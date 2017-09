Wer bremst, verliert

»Wem gehört die Stadt? Solidarisch gegen hohe Mieten!« – Aktivisten schafften es, das Thema zu setzen (9. September) Foto: Christian-Ditsch.de

Die Mietpreisbremse wird vielfach kritisiert: Den einen geht der Mieterschutz längst nicht weit genug. Andere wie die »schwarz-gelbe« Landesregierung in Nordrhein-Westfalen (NRW) wollen sie abschaffen und behaupten, sie sei ineffektiv. Tatsächlich hat die gesetzliche Preisbremse bislang in keiner Region der BRD für erkennbare und positive Effekte auf dem Wohnungsmarkt gesorgt. Statt Entspannung für Wohnungssuchende gibt es immer weiter steigende Mieten in den Städten. In NRW wird das Wohnen zum Beispiel nicht nur in Köln oder Düsseldorf teurer, sondern auch in kleineren Gemeinden wie Frechen und Bocholt. Zum Teil liegt die Miete dort bis zu 30 Prozent über dem Niveau von vor fünf Jahren.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in ganz Deutschland. Etwa 40 Prozent der Haushalte müssen mehr als 30 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Miete aufbringen. Diese Mietbelastungsquote von einem knappen Drittel des Einkommens gilt für Gewerkschaften und Mietenvertreter als Höchstgrenze, damit den Mietern noch genug Geld für den Alltag bleibt. Auch für Vermieter spielt diese Grenze eine Rolle, da sie sich vor einen Zahlungsausfall der Mieter schützen wollen. Jeder sechste Haushalt hat aber sogar eine Mietbelastungsquote von mehr als 40 Prozent, wie dpa am Freitag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen berichtete. Die Zahlen des Bundesbauministeriums aus dem Jahr 2014 belegen, was zwei sozialwissenschaftliche Studien in der vergangenen Woche bereits für die deutschen Großstädte nachwiesen: Die Mietbelastung in der BRD ist hoch und steigt vielerorts. Daran hat auch die Mietpreisbremse nichts geändert.

Sie war dafür gedacht, die Preissteigerungen bei Neuvermietungen in Regionen mit einem angespannten Wohnungsmarkt zu begrenzen. Laut Gesetz darf der Quadratmeterpreis in diesen Fällen maximal zehn Prozent über der »ortsüblichen Vergleichsmiete« liegen. Diese Übereinstimmung lässt sich in vielen Orten aus dem Mietspiegel ablesen. Doch viele Gemeinden haben, wenn überhaupt, nur veraltete oder geschätzte Mietspiegel. Nicht überall werden sie nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt. Der Städte- und Gemeindebund bemängelt, dass die Berechnung für Mieter deshalb nicht transparent sei.

Außerdem herrsche in Großstädten wie Hamburg ein enormer Ansturm auf die Wohnungen. Das führe dazu, dass Vermieter unter 100 Interessenten meist jemanden finden würden, der beispielsweise zusätzlich eine teure Küche übernehme. Mit solchen Tricks könnten sich Vermieter an die Mietpreisbremse halten und gleichzeitig von der sehr angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt profitieren.

Das Gesetz ist auch deshalb so uneffektiv, weil es zahlreiche Ausnahmeregelungen gibt. Beispielsweise sind Wohnungen, die aufwendig saniert wurden, von dem Gesetz ausgenommen. Vermieter können in diesen Fällen weiter mehr Miete verlangen. Bei Neuvermietungen, bei denen die bisherige Miete bereits über der Mietgrenze lag, muss der Preis nicht gesenkt werden. Laut dem Deutschen Mieterbund halten sich die meisten Vermieter in den Großstädten ohnehin nicht an die Preisbremse. Sie haben bislang nichts zu befürchten. Denn es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten gegen Vermieter, die gesetzeswidrig handeln.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz betonte zum Ende des Wahlkampfes, dass sich die Unionsparteien, allen voran Kanzlerin Angela Merkel (CDU), gegen strengere Transparenzregeln für die Mietpreisbremse gestemmt hätten. Auch Bauministerin Barbara Hendricks (SPD) machte auf den letzten Metern noch mal Wahlkampf und äußerte, dass das Gesetz verbessert werden müsse. Zugleich wies sie auf eine weitere Regelung hin, die die große Koalition – der ihre eigene Partei ja nun durchaus angehört – im Rahmen der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen beschlossen hatte. 2019 will sich der Bund demnach aus der Förderung von Sozialbauwohnungen komplett zurückziehen. Hendricks kritisierte, sozialer Wohnungsbau dürfe nicht ab 2020 nur Länderaufgabe sein.

Eine Mietpreisbremse ist kein Preissenker. Angesichts der teils horrenden Mieten in zahlreichen Städten und dem Bedarf an bezahlbaren Wohnungen muss der Staat vor allem bauen, statt sich auf gesetzliche Regulierungen zu beschränken. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert beispielsweise 450.000 Neubauten, vor allem aber mindestens 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Es geht dabei auch um Tausende Menschen, die in den nächsten Jahren aus der Sozialbindung fallen werden. Sie können sich keine Unterkunft in den Innenstädten von Hamburg oder München leisten. Für sie braucht es weitaus mehr Angebote von kommunalen Wohnungsbauunternehmen.