Vernunftehe und Heimatliebe

Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Grünen sind auf dem besten Weg, eine Vernunftehe mit CDU, CSU und FDP einzugehen, um Teil der kommenden Bundesregierung zu sein. Ein kleiner Parteitag der Grünen billigte am Samstag in Berlin bei drei Enthaltungen einen Beschluss des Bundesvorstands, in dem »ökologischer Fortschritt« und »mehr soziale Gerechtigkeit« als Ziele einer »Jamaika-Koalition« mit Union und FDP gefordert werden. Zudem pochen die Grünen auf eine humanitäre Flüchtlingspolitik. »Ich habe keine Angst davor, in harte Verhandlungen zu gehen«, sagte Katrin Göring-Eckardt. Die Grünen hätten eine besondere Verantwortung, der sie nun gerecht werden müssten.

»Eine Einladung der CDU und CSU zu gemeinsamen Sondierungsgesprächen mit der FDP nehmen wir an«, heißt es in dem Beschluss. Es gebe aber keinen Automatismus für eine Regierungsbeteiligung. Die knapp hundert Delegierten billigten auch die Verhandlungsgruppe für die Sondierungen, obwohl die formelle Einladung der Union zu den Gesprächen noch aussteht. Zu den 14 Mitgliedern der Gruppe zählen neben den Cem Özdemir und Göring-Eckardt auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Parteilinke Jürgen Trittin. Die Verhandlungsgruppe ist so austariert, dass darin alle Parteiflügel und Regionen vertreten sind, um ein möglichst unumstrittenes Verhandlungsergebnis zu erreichen.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, dessen Partei für ihre restriktive Flüchtlingspolitik bekannt ist, begrüßte die Zustimmung der Grünen zur Teilnahme an Koalitionsverhandlungen leicht unterkühlt: »Das Votum ist in Ordnung, aber letztlich nehme ich das emotionslos zur Kenntnis«, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Es sei nur die erklärte Bereitschaft zum Gespräch, wie sie unter demokratischen Parteien selbstverständlich sein sollte. »Die Abstimmung sagt ja noch nichts über die entscheidenden Inhalte. Klar ist: Das werden in den kommenden Wochen harte Verhandlungen.«

Grünen-Politikerin Göring-Eckardt hatte auf dem Parteitag betont: »Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. Diese Heimat spaltet man nicht.« In Sachen Heimatliebe werde ihre Partei sich »nicht übertreffen« lassen, »nicht von den Rechten und nicht von irgendjemand anderem«, sagte die Spitzengrüne. »Und für diese Heimat, für dieses Land werden wir kämpfen.« (Reuters/dpa/jW)