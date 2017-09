»Work-Life-Balance« als Karrierefalle

Die Frau kümmert sich um den Nachwuchs: Traditionelle Rollenbilder werden durch flexible Arbeitszeiten verstärkt Foto: Patrick Pleul/dpa

Unter flexiblen Arbeitszeiten verstehen traditionell Angestellte und deren Bosse etwas anderes. Beschäftigtenorganisationen geht es darum, dass Menschen selbst bestimmen können, wann sie arbeiten. Dadurch sollen sie eine sogenannte Work-Life-Balance erreichen können, also sich neben der Erwerbsarbeit noch anderen Dingen widmen können. Unternehmen möchten oft ihren Angestellten kurzfristiger mitteilen, wann sie zu arbeiten haben, und sie – unbezahlt – nach Hause schicken können, wenn wenig zu tun ist. Zur Flexibilisierung gehört dabei auch das selbstorganisierte Arbeiten, von Gleitzeitregelungen bis hin zur völligen Autonomie hinsichtlich Arbeitszeit und -ort. Für die Hans-Böckler-Stiftung hat Yvonne Lott im August einen genaueren Blick auf dessen Auswirkungen geworfen und herausgefunden, dass extrem flexible Arbeitszeiten häufig zu Lasten der Beschäftigten gehen. Dabei sind die Folgen für Frauen andere als für Männer.

Demnach können Beschäftigte von Flexibilisierung profitieren, wenn sie in gewissen Grenzen abläuft. Verkürzt gesagt hilft Gleitzeit also sehr wohl, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen, während die ständige eigene Entscheidung, wann und wo gearbeitet werden soll, von den meisten als zusätzlicher Stressfaktor wahrgenommen wird. Darüber hinaus birgt selbstorganisiertes Arbeiten demnach für Frauen besondere Fallstricke. So wird die Kontrolle über die Zeit von Frauen laut Lott eher dafür genutzt, Haus- und Sorgearbeit neben dem Beruf einen ausreichenden Platz einzuräumen. Das liege daran, dass Frauen traditionell mehr dieser Aufgaben übernehmen. Bei Männern hingegen führe eine Selbstbestimmung der Arbeitszeit häufiger dazu, dass sie zum einen länger arbeiten und zum anderen schlechter abschalten können.

So würden also traditionelle Rollenbilder innerhalb von Partnerschaften durch flexible Arbeitszeiten verfestigt. Mehr noch: Aufgrund des traditionellen Rollenbildes, schreibt Lott, würden flexible Arbeitszeiten und Homeoffice bei Männern vom Unternehmen positiver bewertet als bei Frauen. Während Vorgesetzte bei Männern eher davon ausgingen, dass sie ihre Arbeitsleistung unabhängig vom Umfeld mit starkem Engagement brächten, würde Frauen im Homeoffice meist mit dem Vorwurf begegnet, sie kümmerten sich zu Hause sowieso vorrangig um Kinder, und die Arbeitsleistung leide darunter. »Das ist bedeutsam, da Beförderungen und Einkommenszuwächse oft weniger auf der tatsächlichen Leistung der Beschäftigten beruhen, sondern darauf, welche Leistung Manager von den Beschäftigten erwarten und wie sie die Leistung wahrnehmen«, schreibt Lott.

So wird also auch dadurch der Geschlechterunterschied im Einkommen, der sogenannte Gender Pay Gap, zementiert, was wiederum dazu führt, dass das traditionelle Rollenbild, dem zufolge Frauen im Beruf kürzer treten und sich um die Familie kümmern, bekräftigt wird. »Da Frauen mit selbstorganisierten Arbeitsarrangements bei Beförderungen oder der Besetzung von Führungspositionen weniger berücksichtigt werden, kann selbstorganisiertes Arbeiten langfristige negative Folgen für Frauen haben«, ist Lotts Fazit.