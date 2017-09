Jane Hudson (Katharine Hepburn) reist nach Venedig. Schon bald ist sie von der Stadt verzaubert: »Traum meines Lebens« Foto: ARTE/London Film Productions/Ronald Grant Archive

Yorkshire Killer 1974

Yorkshire, Nordengland, 1974. Das Verschwinden eines kleinen Mädchens sorgt in der Region für Aufsehen. Der Chefredakteur der Yorkshire Post setzt seinen neuen Kriminalreporter Eddie Dunford (Andrew Garfield) auf den Fall an, einen jungen, ehrgeizigen Journalisten, der die Chance sieht, sich in seinem Job zu beweisen. Mit seiner respektlosen Art macht der Neuling sich bei dem autoritären Polizeichef Bill Molloy (Warren Clarke) schnell unbeliebt – die Cops der Region mögen es nicht, wenn Außenstehende sich in ihre Arbeit einmischen und kritische Fragen stellen. Dafür haben sie gute Gründe, denn wie Eddie von seinem Kollegen Barry Gannon (Anthony Flanagan) erfährt, sind die Beamten der lokalen Polizeibehörde durch und durch korrupt. Bei seinen Recherchen stößt der Reporter auf Parallelen zwischen dem aktuellen Fall und dem Jahre zurückliegenden Verschwinden zweier weiterer Mädchen – doch niemand scheint sich dafür zu interessieren. GB 2009. Regie: Julian Jarrold.

Das Erste, Sa., 23.40

Traum meines Lebens

Die Amerikanerin Jane Hudson, eine ledige Sekretärin mittleren Alters, reist zum ersten Mal nach Europa, um Urlaub in Venedig zu machen. Zunächst fühlt sie sich in der romantischen Umgebung ein wenig einsam, aber dann freundet sie sich mit dem Gassenjungen Mauro an, der ihr die Stadt zeigt. Bei ihren Streifzügen lernt sie den Antiquitätenhändler Renato kennen, der ihr beharrlich den Hof macht. Nachdem die 40jährige Jane ihr anfängliches Misstrauen überwunden hat, gibt sie sich ganz dem Rausch der Verliebtheit hin. Doch das Glück währt nicht lang. Klassiker. Mit Katharine Hepburn (Jane Hudson), Rossano Brazzi (Renato de Rossi). GB/USA 1955. Regie: David Lean.

Arte, So., 20.15

Stephen Kings Der ­Feuerteufel

Der Meister feierte am Donnerstag seinen 70. Geburtstag – und hier wird er heiß gewürdigt. Mit Drew Barrymore, Martin Sheen. USA 1984 . Regie: Mark L. Lester.

Tele 5, So., 20.15