Immer jetzt!

Kämpfende Buchstaben als Illustration: »Die Revolution sagt: Ich war, ich bin, ich werde sein« Foto: M&R-Grafik

Könnte man sich glatt an die Wand hängen: Das Eindrücklichste an der neuen Melodie & Rhythmus ist das Titelbild. Es sieht aus wie ein Plakat oder ein Buchcover aus der Weimarer Republik, Mitte der 1920er Jahre gestaltet von George Grosz oder John Heartfield: In dem Wort »Revolution« hat sich der Anfangsbuchstabe mit Gewehr und roter Fahne bewaffnet. Es ist aber von Daniel Hager, 2017. Retro und Avantgarde zugleich. Das war auch immer der Ansatz der entschiedenen Linken, wenn sie sich mit der Oktoberrevolution in Russland 1917 beschäftigte. Nur, dass diese entschiedene Linke sich hierzulande schon seit längerem bestenfalls im Stand-by befindet. Ungeachtet der Legitimationskrise des bürgerlichen Staats angesichts der sozialen und ökologischen Katastrophen. »Die historische Krise der Menschheit ist zurückzuführen auf die Krise der revolutionären Führung«, schrieb Leo Trotzki schon 1938. Bis heute eine starker Satz, vorzugsweise in der Kneipe kurz vor dem Kehraus.

Mit derlei Verkündigung hält sich die Redaktion der Melodie & Rhythmus nicht auf, wenn sie im neuen Heft zum 100jährigen des Sieges der Bolschewiki den Schwerpunkt »Revolution« präsentiert. Das ist clever gemacht, entsagt es doch allen Rechthabereien zwischen Stalinisten und Trotzkisten, Anarchisten, Maoisten, Orthodoxen, Spontis und Autonomen, die seit zirka 1968 zu diesem Thema mit Schnappatmung vorgetragen werden. Überhaupt spielt der Kult um 1968, der nächstes Jahr das 50jährige feiern wird, ebenso wenig eine Rolle wie nostalgische Erinnerungen an den Realsozialismus, dem ein solches Jubiläum außerhalb der Sowjetunion nicht vergönnt war.

Statt dessen geht es um wichtige Avantgardekonzepte, die sich aus dem Roten Oktober ergaben und die – das ist das wichtigste – Massenbewegungen wurden. Matthias Rude beschreibt Aufstieg und Ende des sowjetischen Proletkults und Dror Dayan mit dem »Kinoauge« von Dsiga Wertow eine Form des Filmens, die ihre Produktionsweise offenlegt. Für das bessere philosophische Verständnis erklärt Arnold Schölzel, warum Karl Marx und Friedrich Engels sich für Kant, Fichte und Hegel interessierten. Susann Witt-Stahl würdigt die Kulturindustrietheorie der Frankfurter Schule und Niklas Sandschnee die Analyse von Johannes Agnoli, warum die Linke im normalen Parlamentarismus keine Chance hat. Jutta Ditfurth hat im Heft allerdings auch keine: Unbarmherzig wird sie in einer Randnotiz politisch falsch der »Querfront« zugeordnet. Im einprägsamsten Artikel beschreibt Gerd Schumann die Invasion des US-Imperialismus im revolutionären Grenada 1983. Schön auch die bislang unbekannten Fotos von Che Guevara, die der Verlag 8. Mai, der auch die jW herausgibt, in einem neuen Bildband veröffentlicht hat.

Kühn und knapp skizziert Kai Köhler eine kleine Medienkunde der Mobilisierung vom Flugblatt bis zum Internet und betont, dass es nicht genüge, »das Netz nur zu nutzen. Vielmehr muss es darum gehen, es unter Kontrolle zu bringen.« Allgemein empfiehlt sich, auch den Begriff der »Revolution« wieder unter Kontrolle zu bringen, der viel zu oft von Werbewirtschaft und Konterrevolution ausgebeutet wird. Sogar die RAF hatte ihre Konkurserklärung 1998 geschichtsoptimistisch mit einem Rosa-Luxemburg-Zitat enden lassen – »Die Revolution sagt: Ich war, ich bin, ich werde sein«. Ganz hinten im Heft beantwortet der frühere Maoist Kai Ehlers die Frage nach dem »Wann« der revolutionären Organisierung: »Jetzt natürlich! Immer jetzt, weil jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Morgen würde niemals bedeuten«.