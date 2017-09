Belgische AKW: 40 Jahre Wegschauen

Die Kühltürme des Kraftwerks im belgischen Tihange, 28. August 2017 Foto: Rainer Jensen/dpa

Die Haarrisse in den belgischen Reaktoren Tihange 2 und Do el 3 sind offenbar schon in der Bauphase Mitte der Siebzigerjahre entdeckt worden – und seitdem auch den zuständigen Behörden in Brüssel bekannt. Das berichtet der Spiegel in seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf interne Sitzungsprotokolle und Analysen, die die belgische Atomaufsicht FANC der deutschen Grünen-Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl zur Verfügung gestellt habe. Der Öffentlichkeit sind die Sicherheitsprobleme erst seit 2012 bekannt.

Bereits ab April 1975 wurden dem Bericht zufolge Risse in Bauteilen für die Druckbehälter der beiden Reaktoren festgestellt. In den Behältern befinden sich unter anderem die nuklearen Brennstäbe. Dem Bericht zufolge wurden die problematischen Teile eingebaut, obwohl sie nach Einschätzung eines belgischen Gutachters »gegen die Anforderung verstoßen, Materialien von höchster Qualität einzusetzen«.

Der Zustand der belgischen Atomkraftwerke – Tihange ist etwa 60 Kilometer und Doel rund 140 Kilometer von Aachen entfernt – beunruhigt vor allem Bevölkerung und Politik in Nordrhein-Westfalen. Zuletzt empfahlen auch belgische Wissenschaftler die endgültig Abschaltung von Tihange 2 und Doel 3, weil sie die Hüllen als zu schwach für den Weiterbetrieb einschätzten. Die belgische Atomaufsicht hält das hingegen nach wie vor für unnötig.

Das AKW Tihange besteht aus drei Reaktorblöcken. Block eins ist Mitte September mal wieder abgeschaltet worden – wegen einer außerplanmäßigen Wartung. Ursprünglich sollte er nach wenigen Tagen wieder ans Netz gehen. Am 18. September teilte der Betreiber Electrabel jedoch mit, er werde erst Anfang Dezember wieder in Betrieb gehen.

In der Region um Aachen hatte die Verwaltung wegen der Pannenreaktoren kürzlich beschlossen, Jodtabletten für den atomaren Ernstfall an die Bevölkerung auszureichen. Sie sollen verhindern, dass die Schilddrüse radioaktives Jod aufnimmt. Seit dem 1. September können die Bürger sie kostenlos beziehen. Laut Spiegel haben inzwischen 75.000 Personen die Tabletten beantragt.

Belgien hat bereits 2003 den Atomausstieg bis zum Jahr 2025 beschlossen. Tihange 1 sollte dem entsprechenden Gesetz zufolge ursprünglich schon am 1. Oktober 2015 stillgelegt werden. Doch im Juli 2012 beschloss die belgische Regierung eine Laufzeitverlängerung um zehn Jahre. Der Betrieb der Blöcke zwei und drei ist bis 2023 bzw. 2025 genehmigt. (dpa/jW)