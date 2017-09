Pressestimmen zur Bundestagswahl

Zum Ergebnis der Bundestagswahl in Deutschland schreibt die regierungskritische israelische Zeitung Haaretz:

Jeder, der hofft, dass Merkel in ihrer vierten Amtszeit ein bisschen mehr Wagemut zeigen wird als in der Vergangenheit, wird wohl enttäuscht werden. Wenn die Wählerbefragungen (nach dem Verlassen der Wahllokale) mehr oder weniger akkurat sind, wird die einzige Regierungskoalition, die Merkel bilden kann, mit den Freien Demokraten und den Grünen sein. Dies sind zwei Parteien mit ganz verschiedenen Programmen, was es fast unmöglich machen wird, viele der radikalen neuen Grundsätze einzuführen, die Deutschland und Europa brauchen – was zu Frau Merkels konservativer Seele passen wird. (…) Beide, (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu und Merkel, beweisen, dass politische Langlebigkeit und Stabilität in der Politik zu oft Rezepte für Stagnation und Lähmung sind. Und je mehr eine Figur die Szene dominiert, um so schwieriger wird es für eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten, diese zu ersetzen und sich selbst mit neuen Ideen zu beweisen.

Die linksliberale slowakische Tageszeitung Pravda kommentierte am Montag:

Das Parteiensystem, das seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 funktionierte, liegt in Trümmern. Die großen Volksparteien CDU und SPD haben zusammen fast 15 Prozent ihrer Stimmen verloren, das ist ein klares Signal der Unzufriedenheit mit der amtierenden Koalition. Das politische Erdbeben brachte aus den finsteren Untergründen der Politik die Alternative für Deutschland an die Oberfläche. Die ist der eigentliche Wahlsieger. Als einer ihrer Führer, Alexander Gauland, kurz nach dem Schließen der Wahllokale verkündete, nun werde man Merkel »jagen«, konnte es einem kalt über den Rücken laufen.

Im US-amerikanischen Wall Street Journal war am Montag zu lesen:

Dies ist eine sehr deutsche Protestwahl: eine gefahrlose. Die AfD hat sich über den größten Teil des Wahlkampfes hinweg abgemüht und verdankt ihren Auftrieb auf der Schlussstrecke zwei Faktoren. Eine Fernsehdebatte zwischen Frau Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz in diesem Monat verdeutlichte, wie wenig die beiden größten Parteien miteinander im Wettbewerb stehen. Und Umfragen, die zeigten, dass Frau Merkel ihre Rivalen plattwalzte, übermittelten Wählern die beruhigende Botschaft, dass sie für die AfD stimmen konnten, ohne der Partei wirkliche Macht zu verleihen. Die Botschaft ist, dass die Deutschen Wettbewerb wollen. (…) Diese Wahl ist keine Zeitenwende. Frau Merkels ideenlose Kontrolle über die deutsche Politik ist immer noch stark (…) Aber in Deutschland dämmert die Merkel-Ära nun ihrem Ende entgegen – man kann es die Merkeldämmerung nennen (…).

Die Londoner Times meinte am Montag:

Angela Merkel ist nicht glücklich damit, die Anführerin der freien Welt zu sein. Selbst wenn sie solche Ambitionen gehabt haben sollte, wären diese nun durch die Umstände ihres Wahlsiegs beeinträchtigt. Vierte Amtszeiten sind in Deutschland nicht ohne Beispiel. Doch sie können vergiftet sein, wie ihr früherer Mentor, der verstorbene Helmut Kohl, einst erleben musste. Viele glauben gar, dass Merkel nicht für die gesamte Legislaturperiode im Amt bleiben wird. Übersetzungen: dpa