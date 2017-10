Reform gegen den Trend

Harte Arbeit, kaum Rente: Die Minimalabsicherung im Alter beträgt in Polen 85 Euro im Montag (Gdynia, 15.3.2017) Foto: Radu Sigheti/REUTERS

In Polen hat die konservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ein weiteres ihrer Wahlversprechen umgesetzt. Seit dem 1. Oktober können – wie bis 2012 – Frauen mit 60 und Männer mit 65 Jahren in Rente gehen. Die liberale Vorgängerregierung der Bürgerplattform (PO) hatte vor fünf Jahren das Rentenalter nach deutschem Vorbild auf 67 Jahre angehoben. Die polnische Sozialversicherung ZUS schätzt die zusätzlichen Kosten, die auf die Rentenkasse zukommen, auf umgerechnet etwa 2,5 Milliarden Euro jährlich.

Nach Darstellung von Sozialministerin Elzbieta Rafalska sind die genauen Folgen der Senkung des Rentenalters noch nicht durchgerechnet. Im staatlichen Radio sagte sie, Skeptiker würden sich genauso blamieren wie jene, die vor der Einführung des Kindergelds von umgerechnet 110 Euro monatlich den Ruin des Staates herbeigeredet hätten. Rafalska betonte zudem, die neue Rechtslage gebe den Beschäftigten lediglich das Recht, früher aufzuhören. Wer sich entscheide, länger zu arbeiten, könne für jedes Jahr weiterer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung eine um acht Prozent höhere Rente erwarten. So starke Anreize, länger zu arbeiten, biete kein anderes Land in Europa.

Die Argumente der Ministerin bestätigen indirekt zwei Einwände von Kritikern der Reform: erstens, dass die früher gezahlten Renten ausgesprochen niedrig sein würden und wahrscheinlich zum Leben nicht ausreichen. Vor der Reform bekam gut die Hälfte der polnischen Rentnerinnen und Rentner Bezüge unter umgerechnet 480 Euro, ein weiteres Drittel lag zwischen 480 und 720 Euro. Auch in Polen haben die Massenentlassungen zu Beginn der kapitalistischen Transformation dazu geführt, dass Erwerbsbiografien Lücken haben. Dem zweiten Einwand der Kritiker, die Senkung des Rentenalters werde zu einem Arbeitskräftemangel in Polen führen, entgegnete die Ministerin mit dem Hinweis darauf, dass die meisten derjenigen, die das Angebot jetzt nutzten, ohnehin nicht mehr gearbeitet hätten. In der Tat ist die Erwerbsbeteiligung der älteren Jahrgänge in Polen deutlich niedriger als in Deutschland: in der Altersgruppe zwischen 60 und 65 Jahren lag sie dort 2016 bei nur 32 gegenüber 72 Prozent hierzulande. Das würde bedeuten, dass die vorgezogene Rente nur Almosencharakter haben kann. Kennzeichnend ist, dass die Rentner in vollem Umfang dazuverdienen dürfen, wenn sie das wollen – in vielen Fällen sehen sie sich schlicht dazu gezwungen.

Mit der Senkung des Rentenalters hat die Regierungspartei, genau wie mit der Einführung des Kindergelds, einen Standard gesetzt, an dem keine andere politische Kraft, die gewählt werden will, künftig vorbeikommt. Der Rentenbeitrag liegt in Polen bei 19,52 Prozent und damit auf ähnlichem Niveau wie in Deutschland. Bei wachsender Beschäftigung – im Moment ist die Arbeitslosigkeit in Polen so niedrig wie noch nie seit dem Systemwechsel – könnte die frühere Rente für einige hunderttausend Menschen, niedrig wie sie ohnehin ist, vermutlich rein rechnerisch tatsächlich finanziert werden.

Das wirkliche Problem der polnischen Altersvorsorge liegt in der unübersichtlichen Zahl der Sonderversorgungssysteme, die den Begünstigten beitragsfrei oder für einen Bruchteil der Standardbeiträge ähnlich hohe oder deutlich höhere Leistungen gewähren. Polizisten, Soldaten, Beamte und Richter kommen auf weit überdurchschnittliche Renten ab 4.000 Zloty – umgerechnet über 900 Euro – das verdient kaum jemand im aktiven Berufsleben. Bauern zahlen Minimalbeiträge in eine spezielle landwirtschaftliche Rentenkasse ein, die ihnen zwar keine großen Renten garantiert. Diese Branchenversorgungssysteme in die allgemeine Rentenversicherung zu integrieren, fordern Spezialisten seit Jahren. Eine Grundrente für alle stand auch einmal kurz zur Debatte. Aber als jemand durchrechnete, dass sie bei umgerechnet 85 Euro liegen würde, war das Thema ganz schnell wieder vom Tisch.