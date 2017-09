»Tegelretter« gewinnen Volksentscheid

Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Der Flughafen Tegel soll offen bleiben. So entschied sich eine Mehrheit der Berliner am Sonntag in einem parallel zur Bundestagswahl abgehaltenen Volksentscheid. Das Votum ist für den Senat nicht verbindlich. Angesichts der desaströsen Flughafenpolitik der Hauptstadt mag es nicht überraschend sein. Verwunderlich ist jedoch, dass die Menschen in den am stärksten vom Tegeler Fluglärm betroffenen Bezirken mehrheitlich für die Offenhaltung des Flughafens »Otto Lilienthal« (TXL) stimmten.

Die »Tegelretter« haben damit gewonnen. Nein, gemeint sind nicht die Bürger Berlins, die zu 56,1 Prozent für den Weiterbetrieb des Flughafens votierten. Zu »Rettern« des Flughafens hatten sich im Wahlkampf die FDP und ihr Berliner Generalsekretär Sebastian Czaja erklärt. Die Partei war bei der Abgeordnetenhauswahl vor einem Jahr aus der außerparlamentarischen Vergessenheit wieder ins Parlament eingezogen – mit dem Einsatz für TXL als Hauptthema ihres Wahlkampfs.

Czaja forderte die Landesregierung von SPD, Linkspartei und Grünen am Sonntag abend auf, den Willen der Mehrheit umzusetzen. Das Votum der Berliner könne nicht umgedeutet oder korrigiert werden. SPD-Bürgermeister Michael Müller sagte, der FDP sei es in dieser Frage offenbar gelungen, »die Stadt zu spalten«. Dieser Vorwurf ist absurd, wenngleich das Wahlergebnis innerhalb der Hauptstadt sehr unterschiedlich ausfiel. Müller betonte, ein längerer Betrieb sei »juristisch und finanziell abenteuerlich«, nicht nur die Sanierungskosten seien nicht kalkulierbar. Allein die Kosten für die Umsetzung der geltenden gesetzlichen Vorschriften beim Lärmschutz würden vermutlich Milliardenhöhe erreichen. »Tegel ist keine Zukunftsperspektive«, stellte Müller klar.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bekundete ebenfalls, Tegel werde planmäßig geschlossen, spätestens sechs Monate nach Eröffnung des neuen Hauptstadtairports BER. Vom Plan eines »Single-Flughafens« abzurücken, »wäre unklug von der Politik«, auch mit Blick auf die Erwartungen von Unternehmen, die bereits in den BER-Standort Schönefeld investierten, so Woidke. Doch die Eröffnung des desaströs geplanten Flughafens verzögert sich bereits um mindestens acht Jahre. Und ob dessen Kapazität dann ausreichend für den Verkehr der Region sein wird, ist ungewiss. Die Fluggesellschaft Ryanair bezweifelt das.

Der Marketingchef der Billigairline, Kenny Jacobs, forderte die Bundesregierung am Montag auf, sich für den Erhalt Tegels einzusetzen. Andernfalls falle Berlin im Kampf um Touristen »hinter konkurrierende Städte« zurück. Der Konzern hatte vor dem Volksentscheid mit Wahlaufrufen pro Tegel für Aufsehen gesorgt.

Eine langfristige Offenhaltung des Flughafens nahe der Berliner Innenstadt ist jedoch kaum realistisch – schon aufgrund der enormen Lärmbelastung für die etwa 300.000 Menschen im Norden und Osten der Stadt. Dort gab es weniger »Tegelretter«. In vielen Wahlkreisen in den Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf überwogen die Stimmen gegen den Weiterbetrieb, in Pankow waren teils knapp 70 Prozent dagegen. Diesen Menschen wurde bereits vor zehn Jahren versprochen, dass Tegel schließen und sich ihre Wohnqualität verbessern würde.

Engelbert Lütke Daldrup, Chef der Berliner Flughafengesellschaft, erklärte derweil am Montag, die Entscheidung über Konsequenzen des Votums liege bei den drei Gesellschaftern. »Das Ziel ist und bleibt, den BER bis August 2018 fertigzubauen.« Einen offiziellen Eröffnungstermin für den Großflughafen gibt es weiter nicht. Fachleute rechnen inzwischen frühestens 2019 mit der Inbetriebnahme.

Die Landesregierung muss aufgrund des Volksentscheids nun zumindest mittels eines noch zu erstellenden Gutachtens die Möglichkeit einer Offenhaltung von Tegel ernsthaft prüfen. Das Areal ist jedoch schon verplant. Im jetzigen Terminalgebäude soll eine Hochschule einziehen, auf dem Gelände sollen ein neues Gewerbegebiet, Wissenschaftsinstitute sowie rund 9.000 dringend benötigte Wohnungen entstehen. (mit Agenturen)