Voll im Trend

»Welcome United« – antirassistische Parade in Berlin (16. September) Foto: Gabriele Senft

Der Zeitungsleser-Fotowettbewerb »Blende« ist eine Gemeinschaftsaktion von über 50 deutschen Tageszeitungen und der Prophoto GmbH. Wie jedes Jahr, beteiligt sich auch junge Welt daran. Nicht nur zahlreiche Preise sind zu gewinnen, aus den besten Einsendungen wird ein Kalender produziert und nicht zuletzt werden besonders beeindruckende Bilder mit einer Ausstellung in der jW-Ladengalerie gewürdigt.

Die »Blende«-Veranstalter haben bereits einige Trends in der aktuellen Amateurfotografie aus den Einsendungen für 2017 identifiziert. So kommt eine kritische Auseinandersetzung mit den thematischen Vorgaben vornehmlich von seiten der Nachwuchsfotografen. Für die Erfahreneren steht eher das »Schöne« im Fokus. Außerdem tritt das klar erkennbare Abbild von Menschen bei den Wettbewerbsbeiträgen immer stärker zurück. Als Stilmittel kommen öfter Silhouetten und Unschärfe ins Spiel. Damit umgehen die »Blende«-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mögliche Urheberrechtsverletzungen, die sich durch das Recht am eigenen Bild ergeben könnten. Wie die Prophoto GmbH auf ihrer Website mitteilt, demonstrieren die eingereichten Wettbewerbsbeiträge, was mit heutigem Aufnahmeequipment möglich ist. Langzeitbelichtungen und der sichere Umgang mit Neutraldichtefiltern, meist Graufiltern, sind derzeit bevorzugte Steckenpferde. Wenn HDR (High Dynamic Range Image – Bild mit hohem Dynamikumfang) zum Einsatz kommt, dann wohldosiert und weniger als Effekt.

Dass man sich nicht an Trends orientieren muss, um ein aussagekräftiges Bild zustande zu bringen, versteht sich von selbst. Ganz ohne Graufilter, Unschärfen oder HDR kommt das Foto von Gabriele Senft aus – es zeigt eine antirassistische Demonstration am 16. September in Berlin. Redaktion und Verlag