ihr zurückgeschreckt zu sein. Es mangelte der Besetzung jedoch nicht nur an Organisationsstärke, sondern auch an Konsistenz in der Organisationsform. So blieb das Verhältnis zwischen der proklamierten Basisdemokratie und dem Kreis der Initiatoren im unklaren. Letztere blieben in Sachen Verhandlungen, Programm und Presse federführend. Auch die Initiative, eine veritable Vollversammlung ins Leben zu rufen, die Raum zur Diskussion bieten sollte, ging nicht etwa von ihnen aus, sondern von anwesenden Vertretern der linken Szene. Wiederum zu ihrer Verteidigung muss zwar gesagt werden, dass sie von solcher Eigeninitiative der Besetzung aufrichtig begeistert waren. Aber die Unbestimmtheit der Basisdemokratie beeinträchtigte die Verhandlungen. Und die Undurchsichtigkeit der Verhandlungen frustrierte die Basisdemokratie.

Die Initiatoren hätten auf zweierlei Weise Konsequenz beweisen können, deren erste man eine demokratische nennen kann. Solche findet sich historisch prominent im Auftakt der Pariser Kommune, da die revoltierende Nationalgarde, kaum hatte sie das Rathaus besetzt, nicht etwa ihre eigene Herrschaft installierte, sondern Wahlen ausrief. So hätten auch die Initiatoren der Volksbühnenbesetzung, wäre ihr Selbstanspruch mit deren Herbeiführung erfüllt gewesen, von der Führung zurücktreten und sich gleichberechtigt neben anderen als Delegierte zur Wahl stellen können. Aber sie hatten größere Ambitionen, wollten auf jeden Fall selbst in Verhandlungen treten, selbst die Presse empfangen.

Zu ihren Ambitionen hätte nicht schlecht die zweite mögliche Konsequenz gepasst, die die avantgardistische genannt werden kann. So hätten die Initiatoren ihr Konzept als ein feststehendes vorstellen und dazu aufrufen können, dass alle, die ihr Vorhaben für unterstützenswert hielten, zu ihnen stoßen sollten, um ihren Forderungen Gewicht zu verleihen. Vielleicht hätten sich auf diese Weise nicht ganz so viele Menschen mobilisieren lassen. Mit Sicherheit aber wäre deren Unterstützung eine entschiedenere gewesen. Und es hätte keine Unklarheit bestanden über den Charakter der Besetzung als eines Faustpfands für die Verhandlungen.

Zugegeben, die Besetzung ist letztlich nicht an ihrer Inkonsistenz gescheitert, sondern an der Polizei. Darauf darf man sich jedoch nicht herausreden. Denn für den Fall, dass es doch einmal gelingt, sie über längere Zeit fernzuhalten, muss die Organisation stehen. Und spätestens dann braucht es nicht nur einen guten Plan, sondern auch die Fähigkeit, ihn zu realisieren.

So ist das obligatorische »alles allen« näher zu bestimmen durch jene Worte aus dem »Kaukasischen Kreidekreis«, »dass da gehören soll, was da ist, denen, die für es gut sind«. Das Elend der Volksbühne besteht darin, dass da gegenwärtig niemand zu sein scheint, der gut für sie wäre. Chris Dercon ist es allem Anschein nach nicht. Die Besetzer hatten nicht die nötige Kraft. Frank Castorf hat seinen Dienst allemal abgeleistet. Und der Basis der alten Volksbühne fehlte es schlicht an Gelegenheit, sich als ein eigenständiger Akteur zu beweisen.