Lechts und rinks

Vertrat einen Kleinbürgersozialismus, durchsetzt von Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus: Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), von der französischen Rechten stark rezipiert, hier in einer Karikatur von Félicien Rops aus dem Jahr 1862. Er erscheint als »Inkarnation Vautrins«, jener schillernden und rätselhaften Figur aus Balzacs Romanzyklus »Die menschliche Komödie« Foto: picture-alliance / akg

Nicht nur in der Wirtschaft gibt es Konjunkturen. Worte und Begriffe unterliegen ihnen ebenso. Was ehedem die Chaiselongue war, heißt heute schlicht Sofa. Und umgedreht ist die Geldbörse längst zum Portemonnaie geworden. Was einstmals als in die Praxis umgesetztes ökonomisches Programm der Chicagoer Schule während der Militärdiktatur Pinochets in Chile begann, hieß wenige Jahre später mit der entsprechenden regionalen Begrenzung Thatcherismus oder Reaganomics und ist heute als Neoliberalismus weltweit in aller Munde, ist Leitidee und Herrschaftsinstrument.

Die Chance für einen politischen Begriff, einen rasanten Aufstieg hin zu einer Hochkonjunktur zu erleben, ist umso größer, je unbestimmter und beliebig füllbar er ist. Populismus ist ein solcher Terminus, dessen Notierungen an den Börsen von Wissenschaft, Politik und Medien alle Rekorde schlagen. Der Höhenflug begann unmittelbar nach dem europaweiten Aufstieg von Parteien, die bis dahin schlicht als zur extremen Rechten gehörig bezeichnet worden waren. Es war selbstverständlich ideologischen Überlegungen geschuldet, dass die Charakterisierung nunmehr mittels eines Politikstils und nicht über das Wesen dieser Politik erfolgte. Die Folge war Beliebigkeit. Populisten, Linkspopulisten, Rechtspopulisten … Überall nur Populisten von dem 2013 verstorbenen venezolanischen Staatspräsidenten Hugo Chavez bis Syriza, vom Front National bis zu Pegida.

Ein schillernder Begriff

Von ähnlicher Beliebtheit und Beliebigkeit ist der Begriff der »Querfront«. Handelt es sich um ein Beispiel von Querfront, wenn aktuell führende Repräsentanten unternehmensnaher Wirtschaftsforschungsinstitute vor den verheerenden ökonomischen Folgen warnen, die der Einzug der AfD in den Bundestag nach sich ziehen werde? In diesem Fall wird die Bezeichnung vermieden, obwohl die Warnung vor ökonomischen und sozialen Verwerfungen auch von links erfolgt. Berechtigt, denn die Gründe der Kritik sind unterschiedliche. Warum aber gilt dies nicht, wenn AfD und Linke sich gegen die Russland-Sanktionen aussprechen? Dann raunt es wieder allenthalben: Querfront! Ja, gleich zwei Gespenster gehen momentan um in Europa: das Gespenst des Populismus und sein Bruder, das Gespenst der Querfront. Und alle fürchten sich sehr.

Jüngere Veröffentlichungen verstärken die Gespenstererscheinungen. Wenn beispielsweise Thomas Wagner in seinem diskussionswürdigen und zugleich lesenswerten Band »Die Angstmacher. 1968 und die Neuen Rechten« letztere als eine verspätete Reaktion auf die Rebellion von 1968 darstellt und dies durch die anschauliche Schilderung des Weges einiger führender Akteure und Theoretiker dieser Revolte (es handelt sich übrigens tatsächlich ausnahmslos um Männer!) von links- nach rechtsaußen ergänzt, dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, dass in den vergangenen 50 Jahren eine Art Querfront gegen die parlamentarische Demokratie gewachsen sei.

Doch: Hat die extreme Rechte sich die Inhalte dieser Revolte vollständig zu eigen gemacht oder nur einige Themenfelder besetzt? Der Feminismus hat selbstverständlich noch immer keinen Platz bei ihr. Der Antikapitalismus dagegen schon, jedoch ein völkisch gewendeter. Hat die »Neue« Rechte lediglich mit erheblicher Verspätung erfolgreiche Aktionsformen der Revolte wie Straßentheater, Happenings und Besetzungen übernommen? Erlaubt das dann schon die Rede von einer Querfront?

