Im Westen nichts Neues

Demonstration von Russlanddeutschen, die die AfD unterstützen, am 14. Februar 2016 in Nürnberg Foto: Daniel Karmann/dpa

Die ersten Reaktionen auf das Ergebnis der Bundestagswahl in Osteuropa sind von Gleichmut gekennzeichnet. An den deutsch-russischen Beziehungen werde sich nichts Wesentliches ändern, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des russischen Föderationsrates, Konstantin Kossatschow. Dass die gegen Russland gerichteten Sanktionen schnell aufgehoben würden, erwartet in Moskau niemand.

Ersten Analysen russischer Medien ist zu entnehmen, dass in Moskau wohl ein künftiger Außenminister Christian Lindner – oder ein anderer FDP-Politiker – lieber gesehen würde, als wenn dieses Amt an einen Vertreter der als traditionell antirussisch eingeschätzten Grünen fiele. Mit leichter Genugtuung wird in der russischen Presse registriert, dass das Thema angeblicher russischer Hackerangriffe und Einmischungen im deutschen Wahlkampf keine Rolle gespielt habe.

Unterschiedlich sind die Reaktionen auf den Einzug der »Alternative für Deutschland« (AfD) in den Bundestag. Alexej Puschkow, Abgeordneter des Föderationsrats, nannte den Erfolg der Rechten eine »Quittung für die Politik der offenen Tür« in der Flüchtlingsfrage. Mit Unbehagen registrieren russische Medien Äußerungen von Alexander Gauland darüber, dass auf die »Leistungen« der Wehrmachtssoldaten Stolz angebracht sei.

Auf der anderen Seite wird mit Genugtuung registriert, dass die AfD die Sanktionen gegen Russland ablehnt. Ausgeblendet wird, dass sie keine Chance haben dürfte, diese Überzeugung in der kommenden Legislaturperiode praktisch wirksam werden zu lassen. Das Portal lenta.ru verglich die AfD in einer Analyse mit der »Liberaldemokratischen« Partei von Wladimir Schirinowski. Im Kontext des russischen Parlamentarismus bedeutet dies: lautstark, aber ohne praktische Relevanz.

Größer ist die Aufregung über den Erfolg der AfD in der ukrainischen Presse. Dort werden die »prorussischen« Aspekte ihrer Agitation ebenso besorgt registriert wie ihre Migrantenfeindlichkeit. Letztes vor dem Hintergrund, dass auch viele Ukrainer sich auf den Weg in die Arbeitsmigration begeben haben und deshalb in Deutschland auf ein unfreundlicheres Klima stoßen könnten. In den ukrainischen wie auch in den polnischen Medien überwiegt aber die Erleichterung, dass es Angela Merkel »noch einmal geschafft« habe.

Die polnische Kommentierung des Wahlergebnisses in Deutschland ist dabei vor allem innenpolitisch fokussiert. Die linksliberale Gazeta Wyborcza hatte schon am Samstag kommentiert, eine bessere deutsche Kanzlerin als Angela Merkel werde Polen nie mehr bekommen. Der Autor des Beitrags zog sowohl die kaschubischen Wurzeln der Kanzlerin als auch ihre Bewunderung für die historische »Solidarnosc« und ihre standfest antirussische Haltung als Argumente heran.

Der Leitartikel der Gazeta Wybor­cza vom Montag zog nach und kündigte im Gestus des Bedauerns an, Merkels vierte Amtszeit werde auch ihre letzte bleiben. Sowohl die liberalen Medien als auch die konservativ-realpolitische Rzeczpospolita forderten die polnische Regierung dringend auf, das innenpolitisch motivierte Spiel mit den Reparationsforderungen an die Adresse Deutschlands einzustellen, um die Geduld Merkels mit Warschau nicht überzustrapazieren. Warschau habe in Europa keinen anderen Alliierten mehr außer Merkel.

Überraschend positiv wird der Erfolg der AfD dagegen in Teilen der polnischen Rechten aufgenommen. Der PiS-Politiker Jacek Sasin sagte am Wahlabend im staatlichen Fernsehen TVP, die AfD sei keine polenfreundliche Partei und werde wahrscheinlich von Russland finanziert. Aber wenn sie eine Korrektur der Merkelschen Migrationspolitik erzwinge, sei das besser als nichts.

Der einflussreiche PiS-nahe Publizist Jacek Karnowski nannte den Erfolg der AfD den »Beginn der Demokratie in Deutschland«. Denn die »Systemparteien« hätten sich nur darin unterschieden, wie viele Millionen Muslime sie nach Deutschland holen wollten. Vor allem aber könne die AfD die Unionsparteien wieder zu ihren konservativen Wurzeln zurückdrängen. Dies, so Karnowski, läge im Interesse Warschaus. Denn allein könne Polen seine christliche Identität nicht bewahren.