Eingleisige Verkehrspolitik

Aufnahme der Dauerbaustelle am Bahntunnel in Rastatt (27. September) Foto: Uli Deck/dpa

Mit der Wiederinbetriebnahme der Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Rastatt wird ab dem heutigen Montag ein über sieben Wochen andauernder Notstand im bundesdeutschen Schienenverkehr beendet. Die überraschende Sperrung für durchgehende Personen- und Güterzüge war die Folge einer Havarie in einem südlichen Stadtteil von Rastatt, die am 12. August durch eine Tunnelbohrmaschine ausgelöst worden war. Dabei drangen Wasser und Erdreich in den Stollen ein. Die oberirdischen Gleise senkten sich um mehr als 50 Zentimeter. Weil Sensoren den Vorfall sofort registrierten, standen die Signale für Züge in beiden Richtungen schnell auf Rot. Dadurch wurde ein größeres Unglück verhindert.

Die für die Eisenbahninfrastruktur zuständige Bahntochter DB Netz AG hatte nach dem Unfall entschieden, die rund fünf Meter unter der Oberfläche in Bau befindliche beschädigte Tunnelröhre samt Bohrer komplett mit Beton zu füllen und darüber die Gleise neu zu verlegen.

Der mehrere Kilometer lange Tunnel unter dem Stadtgebiet von Rastatt soll dem Lärmschutz dienen. Es ist ein Element der für den Hochgeschwindigkeitsverkehr tauglichen Neubaustrecke, die laut Plan im Jahre 2022 in Betrieb gehen sollte. Daraus wird nun nichts. So erfuhren Abgeordnete des baden-württembergischen Landtags dieser Tage, dass die Strecke frühestens 2024 in Betrieb gehen kann.

Für Bahnreisende brachte die Sperrung einige Unannehmlichkeiten, weil die Personenzüge aus dem Süden in Baden-Baden und aus dem Norden in Rastatt endeten. Zur Überbrückung richtete die Deutsche Bahn (DB) eine direkte Busverbindung in hoher Taktfolge ein. Insgesamt verlängerte sich damit die Reise für Fahrgäste zwischen Karlsruhe und Basel um etwa eine Stunde.

Weil mehr als 200 Güterzüge täglich rund um die Uhr durch das Rheintal rollen, gestaltete sich die Problembehebung im Güterverkehr deutlich schwieriger. Die obere Rheintalstrecke ist ein zentraler Abschnitt des europäischen Eisenbahnkorridors von Genua über die Schweiz und das Rheintal bis nach Rotterdam. Während an anderen Abschnitten dieser Achse die Züge bei Störungen auf Ausweichstrecken und weiter rheinabwärts einfach auf dem jeweils gegenüberliegenden Flussufer fahren können, hatte die DB hier offenbar keinen »Plan B«. Es gab faktisch nicht einmal eine eingleisige Umleitung. So stauten sich immer mehr lange Güterzüge ab dem 12. August auf den Zubringerstrecken, Güterbahnhöfen und Zugbildungsanlagen nördlich und südlich von Rastatt. Die nach Tagen von der DB anvisierten Alternativrouten konnten die Not nur teilweise lindern. So wurde einer staunenden Öffentlichkeit schlagartig bewusst, wie rückständig die Schieneninfrastruktur im Flächenland Baden-Württemberg geblieben ist, weil die Verkehrspolitik seit Jahrzehnten einseitig auf die Straße setzt. Hier gilt die von Daimler, Porsche und Audi geprägte Autoindustrie als besonders einflussreich.

Von einer Rückkehr zur bis zum 11. August bestehenden »Normalität« kann noch lange nicht die Rede sein. So wurde nach Angaben des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE) in den vergangenen sieben Wochen faktisch nur die Hälfte der sonst im Rheintal transportierten Gütermenge bewegt. Im NEE sind private Güterbahnen organisiert, die der bundeseigenen DB Cargo in den vergangenen 20 Jahren einen Marktanteil von rund 40 Prozent abgerungen haben. Äußerungen aus NEE-Kreisen deuten darauf hin, dass es ein jahrelanges juristisches Tauziehen um Entschädigungsregelungen für den Ausfall der geplanten Transporte geben könnte. Die DB möchte diese Fragen mit einem bereits eingeleiteten Schiedsverfahren rasch klären. Es wird sich zeigen, ob man sich unbürokratisch einigt oder für viel Geld Heerscharen von Juristen beschäftigt. Kritik aus NEE-Kreisen, von Grünen und aus der Linkspartei trifft Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), der in der zurückliegenden heißen Wahlkampfphase weder in Rastatt zur Stelle war noch auf konkrete schriftliche Anfragen aus der Wirtschaft und von Verbänden reagierte.