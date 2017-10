Schmutziges Geschäft

Schuften zu Hungerlöhnen auf See: Arbeitsmigranten in der thailändischen Provinz Samut Sakhon (11. März 2016) Foto: DIEGO AZUBEL/EPA/dpa

Vor zwei Jahren bekam die thailändische Fischereiindustrie auch von der EU die gelbe Karte gezeigt. Brüssel drohte gar mit Einfuhrverboten. Die stark exportorientierte Branche – mit etwa sieben Milliarden US-Dollar Jahresumsatz – stand da bereits am Pranger. Die Vorwürfe reichten von illegalen Fängen und Überfischung bis zu moderner Sklaverei auf den Fangbooten und -schiffen. Die Regierung des Königreiches reagierte mit neuen Vorschriften und Regulierungen. Seitdem hat sich nicht viel bewegt. Unabhängige Organisationen würdigen zwar, dass sich durch die Maßnahmen seit November 2015 einiges verbessert hat. Dennoch sei deren Wirksamkeit bisher unzureichend. Das beweisen jüngste Untersuchungen. In Thailand eskaliert indes der Konflikt zwischen den Fischern und der Politik.

Fischer proben Aufstand

In 20 Küstenprovinzen gab es am 21. September Protestaktionen. Das Land solle sich nicht um jeden Preis dem »Diktat« der EU beugen. Zur zentralen Demo in Samut Songkhram, etwa 80 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bangkok, konnte die National Fi­sheries Association, einer der wichtigsten Berufsverbände, rund 3.000 Teilnehmer mobilisieren. »Unsere Geduld ist erschöpft«, zitierten nationale Medien den Vorsitzenden Mongkhon Sukcha­roenthana. »Die Forderungen (der EU) sind in dieser Form unerfüllbar.« Laut Angaben der Protestierenden sei die Flotte bereits von 40.000 auf nur noch 10.000 Boote geschrumpft. Rund ein Drittel davon könne nicht oder nur gelegentlich ausfahren, weil es an Besatzungen fehle. 1.000 Betriebe seien bereits in den Ruin getrieben worden.

Die Unmutsbekundungen trafen zeitlich mit der Publikation des jüngsten Fortschrittsberichtes zur Umsetzung der getroffenen Maßnahmen zusammen. Am selben Tag hatte die Thomson Reuters Foundation die Untersuchungsergebnisse der Nichtregierungsorganisation International Justice Mission veröffentlicht. Diese hatte sich mit 260 ausländischen Beschäftigten auf den Fischkuttern unterhalten, die zumeist aus Myanmar und Kambodscha stammen. Lediglich 13 Prozent der Befragten sprachen demnach von ordentlichen Beschäftigungsverhältnissen. Bei 38 Prozent schien weitestgehend klar, dass sie Opfer von Menschenhandel waren, bei 49 Prozent wird dies als »wahrscheinlich« eingestuft. Auch wenn es sich nur um eine größere Stichprobe handelt, stellen diese Zahlen die allzu positiven Äußerungen von offiziellen Stellen in Frage. Das sehen Vertreter aus Politik und Verwaltung offenbar selbst so.

In einer ersten Reaktion verwies Sumeth Mahosot, Leiter der Behörde für Arbeitsschutz und Soziales, auf 956 Kontrollen, die seine Mitarbeiter im vergangenen Jahr auf 891 Trawlern durchgeführt hätten. Dabei habe es 18 Beanstandungen und einen Fall der Beschäftigung von Minderjährigen gegeben. Die Überprüfung der Angaben von den (damals) 40.000 Bootsbesatzungen, unter anderem aus den Logbüchern, habe 4.000 Fälle ergeben, in denen nicht alles im Einklang mit den Gesetzen erfolgte, weshalb gegen die Betriebseigner Strafmaßnahmen eingeleitet worden seien. Zudem erwähnte Sumeth die vom Arbeitsministerium auf 400.000 bis 800.000 Baht (10.000 bis 20.000 Euro) angehobenen Strafen allein für die Beschäftigung Minderjähriger.

Probleme weiter akut

Die Auseinandersetzung illustriert: Ungeachtet der Verbesserungen bleiben zahlreiche Probleme ungelöst. Schon im Dezember 2016, also rund ein Jahr nach Einführung grundlegender Gesetzesänderungen, hatte Greenpeace auf Basis eigener Recherchen die Durchsetzung der Maßnahmen und die Effektivität beschlossener Kontrollen als nicht ausreichend bewertet. Sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse von Migranten seien noch immer weit verbreitet.

So berichtete die South China Morning Post aus Hongkong im Juli von Zwangsarbeitern, deren Personaldokumente konfisziert würden, während sie viele Stunden zu Hungerlöhnen und bei minimaler Verpflegung schuften müssten. Leidensgeschichten, wie sie das Team der Nichtregierungsorganisation Thai and Migrant Fishers Union Group (TMFG) immer wieder zu hören bekommt. Manche Aktivisten kennen das aus eigener Erfahrung, so wie der im Hongkonger Artikel erwähnte Samart Senasuk. Der 44jährige frühere Wachmann, der seinen alten Job 2009 infolge der globalen Finanzkrise verlor, wurde von einem Mittelsmann betäubt und auf einen Fischkutter entführt, ein Beispiel dafür, dass es neben Migranten auch Einheimische gerade aus Thailands Armenhaus, der Nordostregion Isan, treffen kann.

Patima Tungpuchayakul von der seit 2004 aktiven Organisation Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) kennt aus seiner langjährigen Praxis genügend Berichte, in denen Augenzeugen den NGO-Vertretern schildern, wie Leidensgenossen vom Kapitän auf See ermordet und über Bord geworfen wurden.

Keine Einzelfälle, wie das auch der britische Guardian mehrfach beschrieben hat. Das Blatt widmete sich über Jahre hinweg intensiv dem Thema. Eine verhängte 14jährige Haftstrafe gegen Menschenhändler zeige zwar, dass sich die Behörden bemühen. Sie seien aber oft inkonsequent und scheiterten an korrupten Netzwerken, hieß es Ende März in einem Bericht von Steve Trent von der Environmental Justice Foundation. Ebenfalls im Frühjahr hatte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) Thailands Bemühungen zwar gewürdigt, aber auf zahlreiche Schwachstellen und Gesetzeslücken, vor allem bezüglich der »Arbeitsvermittler«, hingewiesen. Die ILO berief sich in ihrem Zwischenbericht vor allem auf Erkenntnisse, die ihr internationale Gewerkschaftsverbände übermittelt hatten. Darin ist von 20-Stunden-Arbeitstagen und Hunger die Rede. Und »Aufrührer« würden schon mal als Disziplinierungsmaßnahme angekettet.