AfD-Erfolg provoziert Proteste

In Berlin demonstrierten am Sonntag mehr als 1.000 Menschen vor dem Lokal, in dem die AfD ihre Wahlparty feierte Foto: Bjoern Kietzmann

In mehreren deutschen Großstädten ist es am Sonntag aufgrund des Wahlerfolges der AfD, die mit 12,6 Prozent erstmals in den Bundestag einzieht, zu Protesten gekommen. In Berlin versammelten sich mehr als 1.000 Menschen, um in der Nähe des Alexanderplatzes gegen die dortige Wahlparty der Rechten zu demonstrieren. Berichten von Protestteilnehmern zufolge gingen die eingesetzten Polizisten äußerst rüde mit den AfD-Gegnern um. Es soll sowohl zu Rangeleien als auch zu gezielten Faustschlägen von Beamten gekommen sein. Noch nicht genauer bekannt sind die Umstände, die dazu führten, dass in Berlin ein unbeleuchtetes Taxi in die Menge der Demonstrierenden fuhr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen dabei drei Personen leicht verletzt worden sein. Die Beamten leiteten Ermittlungen gegen den Taxifahrer ein.

In Düsseldorf nahmen bis zu 300 Menschen an einer Demonstration gegen die AfD teil. Zu besonderen Zwischenfällen kam es weder dort noch in Essen, wo sich rund 150 Nazigegner an spontanen Protesten beteiligten. Weitere Demonstrationen von insgesamt mehreren hundert Antifaschisten hatte es auch in Köln und Frankfurt am Main gegeben. Allein in der Bankenmetropole versammelten sich etwa 800 Menschen. In Köln nahmen rund 500 Personen an den Anti-AfD-Protesten teil. In Hamburg machten knapp 400 Menschen ihrer Empörung über den Erfolg der neoliberal-nationalistischen Partei Luft. Deren hanseatische Protagonisten sahen sich daraufhin gezwungen, ihre Wahlparty früher als geplant zu beenden. In Leipzig kamen ebenfalls 100 Menschen zusammen, um spontan gegen die Rechten zu demonstrieren, die in Sachsen vor der CDU stärkste Partei geworden sind.

Zu einem bemerkenswerten Vorgang kam es unterdessen in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Dort erklärte ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, seine Tätigkeit als Wahlbüroleiter für beendet, weil er sich durch »Wahlbeobachter« der AfD bedroht gefühlt hatte. Die rechte Partei hatte am Samstag in einem Wohngebiet im Dresdner Süden Bürger per Postwurfsendung aufgefordert, sich als »Wahlbeobachter« zur Verfügung zu stellen. Zwar ermahnte die AfD in dem Schreiben potentielle Freiwillige, sich korrekt zu verhalten, wies aber auch darauf hin, dass in keinem Fall der Wahlbüroleiter berechtigt sei, einen »Wahlbeobachter« des Lokals zu verweisen. Dies dürfe nur die Polizei.

Der erwähnte Wahllokalleiter war am Sonntag nach eigener Darstellung mit vier »Beobachtern« konfrontiert. Sie seien »ebenso adrett gekleidet wie alkoholisiert« gewesen, berichtete er am Montag im Gespräch mit jW. Sein Team habe sich während der Auszählung der Stimmen einer »bedrohlichen Atmosphäre ausgesetzt« gesehen. In dieser Situation passierten in der Tat Fehler. Einer der »Beobachter« kündigte an, sich bei der nächsten Wahl als Helfer zur Verfügung zu stellen. Das war der Tropfen, der für den langjährigen Wahlbüroleiter das Fass zum Überlaufen brachte. Diese Abstimmung sei die letzte gewesen, für die er als Leiter eines Wahllokals fungiert habe, sagte er. In seinem Wahlkreis habe die AfD »haushoch« gewonnen – vor der Linkspartei. Die übrigen Parteien hätten faktisch keine Rolle mehr gespielt.