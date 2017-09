Etablierte abgewatscht

Konnte das Ergebnis seiner Partei nicht herausreißen: Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) am Sonntag beim Wählen Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Keine Frage: Die enormen Zugewinne der neoliberal-nationalistischen AfD in Ostdeutschland sind auch auf Ängste vor dem Fremden zurückzuführen, die vielfach irrationale Züge annehmen. Und nicht zuletzt trägt die SPD mit ihrer gegen die eigene Wählerschaft gerichteten Politik ein hohes Maß an Verantwortung für den Rechtsruck. Doch auch Die Linke, die in den ostdeutschen Bundesländern Regierungspartei ist bzw. war, hat zweifellos erheblich dazu beigetragen. Denn sie wird als Teil des politischen Establishments wahrgenommen. Glaubwürdig für die eigenen Ziele einzustehen, das trauen ihr dort immer weniger Menschen zu.

Die Verluste, die Die Linke bei der Bundestagswahl am Sonntag in allen ostdeutschen Bundesländern – außer in Berlin – im Vergleich zum Ergebnis von 2013 hinnehmen musste, sprechen für sich. In geradezu dramatischem Ausmaß haben sich die Verhältnisse in Thüringen gewandelt, wo die Partei mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellt. Dort kam sie auf nur noch 16,9 Prozent der Stimmen. Bei der vorigen Bundestagswahl waren es noch 23,4 Prozent, und bei der Landtagswahl 2014 28,2 Prozent.

Vergleichsweise tapfer haben dagegen die Wähler in Brandenburg zur Linken gestanden, die dort das zweite Mal in Folge als Juniorpartner zusammen mit der SPD regiert. Am Sonntag gaben der Linken noch 17,2 Prozent der märkischen Wähler ihre Stimme – gegenüber 22,4 Prozent 2013. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat Die Linke durch acht Jahre (1998 bis 2006) lautloses Verwalten unter SPD-Führung und durch fortgesetztes Orientieren auf erneute Regierungsbeteiligung nachhaltig Vertrauen verspielt. 2016 fuhr sie dort – aus der Opposition heraus – mit 13,2 Prozent das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt ein. Am Sonntag kam sie in Meck-Pomm auf 17,8 Prozent.

In Sachsen-Anhalt kam Die Linke auf 17,8 Prozent (minus 6,1 gegenüber 2013), in Sachsen auf 16,1 Prozent (minus 3,9). Vom sächsischen Landeschef Rico Gebhardt kam angesichts dessen deutliche Selbstkritik: »Wir werden im Freistaat nicht als Alternative zur herrschenden Politik wahrgenommen«, erklärte er am Montag in Dresden. Es sei aber richtig gewesen, »im Kernland der rechtspopulistischen Auseinandersetzungen klare Kante gegen Menschenfeindlichkeit zu zeigen und eben nicht nach rechts zu rücken«. Zugleich holte die Linkspartei im Osten fünf Direktmandate; vier davon in ihren traditionellen Berliner Hochburgen. Als direkt gewählte Abgeordnete aus der Hauptstadt ziehen erneut Petra Pau, Gesine Lötzsch, Gregor Gysi und Stefan Liebich in den Bundestag ein. Neu im Berliner Parlament ist Sören Pellmann, der in Leipzig direkt gewählt wurde.

Dafür, dass sich Die Linke insgesamt gegenüber 2013 um 0,6 Punkte leicht auf 9,2 Prozent verbessern konnte, haben aber die teils erstaunlichen Zugewinne im Westen gesorgt. Selbst in Bayern kam sie auf 6,1 Prozent (ein Plus von 2,3 Punkten) der Stimmen. Das beste Ergebnis im Westen erzielte sie mit 13,5 Prozent in Bremen, dicht gefolgt vom Saarland (12,9) und Hamburg (12,2). Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen kam sie auf 7,5 Prozent der Stimmen, in acht Wahlkreisen kam sie dort auf mehr als zehn Prozent. Linke-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht erhielt in ihrem Wahlkreis in Düsseldorf 13 Prozent der Erststimmen. Vor vier Jahren waren es 9,1 Prozent gewesen. Noch im Mai war die Partei bei den NRW-Landtagswahlen knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert. Das alles dürfte auch Resultat eines konsequent antikapitalistischen Wahlkampfs und einer starken Präsenz der ehrenamtlichen Wahlkämpfer in früheren SPD-Hochburgen sein. Dennoch bekam Die Linke auch im Westen nur in Bremen, Hamburg und dem Saarland mehr Stimmen als die AfD. Insgesamt ist sie nur fünftstärkste Kraft im Bundestag, nach CDU/CSU, SPD, AfD und FDP, geworden.

Die stellvertretende Linke-Chefin Wagenknecht betonte jedoch, es sei das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der 2007 aus der PDS und der von Oskar Lafontaine mitgegründeten »Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit« (WASG) hervorgegangenen Partei gewesen. Mit Blick auf die Wanderung von 400.000 Linke-Wählern zur AfD erklärte Wagenknecht, ihre Partei müsse sich »mit der Frage beschäftigen, woran das liegt«. Spiegel online zitierte sie am Sonntag abend mit der Aussage, Die Linke hätte sich im Wahlkampf mehr der Flüchtlingsthematik widmen müssen. Man habe »dort auch vielleicht bestimmte Probleme ausgeklammert, in der Sorge, dass man damit Ressentiments schürt«.