Sozialismus für Kleinbürger

Wie präsentiert sich die wie auch immer inhaltlich zu bestimmende Querfront in der Praxis? Ein Blick nach Frankreich kann helfen. Gab es dort nicht bereits zu Beginn der neunziger Jahre eine »rot-braune Welle«, initiiert von der Wochenzeitung L’idiot international, die in etlichen großen Veranstaltungen als Diskutanten nationalbolschewistische Russen wie Eduard Limonow, bekannte Kommunisten wie den CGT-Gewerkschafter Jean-Paul Cruse oder KP-Mitglied Marc Cohen und Exponenten der »Neuen« Rechten wie Alain de Benoist vereinten?¹ Initiator und Motor dieser Querfront war der Verleger Jean-Edern Hallier.² Die Konvergenz war zwar kurzlebig, auch wegen der Intervention der KP-Führung, erzeugte jedoch die erhoffte umfangreiche Medienpräsenz.

Heute geht das Projekt »Querfront« in die nächste Runde. Michel Onfray ist einer der bekanntesten und wirkmächtigsten (Links-)Intellektuellen in Frankreich. 2002 gründete er eine »Freie Volksuniversität« und unterstützte bei den Präsidentschaftswahlen öffentlich den Kandidaten der linksradikalen Ligue communiste révolutionnaire. Sein umfangreicher Band über Albert Camus (»Im Namen der Freiheit: Leben und Philosophie des Albert Camus«) gilt als Standardwerk. Was bringt jemanden wie ihn dazu, heute Aspekte der Politik des Front National öffentlich zu loben, der Zweimonatszeitschrift Éléments der französischen »Neuen« Rechten ein Interview zu geben, als Referent beim jüngsten Kolloquium des Blattes vor mehreren hundert Zuhörenden aufzutreten, das letzte Buch des Chefredakteurs der »neu«rechten Theoriezeitschrift Krisis, Thibault Isabel, in seinem Verlag zu veröffentlichen? Reichen punktuelle ideologische Übereinstimmungen wie die Kritik an Gendertheorie und EU und eine – gelinde gesagt – kritische Haltung zum Islam tatsächlich bereits aus, um eine offene Kooperation einzugehen? Das kann hilfreich sein, doch in der Regel bedarf es eines Katalysators.

Im Falle von Michel Onfray war das der anarchistische Theoretiker Pierre-Joseph Proudhon. Sowohl der in Onfrays Verlag veröffentlichte Band von Thibault Isabel hat Proudhon, der dort als Schöpfer einer »Anarchie ohne Unordnung« porträtiert wird, zum Thema wie auch das erwähnte Kolloquium der »Neuen« Rechten und Onfrays Vortrag dort. Nun muss man in seinem Urteil nicht so weit gehen wie Frédéric Krier, der in seinem Buch »Sozialismus für Kleinbürger« bereits im Untertitel Proudhon als »Wegbereiter des Dritten Reiches« bezeichnet, wird jedoch nicht das Vorhandensein von Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus in dessen Werk leugnen können. Man wird auch nicht umhin können, die starke Rezeption Proudhons durch die französische extreme Rechte vor allem in der Zwischenkriegszeit festzustellen. Die heutige »Neue« Rechte bezieht sich vor allem positiv auf seine Version des Föderalismus.

Syndikalisten entdecken die Nation

Unbestritten ist der Einfluss Proudhons auf den wohl wichtigsten Denker des revolutionären Syndikalismus, auf Georges Sorel. So erstaunt es nur wenig, dass wir am Beginn der vermutlich ersten historischen Umsetzung des Konzepts »Querfront« im Sinne einer kontinuierlichen Zusammenarbeit systemoppositioneller Kräfte der Linken und der Rechten etliche der einflussreichsten Schüler Sorels finden. Der Name des Projekts: »Cercle Pro udhon«. Die Gründung erfolgte am 17. November 1911, ab 1912 wurde die Zeitschrift Cahiers du Cercle Proudhon publiziert. Fast alle Akteure von links waren wichtige Funktionäre und Theoretiker der Gewerkschaft CGT. Ihre Mitstreiter von rechts, von denen die Initiative zur Gründung ausgegangen war, kamen aus der monarchistischen, ebenso antidemokratischen wie nationalistischen »Action française« des Charles Maurras.³ Dieser frühe Versuch einer Querfront ist für die heutige »Neue« Rechte offenkundig weiterhin extrem wichtig. Anders ist es nicht zu erklären, dass in kurzer Folge gleich zwei Reprints der Zeitschrift des »Cercle Proudhon« erschienen. Die eine in einem nationalrevolutionären Verlag mit einer ausführlichen Einleitung von Alain de Benoist, die andere in dem Verlag des nach rechts gewanderten ehemaligen KP-Mitglieds Alain Soral.

