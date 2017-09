Stinker mit Tunnelblick

Da bleibt einem die Luft weg: Greenpeace-Protest vor dem Stand von Audi auf der diesjährigen Internationalen ­Automobilausstellung in Frankfurt am Main Foto: Maria Feck/Greenpeace/dpa

In Frankfurt am Main schließt am Sonntag die Internationale Automobilausstellung (IAA) ihre Tore. Auch in diesem Jahr wurde sie als großes Fest des motorisierten Individualverkehrs zelebriert. Doch in Zeiten von Dieselskandal und drohenden Fahrverboten wirkte das Ganze ein wenig wie das sprichwörtliche Pfeifen im Walde. Die Branche wollte sich offenbar selbst Mut machen.

Zum Auftakt der Messe am 14. September sang der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, das Hohelied des Kraftfahrzeugs. Eines sei klar: »Morgen wird die Mobilität noch individueller, noch persönlicher sein«. Wissmann hatte sich in der Vergangenheit redlich bemüht, dafür die entsprechenden Zwänge zu schaffen. Als Bundesverkehrsminister im Kabinett von Helmut Kohl (CDU) war er zwischen 1993 und 1998 für die sogenannte Bahnreform verantwortlich, die die Bedingungen für die Privatisierung des Transportmittels schuf und zu Massenentlassungen sowie zur Stillegung zahlreicher Strecken führte. Dennoch nehmen seit Jahren die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr beständig zu.

Andererseits geht der Trend bei den verkauften Pkw zu immer größeren und teureren Wagen. Im vergangenen Jahr waren rund ein Viertel aller in der Bundesrepublik zugelassenen Neuwagen sogenannte SUV. Also besonders große Wagen, die wegen ihres Gewichts nicht nur eine noch größere Gefahr für Fußgänger und Radfahrer darstellen, sondern meist auch mehr als zehn Liter Treibstoff pro 100 Kilometer verbrauchen. Für die Hersteller ist das allerdings eine ausgesprochen positive Entwicklung, denn in diesem Marktsegment für »gehobene Ansprüche« lässt sich am meisten Gewinn erzielen.

Entsprechend sieht die Autoindustrie auch keinen Grund, etwas zu verändern, und verteidigt insbesondere den Dieselmotor. Dieser ist unter anderem für einen erheblichen Teil der Stickoxidbelastung in den Städten verantwortlich. Verschiedene Gerichte haben auf Antrag von Umweltverbänden bereits festgestellt, dass bei der geltenden Gesetzeslage Fahrverbote bald unumgänglich sein werden.

VDA-Präsident Wissmann besorgt das offenbar wenig: »Der moderne Diesel gehört zu einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Antriebsmix dazu«, ließ er das IAA-Publikum wissen und begründete dies damit, dass ein solcher Motor bis zu 25 Prozent weniger Kraftstoff verbrauche als ein vergleichbarer Benzinantrieb. Wissmann muss derlei behaupten, haben sich die von ihm vertretenen deutschen Hersteller doch stärker als ihre Konkurrenten auf den Selbstzündermotor spezialisiert. Das in jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit angehäufte Knowhow würde wertlos, sollte der Diesel tatsächlich zum Auslaufmodell werden. Mehrere europäische Länder haben bereits Fristen eingeführt, ab denen keine Benzin- und Dieselmotoren mehr zugelassen werden, und in China wird mit gesetzlichen Verkaufsquoten der Umstieg auf das Elektroauto vorbereitet.

Was die vermeintlich geringere Klimaschädlichkeit der Dieselfahrzeuge angeht, kommt eine Anfang dieser Woche veröffentlichte Studie des Zusammenschlusses von Umweltorganisationen »Transport & Environment« zu dem Ergebnis, dass Diesel über den ganzen »Produktlebenszyklus« betrachtet mehr Treibhausgasemissionen verursachen als Benziner. Die Herstellung ersterer »verbrauche« mehr Energie, so die Autoren. Die Motoren seien schwerer und komplexer, weshalb mehr Material benötigt werde. Außerdem seien die Emissionen des dem Kraftstoff beigemischten sogenannten Biodiesels höher. Hinzu komme, dass derartige Autos wegen des billigeren Treibstoffs mehr gefahren würden.

Eine ebenfalls in dieser Woche veröffentlichte Studie der Berliner Forschungseinrichtung »Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change« kommt in diesem Zusammenhang ebenfalls zu interessanten Schlussfolgerungen. Würden alle Steuervorteile für Dieselkraftstoff komplett gestrichen, dann verteuerte sich dieser an deutschen Tankstellen um etwa 20 Cent pro Liter. Da Dieselnutzer besonders preissensibel seien, könne das ihren Verbrauch so sehr vermindern, dass innerhalb von fünf Jahren der Ausstoß von Stickoxiden und weiteren Treibhausgasen um zehn Prozent zurückginge – zugunsten der Luftqualität in den Städten und zum Vorteil der öffentlichen Kassen. Die Konzerne dürfte das hingegen nicht erfreuen, schließlich verlören ihre Produkte an Attraktivität.