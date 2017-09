Auf die Synergien achten

Protest der Mitarbeiter von Thyssen-Krupp in Bochum (22. September) Foto: Bernd Thissen/dpa

Am Plan, durch Zusammenschluss mit einem Konkurrenten zum zweitgrößten europäischen Stahlproduzenten zu werden, hält Thyssen-Krupp fest. Am Samstag beschloss der Aufsichtsrat des deutschen Industriekonzerns, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um die geplante Fusion der Stahlsparte des Industriekonzerns mit dem Konkurrenten Tata Steel vorzubereiten. Das beschloss das Kontrollgremium am Samstag. Die Arbeitsgruppe werde auf Unternehmerseite von Arbeitsdirektor Oliver Burkhard, auf seiten der Beschäftigten von IG-Metall-Sekretär Markus Grolms geleitet, teilte Thyssen-Krupp mit. Wann sie zum ersten Mal zusammentrete sei noch nicht bekannt, so ein Konzernsprecher.

Bei der Sitzung des Aufsichtsrats stellte Vorstandschef Heinrich Hiesinger die genauen Pläne vor: Thyssen-Krupp und Tata Steel wollen ihre Stahlaktivitäten in Europa zusammenführen, nach ArcelorMittal wären sie damit die Nummer zwei auf dem europäischen Markt. Am Mittwoch hatten die Konzerne eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die Fusion in einem Joint Venture soll demnach zur Vernichtung von bis zu 4.000 Stellen führen, rund die Hälfte davon bei dem Essener Unternehmen.

Thyssen-Krupp-Großaktionär Ce­vian aus Schweden unterstützt die Pläne Hiesingers, wie die Bild am Sonntag berichtete. Entscheidend sei, dass das neue Gemeinschaftsunternehmen für Thyssen-Krupp eine Wertsteigerung bringe, sagte ein Insider der Investmentgesellschaft der Zeitung. »Cevian wird darauf achten, dass die Synergien auch so kommen wie versprochen.« Das bedeutet: Der Aktionär drängt auf die Vernichtung von Arbeitsplätzen.

Mehr als 7.000 Menschen protestierten am Freitag nach einem Aufruf der IG Metall in Bochum gegen diese Pläne (siehe jW vom 23. September). Die Gewerkschaft fürchtet weitere Stellenstreichungen zu einem späteren Zeitpunkt sowie Standortschließungen und spricht sich auch gegen die geplante Verlegung des Firmensitzes in die Niederlande aus, um die Mitbestimmung der Werktätigen im Unternehmen zu gewährleisten, die nach deutschem Recht stärker ist als nach niederländischem. (AFP/jW)