»Zu jener Zeit«, schreibt der israelische Faschismusforscher Zeev Sternhell, »erkannten französische Nationalisten zum ersten Mal die Möglichkeiten einer Synthese aus bestimmten Formen des Sozialismus und aus dem politischen Autoritätsdenken der Nationalisten«. Er zitiert Maurras, der erkannt zu haben meinte, es gebe »eine Form des Sozialismus, die, wenn sie ihrer demokratischen und kosmopolitischen Anhängsel entkleidet wird, mit dem Nationalismus ebenso zusammenpassen wird, wie ein gut gefertigter Handschuh zu einer schönen Hand passt«.⁴ Ausgangspunkte für die ungewöhnliche Gründung – nach einem längeren Diskussionsprozess – waren eine Krise beider Organisationen einerseits und der Antisemitismus als ideologisches Bindeglied andererseits. Trotz des starken Aufschwungs der »Action française« sahen deren Vertreter keine Möglichkeit der Etablierung eines erneuerten Monarchismus. Und trotz der Zunahme der Industrialisierung und der wachsenden Stärke der CGT mussten die revolutionär-syndikalistischen Gewerkschafter eingestehen, dass sich das Proletariat über die Sozialistische Partei mehr und mehr auf die parlamentarische Demokratie einließ und gar nicht daran dachte, seine revolutionäre Aufgabe, nämlich die Durchführung der proletarischen Revolution, zu erfüllen. Die »integralen Nationalisten« erkannten, dass die Nation nie zur ersehnten Ganzheit gelangen könne, wenn mit dem Proletariat ein wesentlicher Bestandteil der Nation aus ihr sozial ausgegrenzt bleibe. Die revolutionären Syndikalisten wiederum begaben sich auf die Suche nach einer neuen revolutionären Berufungsinstanz – und fanden sie in der Nation.

Sternhell bezeichnet diesen Vorgang als »faschistische Synthese«. Heute würden wir, die Zeiten haben sich geändert, von einer »Querfront« sprechen. Bleiben wir bei diesem historischen Beispiel, dann gibt es mindestens drei Voraussetzungen, damit wir sinnvoll von einem »Querfront«-Projekt sprechen können. Erstens bedarf es einer ideologischen sowie organisatorischen Krise auf beiden Seiten, zweitens gemeinsamer Themenfelder der ideologischen Neuausrichtung und drittens die Bereitschaft, sich selbst während des Prozesses der Zusammenarbeit gravierend zu verändern. Die Gegnerschaft zu Liberalismus, Rationalismus und den Ideen der Aufklärung stellte den gemeinsamen Nenner dar.

Nationalbolschewismus

Das Zusammenspiel von revolutionärem Syndikalismus und antidemokratischem Nationalismus finden wir auch bei der Entstehung des Faschismus in Italien vor. In diesem Falle spielte zudem noch die kulturelle Avantgarde-Bewegung des Futurismus eine wichtige Rolle. In Deutschland tauchte die »faschistische Synthese« in Gestalt der »Konservativen Revolution« auf. Auch bei ihr gehörte bei wichtigen Vertretern der Versuch eines Brückenschlags nach links zum Offensivkonzept, das auf Zerstörung der Demokratie gerichtet war. In diesem Ziel waren sich die »konservativen Revolutionäre«, die nach Verbündeten suchten, einig, über Wege und Inhalte des noch zu schaffenden Neuen keineswegs. »Im liberalen Menschen erkennt die deutsche Jugend den Feind«, hieß es bereits bei dem frühen »konservativen Revolutionär« Arthur Moeller van den Bruck. Im jungen Menschen, »der seine Enttäuschung durch die Revolution offen auf seine Enttäuschung durch die Demokratie zurückführt«.⁵

