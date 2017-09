Kalkuliertes Risiko

Nicht immer können die Underdogs von Las Palmas überzeugen: Am zweiten Spieltag setzte es eine 1:5 Niederlage gegen Atlético Madrid mit Yannick Ferreira-Carrasco (2.v.r) Foto: Mykel/gtres/dpa

Besonders vielfältig sind die Möglichkeiten nicht im modernen Fußball, um auch ohne großzügige Alimentierung von Investoren sportlichen Erfolg zu haben. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen viele Vereine deshalb mittlerweile auf ihre Jugendarbeit. Der spanische Erstligist UD Las Palmas geht einen anderen Weg: Im Kader der Mannschaft von der größten der Kanarischen Inseln tummelt sich in dieser Saison eine ganze Reihe von Spielern, die bei ihren Exvereinen aus verschiedensten Gründen nicht mehr zur ersten Wahl gehörten. Las Palmas setzt auf Ware von der Resterampe des internationalen Fußballs.

In Deutschland kennt man diese Strategie vom Zweitligisten Darmstadt 98, der sich Dank Spielern wie dem bei Hertha BSC ausgemusterten Sandro Wagner für zwei Saisons im Oberhaus hielt. Auch Las Palmas hatte in der vergangenen Spielzeit Glück mit einem ehemaligen Herthaner: Ke vin-Prince Boateng stieß zum Verein. Der galt aufgrund diverser Eskapaden nicht gerade als pflegeleichter Profi, der zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Das Risiko zahlte sich aus: Mit zehn Toren und fünf Vorlagen trug er wesentlich zum souveränen Klassenerhalt bei. Und für einen Verein, der erst 2015 wieder in die höchste Spielklasse zurückkehrte, nachdem man jahrelang aufgrund von finanziellen Problemen in den Niederungen des spanischen Fußballs verschwunden war, kann es nur darum gehen. Trotzdem löste Boateng vor Saisonstart seinen Vertrag auf und wechselte aus persönlichen Gründen zu Eintracht Frankfurt.

Aber gute Spieler mit miesem Ruf gibt es einige. Kurz vor Ende der Transferphase gelang es Las Palmas, den ehemaligen französischen Nationalstürmer Loic Rémy zu verpflichten. Der spielte zuvor beim FC Chelsea, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Im grellen gelb-blauen Dress (die offiziellen Farben der Kanaren) entdeckte er nun seine Abschlussqualitäten wieder – in zwei absolvierten Spielen erzielte er bereits zwei Tore. Dank seines wunderbaren Treffers gelang ein Heimsieg gegen Spitzenmannschaft Athletic Bilbao. Nach einem Start mit zwei Niederlagen (u. a. einem 1:5 gegen Atlético Madrid) errang Las Palmas plötzlich zwei Siege. Im folgenden Spiel gegen den klaren Favoriten FC Sevilla verlor man nur knapp mit 0:1. Vor der Begegnung am gestrigen Sonntag gegen Leganes (nach Redaktionsschluss) stand man damit auf Platz zwölf – eine Position mit der man am Ende der Saison wohl mehr als zufrieden wäre.

Doch seine Überraschungserfolge errang der kleine Klub nicht nur dank ungewöhnlicher Transfers. Mindestens ebensowichtig ist die Spielphilosophie: Wie sein taktisch herausragender Vorgänger Quique Setién, dem erst am vergangenen Spieltag mit Betis Sevilla ein Sieg gegen Champions-League-Sieger Real Madrid gelang, setzt Trainer Manolo Marquez auf gut strukturierten Ballbesitzfußball. Mit im Schnitt 52 Prozent Ballbesitz pro Spiel liegt Las Palmas nach Angaben der Fußballplattform Whoscored ligaintern derzeit auf Platz sechs und damit vor Spitzenteams wie Atlético Madrid oder Villareal. Man gestaltet lieber, als hinterherzurennen, trotz der im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten geringeren individuellen Qualität – auch das ist ein kalkuliertes Risiko. Dennoch hat man nach fünf Spieltagen noch Probleme, an die Vorsaison anzuschließen, denn ein großes Problem liegt in dem Herausspielen von Torchancen. Nur neun Schüsse gibt Las Palmas momentan pro Spiel ab – damit belegt man den letzten Platz in La Liga. Sollte es dem Team gelingen, zukünftig strukturierter vor das gegnerische Tor zu kommen, könnte man jedoch erneut alle überraschen.