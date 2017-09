Der letzte Demokrat

»Es gibt einen Zusammenhang zwischen Reichtum, Macht und der Aufrechterhaltung des Kapitalismus« – Bernie ­Sanders hat ein paar Einsichten Foto: Jim Young/REUTERS

Eines ist klar: Der US-amerikanische Beinahe-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders versteht unter der von ihm geforderten Revolution nicht das, was Marxisten mit diesem Begriff beschreiben: eine grundlegende Umwälzung der bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnisse.

Anstatt nun »Reformismus!« zu schreien, sollten jedoch auch Marxisten seine Streitschrift, die in den USA bereits eine Woche nach den Präsidentschaftswahlen im November 2016 erschienen ist, nicht im Regal stehen lassen. Das Werk bietet nicht nur eine Fülle wichtiger Informationen über nahezu sämtliche politischen Kampffelder in den Vereinigten Staaten, die mit Zahlen und Statistiken sorgfältig belegt werden. Es zeugt ebenso von Sanders’ Talent, an der Alltagswirklichkeit der großen Bevölkerungsmehrheit anzuknüpfen und komplexe Sachverhalte auf eine verständliche Art und Weise darzustellen. Während der Lektüre lässt sich nachvollziehen, wie die Wahlkampagne des Autors, der sich um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei bewarb, Millionen US-Amerikaner für ein fortschrittliches Programm mobilisieren konnte. Seine Konkurrentin Hillary Clinton gewann zwar dennoch die parteiinternen Vorwahlen, unterlag anschließend allerdings Donald Trump. In ihrem neuen Buch »What Happened« lastet sie die beschämende Niederlage nun absurderweise auch Sanders an. Wäre dieser an ihrer Statt angetreten, wäre der Welt wohl der aktuelle US-Präsident erspart geblieben.

»Unsere Revolution« beginnt mit einer Reise in die Kindheit und Jugend des Autors. 1941 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren, wächst er in einfachen Verhältnissen auf – ein deutlicher Kontrast zu den Lebenswelten der großen Mehrheit des politischen Establishments der USA. Während seines Studiums in Chicago kommt er mit linken Intellektuellen und Aktivisten in Kontakt. Dies schärft sein eigenes politisches Bewusstsein: » (…) es gab einen Zusammenhang zwischen Reichtum, Macht und der Aufrechterhaltung des Kapitalismus«, beschreibt er rückblickend seinen Erkenntnisprozess. Er tritt progressiven Organisationen wie der Young People’s Socialist League bei und engagiert sich in der Bürgerrechtsbewegung.

1980 wird Sanders schließlich zum Bürgermeister der Stadt Burlington in Vermont gewählt. Wider Erwarten setzt sich der »linke Populist«, wie er sich an einer Stelle selbst bezeichnet, gegen Demokraten und Republikaner durch. Was folgt ist, so der mannigfaltige Assoziationen weckende Titel des entsprechenden Abschnitts, der Aufbau des »Sozialismus in einer Stadt«. Zehn Jahre später wird Sanders als unabhängiger Kandidat in den Kongress gewählt, 2006 dann Senator, da jedoch bereits mit Unterstützung der Demokraten.

Im folgenden Hauptteil übt er harsche Kritik an den Repräsentanten jener Partei – verweist jedoch auch auf mit ihnen errungene, vermeintliche und tatsächliche politische Teilerfolge. Vor allem aber nimmt er den Leser mit auf eine Reise in ein »korruptes politisches und ökonomisches System«. Dabei widmet er sich der zunehmenden Armut und Arbeitslosigkeit ebenso wie den Gefahren des Klimawandels oder dem Problem der Polizeigewalt. Sanders nennt den Namen des größten Nutznießers der US-Sozialhilfe: Es ist die Familie Walton, der die Handelskette Walmart gehört und die ein Vermögen von über 130 Milliarden Dollar besitzt. Walmart zahlt seinen Angestellten so niedrige Löhne, dass diese auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Das Unternehmen lässt sein auf Lohndumping basierendes Geschäftsmodell also von den Steuerzahlern finanzieren.

Damit sich an diesen Zuständen nichts ändert, investieren Konzerne und Wall Street nahezu unbegrenzte Summen in Wahlkampfspenden. Seit einer Gerichtsentscheidung im Jahr 2010 gelten Unternehmen quasi als natürliche Personen, die mit ihren Zuwendungen ihr Recht auf »freie Rede« ausüben. Sanders spottet über von Großkonzernen aufgebaute Pseudograswurzelbewegungen, deren Vertreter unter dem Namen »Besorgte Bürger gegen dieses oder jenes« im Fernsehen gegen den Klimaschutz oder die Bankenregulierung wettern. Um die von ihm beklagte Misere zu beenden, bedient sich Sanders (links)sozialdemokratischer Vorschläge. So plädiert er unter anderem für das Schließen von Steuerschlupflöchern, ein solidarisches Gesundheitssystem und eine kostenlose Hochschulbildung. Mitunter blickt er nach Europa oder Kanada, ignoriert jedoch, dass die von ihm gelobten Errungenschaften dort längst im Rückbau sind.

Von den Schulzes und den Gabriels der westeuropäischen Sozialdemokratie hebt Sanders sich allerdings deutlich ab, so etwa mit seiner entschiedenen Ablehnung von sogenannten Freihandelsabkommen wie NAFTA oder TPP. Schlüssig erklärt er, wie der globale Dumpingwettbewerb funktioniert, wie private »Schiedsgerichte« die Demokratie aushöhlen und wie US-Unternehmen davon profitieren, dass in anderen Teilen der Welt Hungerlöhne gezahlt und Gewerkschaften unterdrückt werden. Bei aller scharfen Kritik an politischen Fehlentwicklungen ist Sanders gleichwohl überzeugt von der Größe seines Landes, das er als »die erste Demokratie der Welt« preist. Obwohl er seinerzeit ein entschiedener Gegner des Vietnamkriegs war, in den 80er Jahren Washingtons Unterstützung von Diktaturen in Lateinamerika verurteilte und sich noch immer gegen »unnötige Kriege« ausspricht – Begriffe wie »Imperialismus« benutzt er zur Beschreibung der US-Außenpolitik nicht. En passant kritisiert Sanders zudem die angeblich »aggressive« Politik Russlands und Chinas.

Würde sein Programm verwirklicht, käme dies dennoch einem politischen Paradigmenwechsel in Washington gleich. Der sich als demokratischer Sozialist bezeichnende Bernie Sanders trug außerdem dazu bei, dass heute ein großer Teil der US-Bevölkerung das Wort Sozialismus nicht mehr mit einem Schreckensszenario assoziiert. So berichtete etwa die Onlineausgabe der Washington Post am 26. April 2016 – Sanders’ Wahlkampagne hatte bereits im Mai 2015 begonnen – von einer Umfrage der Harvard-Universität. In dieser sprachen sich 33 Prozent der befragten 18–29jährigen für den Sozialismus aus, und ganze 51 Prozent lehnten den Kapitalismus ab. Für die US-amerikanische Linke kann dies nur von Vorteil sein – auch für jene Organisationen, die für einen Bruch mit der Demokratischen Partei plädieren und tiefgreifendere politische Veränderungen einfordern als Sanders.