Ganz in diesem Sinne appelliert der in der Bündischen Jugend aktive Nationalbolschewist Karl Otto Paetel im Jahre 1931: »Gelingt es nicht, die Revolutionäre von rechts und die Revolutionäre von links zusammenzuführen gegen den gemeinsamen Feind, das kapitalistisch-liberale System von Versailles, Weimar und Wall Street, so ist kein Ausweg mehr aus der tödlichen Verschweizerung des deutschen Volkes. Der heutige Zustand erfordert die schärfste Durchführung des Klassenkampfes der Unterdrückten, den rücksichtslosen Kampf gegen alle außenpolitischen Versklavungsverträge, die Bündnispolitik mit der Sowjetunion. Wir bekennen uns zur Nation; sie ist uns letzter politischer Wert. Wir bekennen uns zum Volk als der artgemäßen Kulturgemeinschaft im Gegensatz zur volkszersetzenden westlerischen Zivilisation.«⁶ Der Ruf zur Querfront blieb nicht unbeantwortet. Sowohl die NSDAP als auch die KPD boten ihm einen sicheren Platz für den Reichstag an. Für Paetel kein Widerspruch: »Wir sind nicht ›rechts‹ und nicht ›links‹. Jeder gehört zu uns, von beiden Flügeln her, dem es um Deutschland und den Sozialismus geht«, schrieb er 1930.

Und offenbar auch für die KPD nicht. Davon zeugt nicht zuletzt das am 25. August 1930 veröffentlichte »Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes«, das nicht nur im Titel das »nationale« vor das »soziale« setzte, sondern auch ansonsten Teile der Diktion der nationalistischen Kräfte übernahm. Es lässt sich sicherlich trefflich darüber streiten, ob der Versuch, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, sinnvoll ist, unstrittig ist jedoch, dass es sich keineswegs um die erste Verirrung in dieser Richtung handelte. Karl Radeks berühmte Rede vom 23. Juni 1923, in welcher der zum Tode Verurteilte Freikorpsangehörige Leo Schlageter der »mutige Soldat der Konterrevolution« wurde, der »von uns Soldaten der Revolution männlich-ehrlich gewürdigt« wurde, ist nur ein Beispiel dafür.

Paetels Beteuerung »Wir sind nicht ›rechts‹ und nicht ›links‹« ist geradezu ein Markenzeichen all dieser Querfront-Ansätze. Robert Aron und Arnaud Dandieu, zwei wichtige Protagonisten der »Konservativen Revolution« in Frankreich, erklären mit gleicher Stoßrichtung: »Wir sind weder rechts noch links. Aber wenn es unbedingt notwendig ist, uns in parlamentarischen Begriffen zu verorten, dann wiederholen wir, dass wir uns auf halbem Wege zwischen der extremen Rechten und der extremen Linken hinter dem Parlamentspräsidenten und den Rücken den Abgeordneten zugewandt befinden.«⁷

Nicht rechts, nicht links

Diese Verweigerung der Entscheidung zwischen links und rechts, da es um die notwendige Schaffung des Ganzen – die Heilung der Gesellschaft zur Gemeinschaft – geht, entstehend aus der Synthese zwischen links und rechts und zugleich Gegenteil der fiktionalen Mitte, wird von faschistischen Denkern wie José Antonio Primo de Rivera, Gründer der spanischen Falange, ebenfalls betont: »Rechts oder links zu sein bedeutet stets, die Seele vor der Hälfte dessen zu verschließen, was sie fühlen soll. Zuweilen bedeutet es sogar, das Ganze auszuschließen, um es durch die Karikatur einer Hälfte zu ersetzen«.

