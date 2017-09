Staatsgewalt

Am Wochenende sind Einsatzkräfte in die größte Favela der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro eingedrungen. Die Behörden schickten 950 Soldaten in das Armenviertel Rocinha mit mehr als 70.000 Einwohnern, nachdem der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, Unterstützung angefordert hatte. Auch in anderen Favelas kam es zu Schießereien. Nach Angaben des Internetportals O Globo wurden am Wochenende dabei mindestens drei Menschen getötet. Hintergrund sind Auseinandersetzungen zwischen Militärpolizei und Drogenbanden. (dpa/jW)