Tanz als Bastion

Zu jW vom 13. September: »Die große Drohung«

Richard Rixdorfer meint, nach der Premiere der Volksbühne in Tempelhof würde Berlin noch unangenehmer. Vielleicht sollte er besser nach London umziehen? Ich habe dort 15 Jahre gelebt. Nein, keine gute Idee, Londoner sind ja in den Augen Rixdorfers »dumm«. Wenn er wüsste, wie in London getanzt wird, z. B. in Sadler’s Wells, wie dort Tanz, ohne Sprache zu bemühen, subversiven Ausdruck in Bewegungen von Körper und Geist findet, sowohl kulturaufgeladene Formen aufnehmen als auch vorsymbolische Affekte und Emotionen integrieren kann! Wie Tanz zur Mündigkeit, zur Überprüfung der Vernunft beitragen kann!

Im Ernst: Rixdorfer hat in meinen Augen mit seiner Kritik an der neuen Kulturpolitik der Volksbühne das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Mit chauvinistischen Sprüchen gegen englische Sprache als solche, gegen Londoner, Torontoer, Pariser als solche, gegen Menschen, die »glotzen« und »Masse mit Identität« sind, überhaupt mit einer Sprache, die von hohlen Worten wie »Blödsinn«, »zuscheißen«, »grinsend«, »Säuberung aller Kulturfragen«, »Tanz gucken ist doof gucken«, »sie sind böse« und weiteren nichtssagenden Phrasen durchzogen ist, kann eine fundierte Opposition gegen diesen neoliberalen Angriff im Kulturformat nicht geführt werden. Die Sache ist komplex, die Analyse muss differenziert argumentieren.

Und wenn Rixdorfer gegen Tanz als solchen polemisiert, ist er bloß zu bedauern in seiner menschlichen Armut, und dass er für diese Armut noch Hegel als Beleg bemüht, macht mich sprachlos. Da helfen mir auch »Goethe, Brecht, Hacks und Büchner« nicht für Widerworte: Jetzt tanze ich lieber für freie Gedanken und für den Tanz als Bastion gegen die Vereinnahmung durch neoliberale Sprach- und Bildwerkzeuge!

Beate Brockmann, Praelo, Italien

Mehr als eine Restauration

Zu jW vom 19. September: »Marx für ­Angepasste«

»Marxens Analyse und Kritik angemessen würdigen hieße, zu ihrer wissenschaftlichen und politischen Restauration beizutragen.« Genau dies leistet der Beitrag leider nicht. Die Aufgabe dieser »Restauration« bestünde zunächst darin, sich mit den vermeintlichen (bürgerlichen) Vereinnahmungen inhaltlich auseinanderzusetzen, anstatt sie schlichtweg als politisch falsch abzukanzeln. Marx eine oppositionelle Widerständigkeit in den Mund zu legen ist nicht besser und vor allem methodisch nichts anderes, als ihm eben diese abzusprechen.

Die Stärke von Marx liegt denn auch nicht in seinem Kommunismus oder seiner Parteinahme (wohlgemerkt im 19. Jahrhundert), sondern darin, dass er eine radikale Analyse eines neu sich entfaltenden Herrschaftssystems und der darin wirksamen Machtmechanismen vorgelegt hat. Die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu überwinden, das ergibt heute keinen Sinn mehr. Diese ist längst überwunden, und zwar: in etwa in dem Sinne, in dem Marx den Feudalismus durch die »bürgerliche Revolution« überwunden gesehen hat.

Es kann deshalb heute nur darum gehen, die Kraft der Marxschen Analytik wiederzubeleben, um die Machtmechanismen unserer Zeit, ja, vielleicht die der neoliberalen, der digitalen usw. Revolution, bloßzustellen. Es geht nicht darum, Marx verschieden zu interpretieren, sondern »es kömmt darauf an«, ihn zu verändern. Dies aber geht wohl über eine »Restauration« hinaus.

Philip Liste, per E-Mail

Profit allem übergeordnet

Zu jW vom 15. September: »Die Angst geht um«

Es ist nicht nur Mobbing. Eine permanente Entwertung der Arbeit, keine Anerkennung, eine andauernde Angst schürende Verteidigungshaltung gegenüber Vorgesetzten und Geschäftsleitung, die betriebswirtschaftliche Zahlen (Profit) der Menschlichkeit und Solidarität überordnen. So ist im Sana-Klinikkonzern die Kennzahl »acht Prozent Profit pro Klinik« längst bekannt. So wird jeder Vorgesetzte im ärztlichen und pflegerischen Bereich mit einer (Kopf-)Prämie für jede eingesparte Stelle belohnt. So wird die Materialbestellung zum Abenteuer. Material kommt nur verzögert, rationiert oder gar nicht.

Stephan Pukler, per E-Mail

Alternative Betriebssysteme

Zu jW vom 16./17. September: »Nachschlag: ­Zurück in die Zukunft?«

Der Unterzeichner »sc« schreibt am Ende: »Die USA bekennen sich dazu, die BRD auch, spionieren tun sie trotzdem. Letzte Chance Stecker raus? Wieder zur Postkarte oder

Brieftaube greifen? Oder doch das deutsch-europäische Intranet? Zurück in die Zukunft? Vorwärts in die Vergangenheit!«

Ich denke, einer linken Tageszeitung hätte es gut zu Gesicht gestanden, statt der Bemerkung zu Postkarte und Brieftaube und »Vorwärts in die Vergangenheit« einen Hinweis auf alternative, virenfreie Betriebssysteme ohne Spionagesoftware zu geben, z. B. Linux, Ubuntu, FreeBSD, Debian, OpenBSD … Die gibt es sogar für Smartphones. Mein Smartphone ist Ubuntu-basiert und ohne Apps, die »nach ­Hause telefonieren« (d. h. Daten zum Ersteller der App senden) oder dem Nutzer nachspionieren.

Matthias Apitz, per E-Mail

Linke Massenpartei verboten

Zu jW vom 11. September: »Eindeutig ­verfassungswidrig«

Sicher hat der Autor dieses Beitrags recht, wenn er meint, dass die KPD verboten werden musste, weil sie für die alten Nazigrößen (die wieder fest Fuß gefasst hatten in der Adenauer-Republik) stets ein Dorn im Auge war. Und Adenauer brauchte ja exakt diese Leute, um seinen strikt antikommunistischen Kurs fahren und auch selber fest im Sattel sitzen zu können. Aber der eigentliche Grund für das Verbot der KPD ist doch ein ganz anderer. Es sollte eine linke Massenpartei (weder die PDS bzw. die Linkspartei noch die DKP sind bundesweit jemals eine solche gewesen!) verschwinden, die als einzige konsequent gegen die Aufrüstung des Landes aufgetreten war. Und jede Massenpartei, die heute oder morgen das gleiche tun sollte, wäre ganz sicher von solch einem Verbot wieder bedroht!

Thomas Klinger, per E-Mail