»Faschistische Synthese« von national und sozial. Mitglieder der Magdeburger »Kameradschaft Festungsstadt« am 9. August 2004 auf einer Montagsdemonstration gegen Hartz IV in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts Foto: Christian Ditsch

Insofern kann es nicht erstaunen, dass auch Alain de Benoist, Mitbegründer der »Neuen« Rechten in Frankreich und noch immer ihr einflussreichster Denker, sowohl den Sinn der Unterscheidung in links und rechts bestreitet als auch die Überwindung dieser Trennung im Sinne der beschriebenen Querfront fordert, damit künftig alle Revolutionäre gegen das herrschende System gemeinsam an dessen Sturz arbeiten. »Die Vorstellungen von ›rechts‹ und ›links‹ haben keine Aussagekraft mehr«, schreibt er. Es »scheint das Links-rechts-Paradigma zunehmend durch einen Bruch zwischen ›Zentrum‹ und ›Peripherie‹ ersetzt worden zu sein. Das erstgenannte korrespondiert mit einer herrschenden Ideologie, deren Aufgabe darin besteht, die Marktwirtschaft zu legitimieren, und die letztgenannte schließt alle jene ein – unabhängig von ihrem Werdegang –, die als Herausforderer des axiomatischen Inhalts aus Interesse und Verschnitt aus Ökonomismus, Produktivismus und Utilitarismus, zu denen die liberale Gesellschaft geführt hat, auftreten.«⁸ Er schlussfolgert: »Es geht nicht um ein ›weder links noch rechts‹, sondern darum, deren beste Eigenschaften zu retten. Es kommt darauf an, neue politische Konfigurationen zu entwickeln, die beide transzendieren.«⁹

Benoist macht kein Geheimnis daraus, dass es sich nicht um seine originären Ideen handelt. Ausdrücklich verweist er auf den Umstand, dass bereits 1930 der spanische »konservative Revolutionär« José Ortega y Gasset in seinem bis heute einflussreichen Werk »Der Aufstand der Massen« diese Unterscheidung in »links« und »rechts« ebenfalls für wertlos erachtete. Die Behauptung, man sei »weder links noch rechts«, biete also alle Voraussetzungen für das Zentrum der zu schaffenden Querfront, stellt eine grundlegende Traditionslinie dieser Strömung der extremen Rechten dar.¹⁰ Auffällig ist allerdings, dass dieser ideologisch-strategische Ansatz heute innerhalb der »Neuen« Rechten wieder eine deutlich erhöhte Betonung erfährt. So stellt Benoist in seiner Präsentation von vier zentralen Denkern der deutschen »Konservativen Revolution« neben Oswald Spengler den bereits erwähnten Arthur Moeller van den Bruck, Werner Sombart mit seinem »deutschen Sozialismus« und den Nationalbolschewisten Ernst Niekisch vor.¹¹ In seinem jüngsten Werk schlägt er dann die Brücke von Friedrich Nietzsche und Georges Sorel bis in die Gegenwart zu dem politischen Philosophen Jean-Claude Michéa, einem ehemaligen Mitglied der Kommunistischen Partei (PCF), der später zeitweise Ideengeber für den linksradikalen Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) war und inzwischen offen mit der »Neuen« Rechten kooperiert.¹² Michéa diagnostiziert ebenso eine Krise seines früheren Lagers wie Benoist eine Krise der extremen Rechten. Das Experiment NPA ist offenkundig gescheitert, der PCF fast zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft, die Sozialdemokratie ist von galoppierender Schwindsucht betroffen oder macronisiert sich. Kein revolutionäres Subjekt weit und breit! Die Parteien der extremen Rechten wiederum, beispielhaft der Front National, unterziehen sich um des Erfolgs willen einem Anpassungsprozess, mutieren zu »populistischen« Parteien als bloßes Korrektiv der herrschenden neoliberalen Politik.

Das lässt erwarten, dass die nächste Welle von »Querfront«-Projekten ins Haus steht. Auch in Deutschland. Ob es dann mehr als einzelne Wanderer von links nach rechts – wie die ehemaligen 68er-Akteure Horst Mahler, Bernd Rabehl, Rolf Peter Sieferle, Frank Böckelmann und andere mehr – geben wird, bleibt abzuwarten. Der Weg jedenfalls ist vorgezeichnet: Das »Jenseits von links und rechts« war in Wirklichkeit noch stets ein eindeutiges rechts, extrem rechts sogar.

