NATO-Hauptquartier in Hardheim

Am 7. September stellten sich erste Protestierende bei Hardheim einem Bundeswehrkonvoi in den Weg Foto: Privat

Die baden-württembergische Gemeinde Hardheim verfügt seit 1961 über eine Kaserne, in der bis 2016 ein Sicherungsbataillon stationiert war. Im Zuge des neuen Stationierungskonzepts 2011 plante das Verteidigungsministerium, den Standort aufzulösen und die Liegenschaft im Juni 2017 der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zu übergeben. Zur Auflösung des Standorts kam es jedoch nicht. Im Dezember 2016 verkündete die Bundeswehr, die Kaserne nun doch weiter nutzen zu wollen. Zum 1. Oktober dieses Jahres soll dort eine Führungsunterstützungskompanie einziehen. Diese Einheit ist der Division Schnelle Kräfte unterstellt; ihre Hauptaufgabe ist die Bereitstellung eines Gefechtsstands, in dem ab 2020 ein NATO Special Operations Component Command (SOCC) multinationale Spezialeinsätze koordinieren soll. 175 Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr sollen in der Kaserne stationiert werden, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag in der Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Inge Höger (Die Linke) mitteilte. Hinzu kommt höchstwahrscheinlich das multinationale NATO-Personal, das dort ab 2020 im alltäglichen Betrieb des SOCC vor Ort sein wird. Bis 2020 soll die Kaserne mit umfangreicher IT und Fernmeldetechnik ausgestattet werden, um dann von dort aus die Spezialkräfte mehrerer NATO-Mitgliedsstaaten im Einsatz zu führen. Für den Standort habe es »überzeugende Argumente« gegeben, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Freitag vergangener Woche der Rhein-Neckar-Zeitung.

Mehrere Politiker aus der Region zeigten sich erfreut über die Reaktivierung der Kaserne. »Der Neckar-Odenwald-Kreis ist schon seit jeher ein stolzer Garnisonslandkreis gewesen«, betonte CDU-Landrat Achim Brötel. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gering bezeichnete die Entscheidung als »großartigen Erfolg für die Region«. Auch Volker Rohm (Freie Wähler), der Bürgermeister von Hardheim, steht voll hinter dem SOCC und der Bundeswehr. Der Grund für die Freude der Lokalpolitiker ist vermutlich die Hoffnung auf wirtschaftliche Vorteile für die Region durch den Erhalt der Kaserne. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass von einem NATO-Stab zur Führung von Spezialkräften nennenswerte wirtschaftliche Impulse für Hardheim ausgehen, da in der Gemeinde selbst keine Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Personal zur Leitung des SOCC wird aus aller Welt – nur nicht aus Hardheim – stammen. Auch von den IT-Neuinvestitionen wird Hardheim voraussichtlich nicht profitieren, weil diese meist an große Unternehmen, die nicht aus der Region stammen, vergeben werden. Ob die geheim agierenden Führungskräfte der Spezialeinheiten die Kaserne – abgesehen von der An- und Abreise – überhaupt verlassen und der regionalen Gastronomie Gewinne bringen, darf bezweifelt werden.

Vor Ort gab es am 7. und 8. September bereits erste Proteste: Mit Parolen wie »›Krieg macht Terror‹ und ›Nein zum KSK‹« (Kommando Spezialkräfte, jW) hätten die Bundeswehr-Gegner »in Hardheim für Unruhe gesorgt«, berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung. Sie blockierten zunächst auf der Panzerstraße einen Teil eines insgesamt 30 Fahrzeuge umfassenden Konvois der Bundeswehr. Am Tag darauf wurde in Hardheim ein Flyer verteilt, der sich gegen das Kommando Spezialkräfte und die Stationierung einer neuen Einheit der Bundeswehr in der Carl-Schurz-Kaserne richtete. Dem Bericht zufolge ermittelt deswegen der polizeiliche Staatsschutz. Einmal mehr wird friedlicher Protest gegen staatlich organisierte Gewalt kriminalisiert. Ob dies jemanden davon abhält, sich laut und kreativ gegen Militarisierung zu engagieren, darf bezweifelt werden. Die Aktivistinnen und Aktivisten hoffen, dass ihr Protest mehr Menschen dazu inspiriert, den Aufbau des neuen NATO-Hauptquartiers für Spezialoperationen in Hardheim kritisch zu begleiten.