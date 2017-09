Die Wut und die Sehnsucht

Ein ganz anderer Typ als die Dylans und Bowies: Van Morrison, als er gerade von Prince Charles frisch zum Ritter ­geschlagen wurde, im Februar 2016 Foto: Yui Mok/REUTERS

Seine Anfänge fallen in dieselbe Zeit wie die der Beatles. Etliche seiner frühen Kompositionen werden allzeit gesendet und gecovert. Was manchen von ihnen nicht gut bekam, man hat sie, trotz einst immenser Faszination, inzwischen doch über. Kurzum, Van Morrison, Jahrgang 1945, gehört zu jener Popklassikergeneration, von der gerade einer nach dem anderen von der Bühne tritt.

Nur ist Morrison ein ganz anderer Typus als die Dylans oder Bowies. Bei ihm gab es kein medienwirksames Kreieren immer neuer Imagekampagnen, keine raffiniert-subversive Infragestellung gesellschaftlicher Role-Models und somit keinerlei Mehrwert für die sogenannte Diskursebene des Pop. Zuweilen scheint es so, als empfände sich Morrison als reiner Entertainer, jemand also, dessen Daseinszweck es in erster Linie ist, den Leuten die Zeit zu vertreiben, wie es auch Sportler tun: »Roll with the Punches« heißt sein neues Studioalbum.

Doch da ist mehr, viel mehr. Merkbar ist Morrison den Sixties entsprungen, jener Ära, in welcher Popsänger begannen, sich in demselben Maße als Künstler zu verstehen, wie es auch die Filmregisseure der Nouvelle Vague taten. Und so erschienen die meisten seiner Alben, an die 40 sind es inzwischen, zwar bei Majorfirmen, doch hat er sie fast alle höchstselbst produziert. Sowieso ging dieser Mann zeitlebens auf größtmögliche Distanz zum schmierigen Popgeschäft, veröffentlichte und konzertierte stets nach eigenen Regeln, war schon independent, bevor das Wort in der Musik gebräuchlich wurde.

Was Van Morrison indes wirklich einzigartig macht, ist sein Vortragsstil. Hört man sich zum Beispiel das 1967 eingespielte »T. B. Sheets« an, sticht der Unterschied zum üblichen Radiofutter sofort ins Ohr. »T. B. Sheets« ist zwar auch ein Song nach Strophe-Refrain-Schema, vor allem aber ist es ein Trip. Man wird vom Sänger/Erzähler in das Zimmer einer Sterbenden geführt, vernimmt Satzfetzen, Gedankensplitter, lauscht dem inneren Emotions- und Gedankenstrom. Und wenn seine Performance gelingt, ist das ganz etwas anderes als Entertainment. Dann ist der Sänger ein Medium, mit dessen Hilfe der Zuhörer auf Unterweltfahrt gehen kann, jenen Gefühlen wiederbegegnen, die im Alltagsleben immer wieder sträflich beiseite geschoben werden und verschüttgehen. An guten Tagen besitzt Morrisons Musik diese eigentümlich poetische Kraft, die einen sich selbst und die Welt sehr viel intensiver und besser wahrnehmen lässt. An schlechten Tagen, von denen es nicht wenige gibt, brummelt Morrison wie jemand vor sich hin, der den Glauben an die Musik verloren hat und dazu noch mit dem Publikum auf Kriegsfuß steht. Zahllos diejenigen, die enttäuscht von seinen Konzerten heimkehren.

Wie altert ein Künstler mit solch besonderen Gaben? So wie andere auch. Irgendwann tritt an die Stelle der so stürmischen wie innovativen Anfänge eine wohltemperierte Routine. Bei Morrison begann das, ähnlich wie bei Dylan, in den 1980er Jahren, als die Alben sich häufig inspirationslos anhörten. Was nicht heißt, dass man auf ihnen nicht immer wieder Songwunderwerke wie »In the Garden« oder »Ancient Highway« finden konnte. Doch das waren Ausnahmen von der leider trüben Regel.

Seit einiger Zeit aber ist da eine neue Energiequelle zu bemerken, wendet Morrison sich dem mit der Gefühlsgeschichte der westlichen Welt tief verwobenen, traditionellen Liedgut zu. Eine Verneigung vor dem Folk seiner irischen Heimat hat er herausgebracht, auch zwei formidable Countryalben. Anders als Johnny Cash rüstet Morrison aber nicht ab; er kehrt nicht zurück zum allein mit der akustischen Gitarre begleiteten Song, sondern tritt mit Big Band auf. Doch muss man sein demonstratives Aktivieren der Kräfte der Tradition ebenso wie bei Cash als Widerstand gegen die zunehmende Infantilisierung und Formatierung von Pop begreifen. Eine Erinnerung an das, was Musik als Kunst zu sein vermag.

In diesem Zeichen steht auch das aktuelle Werk »Roll with the Punches«, das neben wenigen Eigenkompositionen vor allem Cover weidwunder alter Bluessongs enthält. Stößt man beim Hören auf Morrisons Interpretation von Sam Cookes »Bring it on Home to me«, denkt man zunächst, er würde dem Lied das Licht ausblasen, denn das Mitreißende der Refrainmelodie ist hier ausgespart. Bis man dann merkt, dass Morrisons Darbietung bislang überhörte Tiefendimensionen des Songs an den Tag bringt. Überhaupt: die Stimme. Wie weggeblasen das verzagte Grummeln, das manche späte Van-Morrison-Platte dominierte, statt dessen ist »Roll with the Punches« von einer höchst eindrucksvollen gesanglichen Dringlichkeit erfüllt.

Ob freilich die betagten Metaphern des Blues noch zeitgemäß sind, ob die von dieser Musik artikulierten Schmerzen, Sehnsüchte und Aggressionen unsere vom Turbokapitalismus getriebenen Leben noch zu fassen, moderne junge Leute noch zu erreichen vermögen? Eine dumme Frage. Denn schließlich haben sie Van Morrison beschäftigt, besser: umgetrieben und zu einem zutiefst berührenden Album inspiriert. To whom it may concern.