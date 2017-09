Schlange stehen

Wenn am Sonntag um acht Uhr die Wahllokale öffnen, haben viele Bürger ihre Stimme schon abgegeben. Fast ein Drittel der rund 61,5 Millionen Wahlberechtigten wollten einer Umfrage zufolge per Briefwahl abstimmen – so viele Wähler wie nie zuvor. In Aachen hatte bis Mittwoch knapp jeder Dritte sein Kreuz schon gemacht, in Berlin wurden bis dahin bereits 662.000 Wahlscheine ausgestellt. Das entspricht einem Anteil von 26,4 Prozent aller Wahlberechtigten. Am Freitag musste man vor einigen Briefwahllokalen in der Hauptstadt lange anstehen. In München hatten mehr als 35 Prozent einen Wahlschein beantragt. (dpa/jW)