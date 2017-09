Bier statt Kaffee

Jetzt wird’s schön: Probenfoto von »Vor dem Fest« am Mecklenburgischen Staatstheater Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Dunkler, aufgerissener Boden, Ackerland in der Nacherntezeit, abgemäht, ein paar Ähren stehen noch, im Hintergrund die Hügel der Endmoränenlandschaft auf eine Leinwand projiziert. Dazwischen ein paar alte Möbelstücke, Sofa, Sessel, am Rand Biertisch und Bänke aufgebaut, Bierflaschen mit Bügelverschluss, Plopp und Prost. Lässt man den Blick im Schweriner Theater schweifen, sieht man auch den klassizistischen Rahmen: Atlanten, die mit finsterer Miene ganze Logen tragen, oben über der Bühne zwei Knaben in legerer Haltung. Die Toga locker drapiert, zieren diese Musen eine große Lyra, das Wahrzeichen des Apoll – in solch idealisierter Antike dünkten sich Feudaladel und Bürgertum wiederzuentdecken. Diese Zeiten schienen einst vorbei, doch seit 1990 geht auch Bauernland wieder in Junkerhand. Selten ist es geworden, dass auf der Bühne unter den Musen das Leben derer verhandelt wird, die nicht schon Teil der feinen Gesellschaft sind. Heiner Müllers »Umsiedlerin« trug in der überarbeiteten Fassung den Titel »Die Bauern«, und dass diese in Versen sprachen, deutete auf das Versprechen der Poetisierung der an die Bearbeitung des Bodens Gebundenen, das Versprechen der sozialen Emanzipation. Doch am vergangenen Freitag abend sind es im Mecklenburgischen Staatstheater nicht Müllers »Bauern«, die gezeigt werden, sondern die Uraufführung der Bühnenbearbeitung von Sasa Stanisics Roman »Vor dem Fest«. Schon von der literarischen Gattung geht es also prosaischer zu.

Stanisic erzählt in seinem 2014 erschienenen und vielfach ausgezeichneten Roman von einem Dorf, das für viele weitere in den ländlichen Weiten des Ostens steht: Fürstenfelde in der Uckermark. Jetzt wird’s schön, verkündet ein Schild am Ortseingang. Doch in Fürstenfelde gibt es keine Aussicht auf eine verheißungsvolle Zukunft. Die Jungen wollen weg. Und wer geblieben ist, tritt eigentümlich auf der Stelle, mit den Geschichten von gestern, die weder für heute noch für morgen von Bedeutung zu sein scheinen. Zwischen den Ähren erscheinen die Dorfbewohner in den Kostümen von Jutta Kreischer, mit Strohhaaren, als wären sie Teil der Natur, und das schon seit Ewigkeiten. Die feine Figurenzeichnung Stanisics ermöglicht dem Schweriner Schauspielensemble, sein Können zu zeigen: Da gibt es Ulli, der in seiner Garage Bier ausschenkt, den stummen Suzi, den stillen, aber heftigen Trinker Imboden, den alten Glöckner, eine Dorfchronistin und die junge Anna, die weggehen will. Die gesamte Handlung spielt am Abend vor dem großen Dorffest. Die einzelnen Figuren finden sich zusammen, das Dorf wird vielstimmiger Chor, eine theatrale Szene an sich. Das ist mal melancholisch, mal schreiend komisch, und mal auch beides zugleich: Wenn beispielsweise der ehemalige NVA-Oberstleutnant Schramm im militärisch-pragmatischen Ton der Frau Mahlke von der Partnervermittlung seine Traumfrau im fortgeschrittenen Alter schildert – »abends gerne häuslich«.

»Vor dem Fest« ist vor allem ein Bühnenpanorama. Das ist als solches auch sehr gelungen und von der Bühne über die umsichtige Regie von Martin Nimz bis zum Schauspiel gut gearbeitet. Auch zeigt sich der erzählerische Reichtum der Vorlage. Im Roman beschreibt Stanisic das Dorf mit großer Lust. Die Figuren werden nicht vorgeführt, sie sind eine Ansammlung skurriler Charaktere mit nicht nur liebenswerten Eigenheiten. Es sind die vom Weltlauf Abgehängten, die sich in Fürstenfelde zusammengefunden haben. Zu Gustav Mahlers »Ich bin der Welt abhanden gekommen« blicken sie ins Ungewisse, wie die beiden alten Arbeiter am Ende von Jim Jarmuschs »Coffee and Cigarettes«. In Schwerin gibt’s statt Kaffee halt Bier. Abgemäht liegt das Land unter einem leeren Himmel. Die Musen blicken aus weiter Ferne auf den Acker. In Versen wie bei Heiner Müller spricht niemand mehr, es gibt ja auch kein Versprechen. Das sind zähe Gestalten, denen der Untergang droht. Es ist immer irgendwie gegangen, sagen sie. Das ist das Tragische. Denn niemand weiß, wohin es geht.